½Õ¤Þ¤ÃÀ¹¤ê¡ª °ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤Ï¥Ù¥Óー¥é¥Ã¥·¥å¡ª¡ª
°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à
°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥ó¤Î¡Ö¥×¥ìー¥êー¥É¥Ã¥°Å¸¼¨¾ì¡×¤Ç¡¢¥×¥ìー¥êー¥É¥Ã¥°¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó3Æ¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤ÀÊì¿Æ¤ÈÁã·ê¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¸å3¥ö·î¤Û¤É¤¹¤ë¤ÈÅ¸¼¨¾ì¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê²Ä°¦¤¤»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ìー¥êー¥É¥Ã¥°
¤Þ¤¿¥í¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À¥ä¥®¤Ë¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢3·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë2Æ¬¡¢Æ±·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë2Æ¬¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï´û¤ËÂç¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤è¤¯Í·¤ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥À¥ä¥®
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¥í¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥Õ¥©ー¥¯¥Ò¥Ä¥¸¤ÎÊì¡Ö¥µ¥¤¥Àー¡×¤¬3·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë1Æ¬¡¢Êì¡Ö¥½ー¥À¡×¤Ï4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë1Æ¬¤ò½Ð»º¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ù¥Óー¥é¥Ã¥·¥å¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Õ¥©ー¥¯¥Ò¥Ä¥¸
¤Ê¤«¤è¤·ËÒ¾ì¤Ç¤Ï¡¢3·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¥ß¥ß¥Ê¥¬¥ä¥®¤ÎÊì¡Ö¥áー¥ë¡×¤ËÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Æ¬¤ÏÂçÊÑÃç¤¬¤è¤¯¡¢¼øÆý¤Î»þ¤â¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦¤È¤¤â¡¢¤¤¤Ä¤â´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ß¥Ê¥¬¥ä¥®
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Üー¥È¥Ä¥¢ー¥º¤Î¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë¤ÎÅç¤Ç¤Ï¡¢3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊì¡Ö¥ì¥¤¥é¡×¤Ë¤âÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸¸å1¥ö·î¶á¤¯¤¬¤¿¤Á¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï»þ¤ª¤êÊì¿Æ¤ÎÇØÃæ¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÍ·¤Ö¤Û¤É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤Ï¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Üー¥È¥Ä¥¢ー¥º¤Ë¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤è¤ê¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë
¤½¤·¤Æ¥«¥Ô¥Ð¥é¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Üー¥È¥Ä¥¢ー¥º±è´ß¤ÇÊë¤é¤¹Êì¡Ö¥Áー¥º¡×¤¬4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë2Æ¬¤ò½Ð»º¡¢¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ô¥Ð¥éÆú¤Î¹¾ì¤ÎÊì¡Ö¥Öー¥±¡×¤â4·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë2Æ¬¤ò½Ð»º¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤¯¤¹¤¯¤È½çÄ´¤Ë°é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ô¥Ð¥é
ÎãÇ¯¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é½é²Æ¤Ë¤«¤±¤ÆÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¥Ù¥Óー¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¡¢±àÆâ¤Ï¤µ¤é¤ËÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ò¤É¤¦¤¾²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢¢¢¢¢
°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¡¡½Õ¤Î¡ÖÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¥Ù¥Óー¥é¥Ã¥·¥å¡×(https://izushaboten.com/shaboten-admin/wp-content/uploads/2025/04/20250428shabotenzoo.pdf)
¥×¥ìー¥êー¥É¥Ã¥°
¥Ñ¥ó¥À¥ä¥®
¡ÚÅö±à¤Î¥×¥ìー¥êー¥É¥Ã¥°¡Û¡¡
¥í¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥ó¤Î¥×¥ìー¥êー¥É¥Ã¥°Å¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ2025Ç¯3·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢3Æ¬¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ê»óÍºÉÔÌÀ¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎÄ¹¡§Ìó8cm¡¢ÂÎ½Å¡§Ìó20£ç¡£¤Þ¤ÀÌÜ¤¬³«¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÊì¿Æ¤È¤È¤â¤ËÁã¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3¥ö·î¸å¤Ë¤Ï³°¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê²Ä°¦¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅö±à¤Î¥Ñ¥ó¥À¥ä¥®¡Û¡¡
¥í¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Æ2025Ç¯3·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë2Æ¬¤È¡¢3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤â2Æ¬¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ê»ó2Æ¬¡¢Íº2Æ¬¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎÄ¹¡§Ìó40cm¡¢ÂÎ½Å¡§Ìó2kg¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï´û¤ËÂç¿Í¤Î¥Ñ¥ó¥À¥ä¥®¤ä¥µ¥Õ¥©ー¥¯ ¥Ò¥Ä¥¸¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Å¸¼¨¾ì¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ä»³¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤êÊì¿Æ¤Ë´Å¤¨¤¿¤ê¤È¡¢»Ò¤É¤â¤é¤·¤¤¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Õ¥©ー¥¯ ¥Ò¥Ä¥¸
¥ß¥ß¥Ê¥¬¥ä¥®
¡ÚÅö±à¤Î¥µ¥Õ¥©ー¥¯ ¥Ò¥Ä¥¸¡Û¡¡
¥í¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Æ2025Ç¯3·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë1Æ¬¤È¡¢4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë1Æ¬¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ê¤¤¤º¤ì¤â»ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎÄ¹¡§Ìó45cm¡¢ÂÎ½Å¡§Ìó4kg¡£2ÁÈ¤ÎÊì¿Æ¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¥í¥Ã¥¯¥¬ー¥Ç¥óÆâ¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ëÆ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Ç¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤¿¤êÊìÆý¤ò°û¤ó¤À¤ê¤È¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö±à¤Î¥ß¥ß¥Ê¥¬¥ä¥®¡Û¡¡
¤Ê¤«¤è¤·ËÒ¾ì¤Ë¤Æ2025Ç¯3·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Êì¡Ö¥áー¥ë¡×¤ËÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡ÊÍº2Æ¬¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎÄ¹¡§Ìó40cm¡¢ÂÎ½Å¡§Ìó2kg¡£Êì¿Æ¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤â¤ËËÒ¾ìÆâ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µµ¤¤ËÄ·¤Í¤¿¤ê2Æ¬¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤È¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë
¥«¥Ô¥Ð¥é
¡ÚÅö±à¤Î¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë¡Û¡¡
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Üー¥È¥Ä¥¢ー¥º¤Î¥ï¥ª¥¥Ä¥Í¥¶¥ë¤ÎÅç¤Ë¤Æ2025Ç¯3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ê»óÍºÉÔÌÀ¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎÄ¹¡§Ìó10cm¡¢ÂÎ½Å¡§Ìó80£ç¡£Êì¿Æ¤ÎÇØÃæ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Ç¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤ÆÍ·¤Ö»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¨¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Üー¥È¥Ä¥¢ー¥º¤ÏÆþ±àÎÁ¶â¤ÈÊÌÅÓÍÎÁ¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö±à¤Î¥«¥Ô¥Ð¥é¡Û¡¡
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Üー¥È±è´ß¤ÎÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ2025Ç¯4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë2Æ¬¤È¡¢¥«¥Ô¥Ð¥éÆú¤Î¹¾ì¤Ç4·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë2Æ¬¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ê»óÍºÉÔÌÀ¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎÄ¹¡§Ìó25cm¡¢ÂÎ½Å¡§Ìó2kg¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÑÈË¤ËÊì¿Æ¤¬¼øÆý¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£