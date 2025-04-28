6·î19Æü(ÌÚ) AndTech¡Ö·ÈÂÓÃ¼Ëö¡¦¥µー¥Ðー¸þ¤±¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¡ÊÇö·¿ÊüÇ®ÉôÉÊ¡Ë¤ÎÀß·×¡¦¹âÀÇ½²½¤Î¼Â¸½¤È¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¡×WEB¥»¥ß¥Êー¤ò³«¹ÖÍ½Äê
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAndTech¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ«»³¡¡ÀµÉ×¡¢°Ê²¼ AndTech¡Ë¤Ï¡¢R&D³«È¯»Ù±ç¸þ¤±¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ®¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥Èµ»½Ñ¡ÊÊüÇ®¡¦ÎäµÑ¡Ë¡×¤ÎÄ¶Çö·¿Éôºà¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢·ÈÂÓÃ¼Ëö¸þ¤±¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÇö·¿¤Î¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ÎÀß·×»×ÁÛ¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ÍÑ¥µー¥Ð¤ä±§Ãè¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÇ®¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥Èµ»½Ñ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢2025Ç¯06·î19Æü³«¹Ö¤òÍ½Äê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://andtech.co.jp/seminars/1f020a3f-4770-6fb0-a3ef-064fb9a95405
LiveÇÛ¿®¡¦WEB¥»¥ß¥Êー¹Ö½¬²ñ¡¡³µÍ×
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¥Æー¥Þ¡§·ÈÂÓÃ¼Ëö¡¦¥µー¥Ðー¸þ¤±¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¡Ê¥·ー¥È·¿¥Òー¥È¥Ñ¥¤¥×¡Ë¤ÎÇö·¿²½¡¦¹âÀÇ½²½¤Î¼Â¸½¤È¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯06·î19Æü(ÌÚ) 13:00-17:45
»² ²Ã Èñ¡§60,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨ ÅÅ»Ò¤Ë¤Æ»ñÎÁÇÛÉÛÍ½Äê
U¡¡R¡¡L ¡§https://andtech.co.jp/seminars/1f020a3f-4770-6fb0-a3ef-064fb9a95405
WEBÇÛ¿®·Á¼°¡§Zoom¡Ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¡¢URL¤òÁ÷ÉÕ¡Ë
¥»¥ß¥Êー¹Ö½¬²ñÆâÍÆ¹½À®
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
Âè1Éô¡¡·ÈÂÓÃ¼Ëö¸þ¤±ºÇ¿·¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Î³«È¯Æ°¸þ
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
¡¡¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥ºー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹©³ØÇî»Î¡§¼ÆÅÄ¡¡Çî°ì¡¡»á
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
Âè2Éô¡¡Ä¶Çö·¿¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥ÐーÍÑ¥¦¥£¥Ã¥¯¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤È»ö¶ÈÅ¸³«
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
¡¡¡ü³ô¼°²ñ¼ÒÂ¼ÅÄÀ½ºî½ê¡¡ µ»½Ñ¡¦»ö¶È³«È¯ËÜÉô¡¡»ö¶È¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡¡¿·¾¦ÉÊ»ö¶È²½¿ä¿ÊÉô TGP»ö¶È¿ä¿Ê²Ý¡§µÆÅÄ¡¡ÊþÀ¸¡¡»á
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
Âè3Éô¡¡¤Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤òÍÑ¤¤¤¿¥µー¥ÐÍÑ¥Á¥Ã¥×ÎäµÑ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î³«È¯
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
¡¡¡ü ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥¯¥é¡¡ÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¦¥³¥Í¥¯¥¿»ö¶ÈÉôÌç¡¡ÅÅ»ÒÉôÉÊ³«È¯Éô¡¡¥µー¥Þ¥ë¥Æ¥Ã¥¯³«È¯¥°¥ëー¥×¡§ÇëÌî¡¡½Õ½Ó¡¡»á
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
Âè4Éô¡¡¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤òÍÑ¤¤¤¿¹âÌ©ÅÙ¼ÂÁõµ»½Ñ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
¡¡¡ü¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¡¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¸¦µæÉôÌç¡¡Ç®Î®ÂÎ¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ¥°¥ëー¥×¡¦¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡§ÇÏ¾ì¡¡½¡ÌÀ¡¡»á
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç³Ø¤Ù¤ëÃÎ¼±¤ä²ò·è¤Ç¤¤ëµ»½Ñ²ÝÂê
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡¡£±.ºÇ¿··ÈÂÓÃ¼Ëö¤ÎÊüÇ®µ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É
¡¡£².·ÈÂÓÃ¼Ëö¸þ¤±¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤Î³«È¯Æ°¸þ
¡¡£³.Ä¶Çö·¿¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ÎÀß·×
¡¡£´.¥Á¥Ã¥×ÎäµÑµ»½Ñ
¡¡£µ.¥µー¥Þ¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥Èµ»½Ñ
¡¡£¶.±§Ãè´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÎäµÑµ»½Ñ³«È¯¤Î½ÅÍ×À
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¼õ¹Ö·Á¼°
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡¡WEB²ñµÄ¥Äー¥ë¡ÖZoom¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÖLiveÇÛ¿®¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²¼µ¥×¥í¥°¥é¥àÁ´¹àÌÜ¡Ê¾ÜºÙ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
Âè1Éô¡¡·ÈÂÓÃ¼Ëö¸þ¤±ºÇ¿·¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Î³«È¯Æ°¸þ
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
¡¡ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë»ÈÍÑ¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£¸å¤Î¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Î³«È¯Æ°¸þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
1. ¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ÎÆÃÄ§¤ÈÌäÂêÅÀ
¡¡1-1. ¥Òー¥È¥Ñ¥¤¥×¤Î¹½Â¤¤ÈÄ¹½ê¡¦Ã»½ê
¡¡1-2. ¶áÇ¯¤Î¥Òー¥È¥Ñ¥¤¥×ÅëºÜÎã
¡¡1-3. ¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ÎÆ°ºî¸¶Íý
¡¡1-4. ¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ÎÄ¹½ê¤ÈÃ»½ê
2. ¼ÂºÝ¤Î·ÈÂÓÃ¼Ëö¤Ë¤ª¤±¤ë»ÈÍÑ¾õ¶·
¡¡2-1. XiaomiÀ½Ã¼Ëö
¡¡2-2. HonorÀ½Ã¼Ëö
¡¡2-3. SamsungÀ½Ã¼Ëö
3. ¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Î¹âÀÇ½²½
¡¡3-1. ¹¹¤Ê¤ëÇö·¿²½
¡¡3-2. ¥ëー¥×¥Òー¥È¥Ñ¥¤¥×¤È¤Ï
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
Âè2Éô¡¡Ä¶Çö·¿¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥ÐーÍÑ¥¦¥£¥Ã¥¯¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤È»ö¶ÈÅ¸³«
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
¡¡¤³¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤ÏÊÀ¼Ò¤Ç³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢·ÈÂÓÃ¼Ëö¸þ¤±¤ÎÄ¶Çö·¿¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥ÐーÍÑ¥¦¥£¥Ã¥¯¡¢
µÚ¤Ó¥Îー¥ÈPC¸þ¤±¤ÎÇö·¿¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥ÐーÍÑ¥¦¥£¥Ã¥¯¤Îµ»½Ñ¡¢¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
1¡¥Ä¶Çö·¿VC(Vapor Chamber)ÍÑ¥¦¥£¥Ã¥¯¤Î¾¦ÉÊ³«È¯
¡¡1-1¡¥³«È¯ÇØ·Ê¤ª¤è¤Ó·Ð°Þ
¡¡1-2. VC¤Î´ðËÜÀß·×¤ª¤è¤Ó¸ü¤µ¥È¥ì¥ó¥É
¡¡1-3. VC¤ÎÇö·¿²½Àß·×
¡¡1-4¡¥¿·³«È¯¥¦¥£¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤¿Ä¶Çö·¿VC¤ÎÀÇ½³ÎÇ§
¡¡1-5¡¥º£¸å¤Î³«È¯Êý¸þÀ
2¡¥Ä¶Çö·¿VCÍÑ¥¦¥£¥Ã¥¯¤Î»ö¶ÈÅ¸³«
¡¡2-1¡¥Ä¶Çö·¿VCÍÑ¥¦¥£¥Ã¥¯¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«
¡¡2-2. ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±Ä¶Çö·¿VCÍÑ¥¦¥£¥Ã¥¯¤ÎÅ¸³«
¡¡2-3¡¥¥Îー¥ÈPC¸þ¤±Çö·¿VC¤ÎCooler Master¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯
3¡¥¤Þ¤È¤á
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
Âè3Éô¡¡¤Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤òÍÑ¤¤¤¿¥µー¥ÐÍÑ¥Á¥Ã¥×ÎäµÑ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î³«È¯
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
¡¡ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¥µー¥ÐÍÑ¥Á¥Ã¥×ÎäµÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿åÎä/¶õÎä¤Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥ÐーÎäµÑ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Í×µá¤µ¤ì¤ëÇ®ÀÇ½µÚ¤Ó¿®ÍêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÎã¤ò¸µ¤Ë²òÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¸å¤Î¥µー¥Ðー¤ÎCPU¡¢GPUÎäµÑµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
1. ¤Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡1-1. ¥µー¥Ðー¸þ¤±¥Á¥Ã¥×ÎäµÑµ»½Ñ
¡¡1-2. ¤Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Î¹½Â¤¤È¸¶Íý
¡¡1-3. ¤Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Î´ðËÜ¸¶Íý
2. ¿åÎä¤Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥ÐーÎäµÑ¥æ¥Ë¥Ã¥È
¡¡2-1. ¥µー¥Ðー¸þ¤±¿åÎä¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2-2. ¥µー¥Ðー¸þ¤±¿åÎä¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÀÇ½É¾²Á
¡¡2-3. º£¸å¤Î³«È¯Êý¸þÀ
3. ¶õÎä¤Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥ÐーÎäµÑ¥æ¥Ë¥Ã¥È
¡¡3-1. ¥µー¥Ðー¸þ¤±¶õÎä¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡3-2. ¥µー¥Ðー¸þ¤±¶õÎä¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÀÇ½É¾²Á
¡¡3-3. º£¸å¤Î³«È¯Êý¸þÀ
4. ¤Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Î¿®ÍêÀ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡4-1. ¤Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Î¿®ÍêÀÍ×µá¤ÈÉ¾²Á·ë²Ì
¡¡4-2. ¥µー¥Ðー¸þ¤±ÎäµÑ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
5. ¤Þ¤È¤á
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
Âè4Éô¡¡¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤òÍÑ¤¤¤¿¹âÌ©ÅÙ¼ÂÁõµ»½Ñ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À
¢æ¢æ¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢æ¢æ
¡¡ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢Ä¶Ùû¿åÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í±ÕÅ©¤¬¼«È¯Åª¤ËÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¶Å½Ì¸½¾Ý¡ÖJumping droplet¡×¤ò±þÍÑ¤·¡¢±§Ãèµ¡¸þ¤±¤Ë³«È¯¤·¤¿¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðーµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¹â½¸ÀÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¿·¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
1. ¤Ï¤¸¤á¤Ë
¡¡1-1. ÅÅ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¹âÀÇ½²½¤ËÈ¼¤¦Ç®´ÉÍý¤Î²ÝÂê
¡¡1-2. ±§Ãèµ¡´ï¤Ë¤ª¤±¤ëÊüÇ®¡¦Ç®À©¸æ¤Î½ÅÍ×À
2. ¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Î¸¦µæÆ°¸þ
¡¡2-1. ¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ÎÆ°ºî¸¶Íý¤È¹½Â¤
¡¡2-2. ¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Î±þÍÑ»öÎã
3. Jumping droplet¸½¾Ý¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹âÅÙ¤ÊÇ®À©¸æµ»½Ñ
¡¡3-1. Jumping droplet¤ÎÈ¯¸½¥á¥«¥Ë¥º¥à
¡¡3-2. Jumping droplet¤òÍ¶È¯¤¹¤ëµ¡Ç½ÀÉ½ÌÌ¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ
¡¡3-3. ¶Å½Ì±ÕÅ©¤Î¹âÅÙÀ©¸æ¤ÈÎäÇÞ½Û´Äµ»½Ñ¤Ø¤Î±þÍÑ
4. Jumping Droplet¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Î³«È¯
¡¡4-1. ¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ÎÀ½Â¤ÊýË¡
¡¡4-2. ÎäµÑÀÇ½¤ÎÉ¾²Á»î¸³¤ª¤è¤Ó·ë²Ì
5. ¥Ùー¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤Îµ»½ÑÅ¸Ë¾¤È±þÍÑ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
³ô¼°²ñ¼ÒAndTech¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡¡²½³Ø¡¢ÁÇºà¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢¿©ÉÊÊñÁõ¡¢·úºà¤Ê¤É¡¢
¡¡Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÎR&D¤òÃ´¤¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï°ìÎ®¤Î¹Ö»Õ¿Ø¤ò¤½¤í¤¨¡¢¡Öµ»½Ñ¹Ö½¬²ñ¡¦¥»¥ß¥Êー¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡Ö¹Ö»ÕÇÉ¸¯¡×¡Ö½ÐÈÇ¡×¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÇÉ¸¯¡×¡Ö»Ô¾ìÆ°¸þÄ´ºº¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡Ö»ö¶È³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢´õË¾¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶ÈÎÎ°è¡¦»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://andtech.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒAndTech¡¡µ»½Ñ¹Ö½¬²ñ°ìÍ÷
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
°ìÎ®¤Î¹Ö»Õ¤Î£×£Å£Â¹ÖºÂ¥»¥ß¥Êー¤òËè·îÂ¿¿ô³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://andtech.co.jp/seminars/search
³ô¼°²ñ¼ÒAndTech¡¡½ñÀÒ°ìÍ÷
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Æー¥Þ¤«¤é¡¢¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢½ñÀÒ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://andtech.co.jp/books
³ô¼°²ñ¼ÒAndTech¡¡¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
·Ð¸³¼ÂÀÓËÉÙ¤ÊÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òÇÉ¸¯¤·¤Þ¤¹¡£
https://andtech.co.jp/business-consulting
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
³ô¼°²ñ¼ÒAndTech¡¡¹ÊóPRÃ´Åö ÀÄÌÚ
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr¡üandtech.co.jp¡Ê¡ü¤ò@¤ËÊÑ¹¹¤·¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡ö ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¾å