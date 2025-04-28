¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒSTAYGOLD¡¢¿·¥ìー¥Ù¥ë¡ØWASTE_NOT¡Ù»ÏÆ°¡Û¼ÂÅ¹ÊÞ1¹æÅ¹¤ò2025Ç¯5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¥ªー¥×¥ó
¡ÖNEXT REUSE CULTURE¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSTAYGOLD¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇðÂ¼½ß»Ê¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥ìー¥Ù¥ë¡ÖWASTE_NOT¡Ê¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥Î¥Ã¥È¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÌä¤ï¤º¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¥â¥Î¤È¤Î¡È¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤ä¡¢¡È²ÁÃÍ¤Î½Û´Ä¡É¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯4·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢EC¥µ¥¤¥È¤òÀè¹Ô¥ªー¥×¥ó¤·¡¢5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë1¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò³«Å¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖWASTE_NOT¡×¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á
¡ÖWASTE_NOT¡×¤È¤¤¤¦¥ìー¥Ù¥ëÌ¾¤Ï¡¢¡ÖWaste not, want not.¡ÊÌµÂÌ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÉÔÂ¤â¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ë¡ÖÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤»ö¤Ç¡¢¥â¥Î¤Î²ÁÃÍ¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¤ª¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÌçÀ¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥æー¥¹¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ìー¥Ù¥ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿³Æ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁ´¤Æ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È½¼¼Â¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çã¤¦¤È¤¤âÇä¤ë¤È¤¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥æー¥¹¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸«¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹Å¸³«
£±.¼ÂÅ¹ÊÞ¡Ã¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÉÊ¼Á¤È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤½¤Î¼ê¤Ë
2025Ç¯5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°¤Ë¤Æ¡¢¡ÖWASTE_NOT¡×1¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Å¹¤Ç¤ÏÀìÌç¥Ð¥¤¥äー¤Î³Î¤«¤Ê¿¿´æ´ÕÄê¤Ç¡¢¸·Àµ¤ÊÅö¼Ò¤Î´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¾¦ºà¤Î¤ß¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¾¦ÉÊÃÎ¼±¤òËÉÙ¤Ë»ý¤Ã¤¿¥ê¥æー¥¹¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬ºßÀÒ¡£½é¤á¤Æ¥ê¥æー¥¹¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»°ÂçÅÔ»Ô¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÌ¾¸Å²°¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤ÄÊ¸²½·÷¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Î¥ê¥æー¥¹¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£1st floor
▶ÃË½÷¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¸·ë
»ä¤¿¤Á¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë6¤Ä¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¼è¤ê°·¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ºà¤ò°ìµó¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤ÇÃË½÷Ìä¤ï¤º¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾¦ºà¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢£2nd floor
▶¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¾¦ÉÊ¤È¥¹¥Ëー¥«ー¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¥á¥¾¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ä°ìÅÀÊª¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¥¹¥Ëー¥«ー¤â½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤¬»ý¤ÄÎò»Ë¤äÇØ·Ê¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃúÇ«¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£3rd floor
▶ºÇÅ¬¤ÊÇã¤¤»þ¡¢Çä¤ê»þ¤ò¤´Äó°Æ
¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ä¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»þ·×¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈÇã¼è¥Öー¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤«¤é¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤«¤éºÇÅ¬¤ÊÇä¤ê»þ¤äÇã¤¤»þ¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
¢£Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡WASTE_NOT Ì¾¸Å²°Å¹
¢£½»½ê¡¡¡¡¡¡¢©460-0008¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É»°ÃúÌÜ27ÈÖ26¹æ¡¡JE±É327¥Ó¥ë
¢£URL¡¡¡¡¡¡https://wastenot-official.com/pages/shop-list
¢£ºÇ´ó¤ê±Ø¡¡ÃÏ²¼Å´Ì¾¾ëÀþ ⽮¾ìÄ®±Ø ÅÌÊâ5Ê¬
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00 ～ 20:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Çã¼è»þ´Ö¡§11:30 ～19:30
£².EC¥µ¥¤¥È¡Ã¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡È200¼ïÎà°Ê¾å¡É¡¢¸«¤Ä¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³
▶¥µ¥¤¥ÈURL¡Ãhttps://wastenot-official.com/
EC¥µ¥¤¥È¡ÖWASTE_NOT¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÅ¸³«¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥ìー¥Ù¥ë¡¢BRING¡¦BRING KICKS¡¦One Style¡¦AWESOME¡¦THRIFT CLOSET¡¦Re Marque¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡¢200¥Ö¥é¥ó¥É°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò°ìµó¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥æー¥¹ÀìÌç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥âー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥·¥ë¥Ðー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Ëー¥«ー¤Þ¤Ç°ìµó¤Ë½¸·ë¡£¤ªµÒÍÍ¤Îµá¤á¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥×¥é¥¤¥¹¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¡È¸«¤Ä¤±¤ë³Ú¤·¤µ¡É¤È¡È¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¡É¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤Ë¡¢¤¤Ã¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥æー¥¹¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£³.¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ã¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥æー¥¹¥µー¥Ó¥¹
2025Ç¯ ¥µー¥Ó¥¹¥íー¥ó¥ÁÍ½Äê¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥æー¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÈÇ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£Á´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¾ðÊó¤òÏ¢·È¤·¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê¾¦ºàÄó°Æ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¾å¼Á¤Ê¥ê¥æー¥¹ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô/·Ð±ÄÀïÎ¬¼¼ ¼¼Ä¹ ÀµÌÚÍÎÇ·
¡ÖWASTE_NOT¡×¤Ï¡¢STAYGOLD¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡È¼¡À¤Âå¤Î¥ê¥æー¥¹Ê¸²½¡É¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¿·¤·¤¤Å¹ÊÞ¤äEC¥µ¥¤¥È¤Î¥íー¥ó¥Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ê¥æー¥¹¤Ï¡È¥â¥Î¤òÇä¤ë¡¦Çã¤¦¡É¤À¤±¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ»º¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¼¡¤Î²ÁÃÍ¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ø¿Ë¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉÙ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¤È°µÅÝÅª¤Êºß¸Ë¡¢¥×¥í¥Ð¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºÄó°Æ¡£¥ê¥¢¥ë¤Ç¤âEC¤Ç¤â¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£Çã¼è¼õÉÕ¤«¤éÅ¹ÊÞÀÜµÒ¡¢ºÆÍèË¬¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤¬³ê¤é¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥¸¥ãー¥Ëー¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡¢STAYGOLD¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤È¾ðÇ®¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤Ì¾¸Å²°¤«¤é¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¥ê¥æー¥¹¤ò¡ÈÆÃÊÌ¤ÊÁªÂò¡É¤«¤é¡ÈÆü¡¹¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡É¤Ø¡£¡Ö¥ê¥æー¥¹¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤½¤ó¤Êµ¤¤Å¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¥ê¥æー¥¹¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤òÂ¥¤·¡¢¥ê¥æー¥¹ÉÊ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖNEXT REUSE CULTURE¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃæ¸ÅÉÊÇã¼è¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤ò¡¢¤è¤ê¥¯¥êー¥ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÀ¿¼Â¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¿·¥ìー¥Ù¥ë¡ÖWASTE_NOT¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¥ê¥æー¥¹¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò STAYGOLD
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÇðÂ¼½ß»Ê
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì 3 ÃúÌÜ 11-10 ·ÃÈæ¼÷¥Ó¥ë 2 ³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 03-6427-1153
URL¡§https://www.staygold-sg.com/ (https://www.staygold-sg.com/)
ÀßÎ©Ç¯¡§2014Ç¯4·î14Æü
½¾¶È°÷¿ô¡§468Ì¾¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë
»ñËÜ¶â¡§9,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ê¥æー¥¹Çã¼è²·Çä¡¦¾®Çä»ö¶È
¡»¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
▶BRING¡Ãhttps://kaitorisatei.info/(https://kaitorisatei.info/)
▶︎BRAND REVALUE¡Ãhttps://brandrevalue.com/(https://brandrevalue.com/)
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥·¥ë¥Ðー¥¢¥¯¥»¤Ê¤É¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇäÀìÌçÅ¹¡ÖBRING¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È¡ÖBRING WARDROBE NEWS¡×URL¡§https://kaitorisatei.info/bwn/(https://kaitorisatei.info/bwn/)
»þ·×¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ö¥é¥ê¥Ð¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È¡ÖRevelue News Media¡×
URL¡§https://brandrevalue.com/rnm/(https://brandrevalue.com/rnm/)
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÇã¼è¡õÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡¦BRING¡Û³ÚÅ·¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー 2024¤Ë¤Æ¡Ö¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥ëÂç¾Þ¡×¡Ö¥ê¥æー¥¹¾Þ¡×¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤ÎW¼õ¾Þ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000128181.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000128181.html)
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÇã¼è¡õÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡¦BRING¡Û³ÚÅ·¥é¥¯¥Þ¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¥¤¥äー 2024¤Ë¤Æ¡Ö3´§¡×¤òÃ£À®
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000128181.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000128181.html)
¡ã¤ªÌä¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒSTAYGOLD ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§070-8823-4881 / FAX¡§03-3406-7558
E-Mail¡§press@staygold-sg.com