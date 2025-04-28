ÃæÅè¾ï¹¬¥×¥í¼çºË¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ö¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ ¥È¥ßー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×Âè£·´üÀ¸Êç½¸
¡Ö¼µ¸Í¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡×µÚ¤Ó¡ÖÀÅ¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¿¹¥Ó¥ë¥´¥ë¥Õ¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÃæÅè¾ï¹¬¥×¥í¼çºË¤Ë¤è¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ö¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ ¥È¥ßー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤ÎÂè7´üÀ¸¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ ¥È¥ßー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ï¡¢2012Ç¯¡¢ÆüËÜÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Áª¼ê¡¦ÃæÅè¾ï¹¬¤Î¡Ö¡È¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¡¢¶¯¤µ¡¢Í¥¤·¤µ¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¿Í´Ö¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ë½Ð¤ÆÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È³«¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥ßー¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎÁª¹Í¤Ï¡¢ÃæÅè¥×¥í¼«¿È¤¬¼õ¸³¼ÔÁ´°÷¤Î¥·¥ç¥Ã¥Èµ»½Ñ¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏÅù¤òÁí¹çÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¹çÈÝ¤òÈ½Äê¡£¹ç³Ê¼Ô¤Ï¡¢ÃæÅè¥×¥í¤ÎÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤Ë¤è¤ë¹ç½É¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¡¢ÀÅ¥Ò¥ë¥ºCC¤ÎÎý½¬»ÜÀß¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ç½É¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÎý½¬¤Î¤Û¤«¡¢ÃæÅè¥×¥í¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤ë¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿·Ð¸³ÃÌ¤ä¥Ò¥ó¥È¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤ò¤ª¤¤¤¿°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤ÎJLPGA¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Åö¥¢¥«¥Ç¥ßー½Ð¿È¤ÎÅÔÎè²Ú¥×¥í¡¢ÆþÃ«¶Á¥×¥í¡¢ÃæÂ¼¿´¥×¥í¡¢»³¸ý¤¹¤º²Æ¥×¥í¡¢Á°ÅÄæ¹ºÚ¥×¥í¡¢Ï»¼ÖÆüÆáÇµ¥×¥í¡¢Ê¿ÄÍ¿·Ì´¥×¥í¤Î7Ì¾¤¬¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¤¹¤Ç¤ËÃË»Ò¤Ç¤Ï²ÏËÜÎÏ¥×¥í¡¢¿ù¸¶Âç²Ï¥×¥í¤ä¡¢½÷»Ò¤Ç¤ÏÈª²¬Æà¼Ó¥×¥í¡¢ÉÈÅÄ¤ß¤ÊÈþ¥×¥í¡¢¾®Âì¿å²»¥×¥í¡¢Â¾Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿¹¥Ó¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ ¥È¥ßー¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Î³«¹»¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥´¥ë¥Õ¥¡ー°éÀ®¡¢¥´¥ë¥Õ³¦¡¢¥´¥ë¥Õ»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÄ©Àï¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÄø¡§2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½ñÎàÁª¹Í¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾ì½ê¡§ÀÅ¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö
¢£¹ç³Ê¿Í¿ô¡§Ì¤Äê¡ÊÂè6´ü¼ÂÀÓ£µ£±Ì¾¡Ë
¢£¼õ¸³ÈñÍÑ¡§3,300±ß¡Ê»ÜÀßÍøÍÑÎÁ¤Ë½¼Åö¡Ë
¢£¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¡§ÀìÍÑ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¤·¡¢¥¨¥ó¥È¥êーÍÑ»æ¤òÍ¹Á÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ ¥È¥ßー¥¢¥«¥Ç¥ßー(https://hillsgolf.jp/tommyacademy/)¡Ë
¢£±þÊç»ñ³Ê¡§2005Ç¯4·î2Æü～2014Ç¯4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¶¥µ»¥´¥ë¥Õ¥¡ー
¢£¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡ËÉ¬Ãå
ÃæÅè¾ï¹¬¡Ê½êÂ°¡§ÀÅ¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡Ë
10ºÐ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢18ºÐ¤ÇÆüËÜ¥¢¥ÞÍ¥¾¡¡£21ºÐ¤Ç¥×¥í¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢22 ºÐ¤ÇÆüËÜ¥×¥í¤òÀ©¤·¤¿¡£30ºÐ¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¡£¾Þ¶â²¦4²ó¡¢±Êµ×¥·ー¥É¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢ーÄÌ»»48¾¡¡£³¤³°¤Ç¤Î³èÌö¤â¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¥Þ¥¹¥¿ー¥º8°Ì¡¢Á´ÊÆ¥ªー¥×¥ó9°Ì¡¢Á´ÊÆ¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢3°Ì¡¢¥á¥¸¥ãー4Âç²ñ¤¹¤Ù¤Æ¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤ÎÆüËÜÁª¼ê¡£2019Ç¯¥×¥í¥´¥ë¥ÕÅÂÆ²Æþ¤ê¡£
»²¹Í¡§Âè£¶´üÀ¸³«¹»¼ÂÀÓ
¡üÁª¼êÁª¹Í¥Æ¥¹¥È¡Ê2022Ç¯7·î¼Â»Ü¡Ë
¡¦¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È/¥·¥çー¥È¥³ー¥¹¤Î¥×¥ìー¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¡¢ÃæÅè¥×¥í¼«¤éÁ´°÷¤ò¿³ºº
¡ü¹ç½É¡Ê2022Ç¯～2025Ç¯ÅÙ¡¡±ä¤Ù£²£°²ó°Ê¾å³«ºÅ¡Ë
¡¦´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¶âÍËÆü¤ÎÍ¼Êý¤ËÀÅ¥Ò¥ë¥ºCC¤Ë½¸¹ç¤·¡¢ÆüÍËÆü¤ÎÍ¼Êý¤Þ¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¦¡ÖÃæÅè¥×¥í¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æ¤ÎÃßÀÑÁ´¤Æ¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¡£¡×
¡¡¡Ö¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¸Ç·ÁÊª¤òÅÏ¤¹¡¢¼«Ê¬¤Ç³ú¤ßÄù¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¡×
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡¢¥¿¥Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¡×¤Ê¤É¿Í³ÊÅª¤Ê»ØÆ³¤â¹Ô¤¦¡£
¡¦12·î¤ÎÁ´ÂÎ¹ç½É¤Ë¤ÏÈÓÅÄ»á¡Ê¾¾»³¥×¥í¥È¥ìー¥Êー¡Ë¤â»²²Ã¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ü¹ñÆâ³°±óÀ¬
¡¦²ÆÇñ¥´¥ë¥Õ¥ê¥ó¥¯¥¹¹ç½É¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë¡¢Selangor International Junior Masters¡Ê¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢ÃÄÂÎÀï¡õ¸Ä¿ÍÀï¡Ë»²²Ã
Áª¼ê¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÃæÅè¾ï¹¬¥×¥í
¥´¥ë¥Õ°Ê³°¤Ë¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼ÂÁ©
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¿¹¥Ó¥ë¥´¥ë¥Õ¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡ÎÓ Í´¼ù¡¡
TEL¡§03-3434-4412 E-Mail¡§yuki-h@mori.co.jp