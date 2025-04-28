¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤¬¿·¤¿¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¡¦2025Ç¯4·î29Æü¥ªー¥×¥ó
ÆüËÜ¥¹¥ー¾ì³«È¯¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ñ¥¤¥·ー (½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©ËÌ°ÂÆÞ·´ÇòÇÏÂ¼¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÍ±ÛÀµÅ¸)¤Ï¡¢ÇòÇÏ¥¨¥ê¥¢¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢´ØÏ¢¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Åßµ¨¤Ï¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥ÉÍÑÉÊ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤òÊ£¿ô±¿±Ä¡¢¥°¥êー¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ä¥¢ー¡¢¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢Í·¶ñ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¥°¥êー¥ó¥·ー¥º¥ó»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ÂÎ¸³¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÇòÇÏ¥°¥ëー¥×¤è¤ê¡¢ÇòÇÏ´ä³Ù¤ÎÏ¼¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡ØÇòÇÏEX¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¶õÃæ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Ù¤Î±¿±Ä¤ò¾ù¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
EX ADVENTURE
¶õÃæ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡¡»ÜÀß¾Ò²ð
¥Ïー¥Í¥¹¤òÁõÃå¤·¡¢ÃÏ¾å7～8m¤Î¹â¤µ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤Î¥³ー¥¹¤ò¿Ê¤à¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£Ãç´Ö¤È½õ¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ ¥¿¥¤¥à¤ò·×¤Ã¤Æ¶¥Áè¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1¥³ー¥¹
Âè2¥³ー¥¹
¡¦ÂÎ¸³ÎÁ¶â
¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯´ðËÜ¥³ー¥¹¡§Âè1¥³ー¥¹¡¢Âè2¥³ー¥¹¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥³ー¥¹¥×¥é¥ó (½êÍ×»þ´Ö Ìó120Ê¬)
¡ÚÂç¿Í¡Û\5,000¡¡¡Ú¾®¿Í¡Û\4,000
¢¨»öÁ°Í½Ìó¤Ê¤·¡¢1Ì¾ÍÍ¤«¤é¤Ç¤âÂÎ¸³²ÄÇ½
ÂÎ¸³·¿³Ø½¬
¶õÃæ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç³èÆ°¤·¡¢Í·¤Ó¤ÈËÁ¸±¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ëÀä¹¥¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢½õ¤±¹ç¤¤¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¥´ー¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Âº¿´¤Î¸þ¾å¡¢Áê¸ß±ç½õ¤ÎÀº¿À¤Î°éÀ®¡¢°ìÂÎ´¶¤äÃ£À®´¶¤Î³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¾»ö¶È¤È¤ÎÏ¢·È
¡Ú½ÉÇñ»ÜÀß¡Û
¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥·¥ã¥ìー¡¿ÌÚÎ®È¬Êý¥·¥ã¥ìー (https://accom.spicy.co.jp)
¾¯¿Í¿ô¥°¥ëー¥×¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢1ÅïÂß¤·¥·¥ã¥ìー½ÉÇñ¤È¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥×¥é¥ó¡£½ÉÇñ¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤ËÇòÇÏ¤Ç¤ÎÂÚºß¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥·¥ã¥ìー¤âÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥·¥ã¥ìー¤Ï°û¿©Å¹¤¬ÊÂ¤Ö¥¨¥³ー¥é¥ó¥É¤ËÎÙÀÜ¡¢ÌÚÎ®È¬Êý¥·¥ã¥ìー¤ÏJRÇòÇÏ±Ø¤ä¥¹ー¥Ñー¤¬ÅÌÊâ·÷Æâ¤È¡¢ÍøÊØÀ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¥·¥ã¥ìー½ÉÇñÆÃÅµ¡§¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¶õÃæ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤ÎÍøÍÑÎÁ10¡óOFF¡£
¡ÚSPICY MTB ADVENTURE¡Û
¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¦¥Ä¥¢ー (https://spicy.co.jp/mtb/)
¡¦ÇòÇÏ´ä³Ù¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤òÌÜ°ìÇÕ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥é¥ó¡£
¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È
ÇòÇÏ´ä³Ù¥ê¥¾ー¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëMTB¥ì¥ó¥¿¥ë¤ä¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¡¢»³Äº¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë²Ã¤¨¡¢Ï¼¤ÎÎÙÀÜÃÏ¤Ë¡Ö¶õÃæ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£ÀìÍÑ¥Ïー¥Í¥¹¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢ÃÏ¾å¿ô¥áー¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥³ー¥¹¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥ê¥ë¤ÈÃ£À®´¶¤Ï³ÊÊÌ¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£Âç¼«Á³¤ÎÀä·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤âÂÎ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡ª
¡Öº£Æü¤Ï²¿¤ò¤·¤è¤¦¡©¡×¤ÈÌÂ¤¦¤Û¤É¡¢1ÆüÃæ¤¿¤Ã¤×¤êÍ·¤Ù¤ë½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢Àã¤Î¤Ê¤¤µ¨Àá¤â¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëËÁ¸±¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü´ä³Ù¥ê¥¾ー¥È¤ÎÅöÆüÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´»ý»²¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¶õÃæ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥ë¥³ー¥¹µÚ¤Ó´ðËÜ¥³ー¥¹¤¬¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ500±ß³ä°ú¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢Áë¸ý¤Ë¤ÆÆþ¾ì·ô¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇòÇÏ´ä³Ù¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È¤È¤Ê¤ê¡£JRÇòÇÏ±Ø¤«¤é3.6km
¡ÚNSD¥¥Ã¥º¥×¥í¥°¥é¥à¡Û¡¡(https://www.nippon-ski.jp/kids/)
ÆüËÜ¥¹¥ー¾ì³«È¯¤¬³«»Ï¤·¤¿NSD¥¥Ã¥º¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤¬¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Ï4ºÐ～¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Ç¡¢2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ë»²²Ã¼Ô¤¬4Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥êー¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¥¹¥ー¾ì°Ê³°¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤ò¿·¤¿¤Ë´ë²èÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬¼«Á³¤Ë¿Æ¤·¤àµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦2024-25¥·ー¥º¥ó¥¥Ã¥º¥×¥í¥°¥é¥à²ñ°÷¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¥·ー¥º¥ó¥ê¥Õ¥È·ô¤â¤·¤¯¤Ï¥¥Ã¥º¥×¥í¥°¥é¥à¿½¹þ¥áー¥ë¤òÁë¸ý¤Ç¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È500±ß³ä°ú¡£
¢¡EX¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¡¶õÃæ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¢¡
¡Ú½êºßÃÏ¡Û Ä¹Ìî¸©ËÌ°ÂÆÞ·´ÇòÇÏÂ¼ËÌ¾ë12111 ¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û 070-2274-9213
¡Ú±Ä¶È´ü´Ö¡Û 2025Ç¯4·î29Æü～10·î31Æü ¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û 9:00-16:30
¡ÚÍøÍÑ¾ò·ï¡Û
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð 3ºÐ°Ê¾å
¡¦7ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼
¡¦¿ÈÄ¹ 120cm°Ê¾å
¡Ú¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Û https://ex-adventure.jp/ex-adventure/
¢¡ÆüËÜ¥¹¥ー¾ì³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤ÏÆüËÜ¥¹¥ー¾ì³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊNSD¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£NSD¥°¥ëー¥×¤ÏÈóÆü¾ïÅª¤Ê»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼«Á³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡¢¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤òºÇÂç¤Î»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇÄ¹Ìî¸©6¥«½ê¡¢·²ÇÏ¸©£±¥«½ê¡¢´ôÉì¸©1¥«½ê¤Î·×8¥¹¥ー¾ì¤È¥ì¥ó¥¿¥ë¥·¥ç¥Ã¥×Ê£¿ôÅ¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://nippon-ski.jp/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©ËÌ°ÂÆÞ·´ÇòÇÏÂ¼Âç»úËÌ¾ë6329-1