ALIが韓国の人気YouTubeチャンネル”dingo”で「CASANOVA POSSE」を初披露！
ALIが韓国の人気YouTubeチャンネル”dingo”に初出演し、「CASANOVA POSSE」をパフォーマンスする映像がUPされた。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Bl40ku_sIl4 ]
「CASANOVA POSSE」はTVアニメ「Dr.STONE」第4期第1クールオープニングテーマに起用されている楽曲。ALIが世界中のJAZZ史を巡るダンスナンバーだ。今回はLEOがワンカメ、ワンカットのシチュエーションで楽曲を披露した。
ALIは5月23日の上海公演を皮きりに、世界6都市7公演のALI “CASANOVA POSSE” ASIA TOUR 2025を開催。6月14日に開催されるソウル公演は、発売開始2分でチケットが即完し、急遽6月13日に追加公演の実施が決定した。
4月24日にはZepp Shinjuku (TOKYO)にて"CASANOVA POSSE" JAPAN TOUR 2025のツアーファイナルを開催したばかりのALI。会場には日本のファンはもちろん、アメリカ、韓国、ポーランドなど世界中から日本にALIのライブを一目見ようとファンが詰めかけた。ライブの最後を「アジアツアーに行ってきます！」と締めくくったLEO。JAPAN TOURの熱気を纏って日本を出発したALIの音楽は、世界中の人々を躍らせることだろう。
■ALI - CASANOVA POSSE | [TEXTED] ALI | 가사 (Lyrics) | 딩고뮤직 | DingoMusic
・URL https://youtu.be/Bl40ku_sIl4
■CASANOVA POSSE MV
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sPxXiXucYcM ]
■CASANOVA POSSE 配信リンク
https://lnk.to/CASANOVA_POSSE
(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
■ライブ情報
“CASANOVA POSSE” ASIA TOUR 2025
・2025年5月23日(金) 瓦肆 VAS（上海）OPEN:19:00 /START:20:00
・2025年5月25日(日) MAO LIVEHOUSE永庆坊店（广州） OPEN:19:00 /START:20:00
・2025年5月30日(金) LIVE WAREHOUSE（高雄）OPEN:19:00 /START:20:00
・2025年５月31日(土) Breeze MEGA Studio（台北）OPEN:15:00 / START:16:00
・2025年6月1日(日) LIDO CONNECT HALL2（バンコク）OPEN:19:00 /START:20:00
・2025年6月13日(金) YES24 WANDERLOCH HALL（ソウル）OPEN:18:00 /START:19:00
・2025年6月14日(土) YES24 WANDERLOCH HALL（ソウル）OPEN:18:00 /START:19:00 ※SOLD OUT!!!※
【ALIプロフィール】
日本、スペイン、イギリス、フィリピンと多数のルーツを持つVo.LEOを中心にしたソロプロジェクト。東京／渋谷出身。
"音楽万歳"を掲げ、FUNK、SOUL、JAZZ、LATINなどのルーツミュージックをベースにHIPHOP、ROCK、SKAなどをミックスしたクロスオーバーな音楽性で注目を集めている。
2019年テレビアニメ『BEASTERS』の主題歌『Wild Side』をインディーズでリリース、翌2020年には世界的に大ヒットしたテレビアニメ『呪術廻戦』エンディングテーマ『LOST IN PARADISE feat.AKLO』でメジャーデビューし、ロサンゼルス・エンゼルス在籍時の大谷翔平選手が入場曲に使用して大きな話題となる。2022年にはテレビアニメ『ゴールデンカムイ』オープニングテーマ『NEVER SAY GOODBYE feat.Mummy-D』を、そして今年4月からスタートしたテレビアニメ『ザ・ファブル』の第1クールオープニングテーマ『Professionalism feat.般若』第2クールエンディングテーマ『BEYOND feat.MaRI』を手掛けている。
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