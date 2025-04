新曲「だから終われない恋」リリース記念！「MACO」が音声とチャットで登場するリスニングパーティーをAWAラウンジで開催

AWA株式会社

AWA株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:冨樫晃己)が運営する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービス「AWA(アワ)」は、2025年4月28日(月) 22:30~23:30にて、無料で誰でも参加できるオンライン空間「ラウンジ」で、2025年初となるシングル「だから終われない恋」のリリースを記念して、「MACO」が音声とチャットで登場するリスニングパーティーを開催いたします。

今回のイベントは、自身の経験と感情を率直に綴った切ない失恋ソングでありながら音楽への愛情が溢れる新曲「だから終われない恋」のリリースを記念して開催されるもので、MACOの最新曲からこれまでにリリースされた楽曲までを一挙オンエアいたします。本イベントにはMACOが音声ライブ配信とチャットで登場し、楽曲の制作秘話などをトーク。また、リアルタイムでユーザーから楽曲のリクエストも募集いたしますので、あなたの好きなMACOの楽曲を沢山リクエストしてください。ラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、アーティストとの交流をよりお楽しみいただけます。ぜひ、MACO本人登場のリスニングパーティーをAWAラウンジでお楽しみください。

■【生登場】MACO:「だから終われない恋」リリース記念リスニングパーティー on AWAラウンジ概要

開催日時:2025年4月28日(月) 22:30~23:30

※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_maco_0428_pr

■MACO

1991年5月10日生まれ、北海道函館市出身のシンガーソングライター。2014年、テイラー・スウィフトの「私たちは絶対に絶対にヨリを戻したりしない~ We Are Never Ever Getting Back Together」の日本語カバーで注目を集め、第29回日本ゴールドディスク大賞新人部門を受賞。その後、MACOの名は瞬く間に広まり、2015年にリリースされた1stアルバム『FIRST KISS』は、レコチョク総合1位、オリコン最高5位を記録し、SNSでも話題となり、YouTubeでの総再生回数では日本人アーティスト最速で1億回を突破。2018年、デビュー5周年を記念して初のベストアルバム『BEST LOVE MACO』を発表、各ストリーミングチャートで1位を獲得、オリコン週間ランキングでも6位にランクイン。さらに同年、国内に加え、台湾や上海でアジア公演を実施。2019年、アコースティックワンマンツアー「My Acoustic Tour 2019-2020」を開催。全国11都市を巡るツアーは全公演SOLD OUTとなり、彼女の人気を改めて証明した。2020年、AbemaTVのドラマ『僕だけが17歳の世界で』にオリジナル曲「桜の木の下」とレミオロメンのカバー「3月9日」が挿入歌として同時起用される快挙を達成。また、月に一度のライブ配信「Endless Love Tour」を実施し、コロナ禍においてもファンとの強い絆を築いていった。2023年9月、シングル「ラブソング」をリリースした後、事務所を退所し、約半年間の休養を経て新たなチャプターに突入。2024年9月、ファンクラブ「MACO fam+」を設立し、独立後初のシングル「MY LIFE, MY LOVE」をリリース。年末には特別な一夜限りのライブ「MY LIFE, MY LOVE LIVE 2024」を開催。そして2025年、全国9都市を巡るヘッドラインツアー『MACO~CAN'T END THIS LOVE TOUR 2025~』を発表し、4月16日には待望のニューシングル「だから終われない恋」をリリース。情熱的な歌声と繊細な歌詞で多くのファンの心を掴んでいるMACOのこれからの活動にさらなる期待が寄せられる。

■AWAラウンジとは

ユーザー同士が、リアルタイムで音楽の流し合いや交流を楽しめるオンライン空間です。

「曲のリクエスト」「チャット」「スタンプ」機能を用いて、同じ部屋に入室したユーザー同士でオンライン上のカラオケルームのような体験が可能で、全ての機能をFreeプランでもお楽しみいただけます。

また、ラウンジでは同じ音楽をその部屋にいるユーザー全員で同時に視聴するため、好きなアーティストの再生回数を上げる “応援” の場としてご活用頂けることも大きな特徴で、STANDARD会員としてラウンジに参加すると、よりアーティストへ還元されます。

