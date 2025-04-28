ºùÁ°Àþ¤¬¹ñ¶¤ò¤Ï¤ß½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ªºÇ½ªÃÏÅÀ¤Ï¥«¥Ê¥À¤Ë·èÄê¡ª
3·î25Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹ºùÁ°Àþ¹ç¤ï¤»¤Î¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬4·î27Æü¤Î»¥ËÚ·Ç½Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¥´ー¥ë¥¤¥ó¡Ä¡Ä¤·¤¿¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¹ñ¶¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¥«¥Ê¥À¤Ë¿Ê½ÐÃæ¤Ç¤¹¡ª ËÜÆü¤è¤ê5·î4Æü¤Þ¤Ç¥«¥Ê¥À ¥È¥í¥ó¥È¤Ë¤¢¤ë¥è¥ó¥¸ー¡¦¥À¥ó¥À¥¹¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡ª
¥«¥Ê¥À¤Îºù»ö¾ð¤È¤Ï...¡©
¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤ä¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÆü·Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬Îò»ËÅª¤ËÄ¹¤¤ÃÏ°è¤Çºù¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤Ë¤Ï4ËüËÜ°Ê¾å¤Îºù¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4·î¤Î¾å½Ü¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥«¥Ê¥À³ÆÃÏ¤Ç¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀ½¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï4·î30Æü¤Þ¤Ç¡ª
¡Ö#¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¤Ç¥¨¥´¤¤¿·À¸³è¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡È¥¨¥´¤¤¿·À¸³è¤Î¿´ÆÀÉÕ¤¡É ÆÃÀ½¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
´ü´Ö ¡§ 2025Ç¯4·î30Æü23:59¤Þ¤Ç
¢¨ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¡¢Í¹ÊØÊª¡¦ÂðÇÛÊª¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏºîÉÊÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºîÉÊÆÃÀß¥Úー¥¸(https://shonenmagazine.com/special_page/bluelock/)
♦¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ÙºÇ¿·33´¬È¯ÇäÃæ¡ª
https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000409200
♦¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤¬ºùÁ°Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜÎóÅç¤òËÌ¾å¡ª
¢¨¤¹¤Ç¤Ë¹¹ð¤Î·ÇºÜ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000007111.000001719.html
♦¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ÙÂè1ÏÃ¤ò»î¤·ÆÉ¤ß¡ª
https://pocket.shonenmagazine.com/episode/10834108156632602988
♦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹È¯ÇäÃæ¡ª
https://amzn.to/3yYBHNu
♦¸ø¼°X(µìTwitter)¢ª¡÷BLUELOCK_WM(https://x.com/BLUELOCK_WM)
♦ºîÉÊ¾Ò²ð
¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù ¸¶ºî¡§¶â¾ë½¡¹¬¡¡Ì¡²è¡§¥ÎÂ¼Í¥²ð
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢¹ç¤Ï¡¢WÇÕÍ¥¾¡¤Î¤¿¤á¡¢£³£°£°¿Í¤Î¹â¹»À¸¤ò½¸¤á¤¿°éÀ®ÎÀ¡ÈÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ê¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ë¡É¤òÀßÎ©¡£ ¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤ëÃË¡¦³¨¿´¿ÓÈ¬¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥¨¥´¥¤¥º¥à¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ ÌµÌ¾¤ÎFW¡¦·é À¤°ì¤¿¤Á¤Ï¡¢¸Ê¤ò¥¨¥´¥¤¥¹¥È¤ËÊÑ¤¨¤ë½³Íî¤È¤·¹ç¤¤¤ÎÁªÊÌ¤ËÄ©¤à¡ª