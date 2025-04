PUNPEE & BIM ½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤¬·èÄê¡ªº£Ìë£°»þ¤ËYouTube¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿4¶Ê¤¬ÂÔË¾¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª

株式会社STARBASEPUNPEE「フレンヅ - From THE FIRST TAKE」スカートとPUNPEE「ODDTAXI - From THE FIRST TAKE」BIM「Bonita - From THE FIRST TAKE」BIM「DNA feat. Kohjiya, PUNPEE - From THE FIRST TAKE」

PUNPEE & BIMが2022年にZepp Hanedaでの「焦年時代」リリースライブ以来のワンマンライブ、初となる全国ツアーの開催が決定しました。

7/11(金)のKT Zepp Yokohamaを皮切りに、大阪、福岡、沖縄と全国4箇所でワンマンライブを行います。

前売チケットは今夜0時から受付開始になります。

新作はリリースに向けて絶賛準備中ですが、間に合いますか!?

また、ツアーの開催を記念して、今夜0時のチケット受付開始とともに、

アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて披露された、PUNPEE「フレンヅ」、スカートとPUNPEE「ODDTAXI」、BIM「Bonita」、「DNA feat. Kohjiya, PUNPEE」の4曲が、配信リリースされます。

こちらも是非とも、合わせてお楽しみください。

【公演概要】

チケット先行受付URL:

https://l-tike.com/punpeeandbim/

FASTPASSチケットについて

(1) 専用の入場口を設けます、並ばずに会場内へ御入場いただけます

(2) グッズ販売窓口にFASTPASS専用レーンを設けます、一般レーンに並ばずにどのタイミングでも優先的にご購入いただけます

(3) 客席内最前中央部にFASTPASSエリアを設置致します、場内で最も良いエリアにてご鑑賞いただけます

公演タイトル:

PUNPEE & BIM ICEDOUT!!! TOUR 2025

出演:

PUNPEE & BIM

2025.7.11(fri) @KT Zepp Yokohama (https://www.zepp.co.jp/hall/yokohama/)

OPEN 18:00 / START 19:00

FAST PASS \8,800 / STANDING \7,700 / 2F指定席 \7,700 ※全てドリンク代金別

お問い合わせ:

HOT STUFF PROMOTION

050-5211-6077(平日12:00~18:00)

2025.7.15(tue) @Zepp Namba (https://www.zepp.co.jp/hall/namba/)

OPEN 18:00 / START 19:00

FAST PASS \8,800 / STANDING \7,700 / 2F指定席 \7,700 ※全てドリンク代金別

お問い合わせ:

キョードー大阪

0570-200-888 (10:00~18:00)

2025.7.16(web) @Zepp Fukuoka (https://www.zepp.co.jp/hall/fukuoka/)

OPEN 18:00 / START 19:00

FAST PASS \8,800 / STANDING \7,700 / 2F指定席 \7,700 ※全てドリンク代金別

お問い合わせ:

BEA

092-712-4221(平日12:00~16:00)

2025.7.20(sun / before the holiday) @音市場 沖縄 (https://www.otoichiba.jp/)

OPEN 17:30 / START 18:30

ADV. \6,000 ※ドリンク代金別

お問い合わせ:

PM AGENCY

098-898-1331(平日11:00-15:00)

【THE FIRST TAKE楽曲配信リリース】

アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて披露された、PUNPEE「フレンヅ」、スカートとPUNPEE「ODDTAXI」、BIM「Bonita」、「DNA feat. Kohjiya, PUNPEE」の楽曲が 4/29(火祝)に配信リリースすることが決定した。

第181回にて披露されたPUNPEE「フレンヅ」では、スカート澤部もコーラスに参加し「THE FIRST TAKE」のオリジナルアレンジを加えた楽曲となっており、第476回にて披露されたBIM「Bonita」では、本楽曲をプロデュースしたVaVaを迎え披露し、第479回にBIMが再登場した際は、PUNPEEとKohjiyaを迎え「DNA」を披露。

⚫︎PUNPEE「フレンヅ - From THE FIRST TAKE」

https://summit.lnk.to/SMMT246

Artist : PUNPEE

Title : フレンヅ - From THE FIRST TAKE

Format : Streaming / DL

Release Date : 2025/4/29

No. : SMMT-246

Label : SUMMIT, Inc.

Produced by PUNPEE, Reginald Hargis

Lyrics by PUNPEE

Cuts by DJ ZAI

Additional Guitar by KASHIF

Chorus:Wataru Sawabe(Skirt), Achico

DJ:原島""ど真ん中""宙芳, DJ ZAI, The Anticipation Illicit Tsuboi

Drums:なかじまはじめ

Contain samples from "Fun" by Brick

Licensed by Lastrada Entertainment Company, Ltd. and Sony Music Entertainment

Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai

Mastered by Stuart Hawkes @ Metropolis London

A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)

(C) 2025 SUMMIT, Inc

⚫︎BIM「Bonita - From THE FIRST TAKE」

https://summit.lnk.to/SMMT247

Artist : BIM

Title : Bonita - From THE FIRST TAKE

Format : Streaming / DL

Release Date : 2025/4/29

No. : SMMT-247

Label : SUMMIT, Inc.

DJ: VaVa

Keyboard: Natsuhiko Muraoka

Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai

Mastered by Stuart Hawkes @ Metropolis London

A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)

(C) 2025 SUMMIT, In

⚫︎BIM「DNA feat. Kohjiya, PUNPEE - From THE FIRST TAKE」

https://summit.lnk.to/SMMT248

Artist : BIM

Title : DNA feat. Kohjiya, PUNPEE - From THE FIRST TAKE

Format : Streaming / DL

Release Date : 2025/4/29

No. : SMMT-248

Label : SUMMIT, Inc.

Trp: Makoto Takahashi(思い出野郎Aチーム)

Trp: Yuto Sasaki

Trb: Shota Yamanoha(思い出野郎Aチーム)

Sax: Kaoru Masuda(思い出野郎Aチーム)

Gt: Rokuon Saito(思い出野郎Aチーム)

Ba: Norio Fukaishi (SUPER CATS)

Dr: Yoshiki Okajima(思い出野郎Aチーム)

Key: Naoaki Miyamoto(思い出野郎Aチーム)

Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai

Mastered by Stuart Hawkes @ Metropolis London

A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)

(C) 2025 SUMMIT, Inc.

⚫︎スカートとPUNPEE「ODDTAXI - From THE FIRST TAKE」

https://lnk.to/ODDTAXI_TFT

【YouTube】

PUNPEE - フレンヅ / THE FIRST TAKE : https://youtu.be/HE8CU4R-0gI

スカートとPUNPEE - ODDTAXI / THE FIRST TAKE: https://youtu.be/UUVAf5pMAgg

BIM - Bonita / THE FIRST TAKE : https://youtu.be/nd4ojcVC6d4

BIM - DNA feat. Kohjiya, PUNPEE / THE FIRST TAKE : https://youtu.be/sd9Yoze-630

⚫︎「THE FIRST TAKE」(ザ・ファースト・テイク)

アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。

19年11月15日開設、現在チャンネル登録者数は1070万人(※4/10時点)。

19年12月LiSA「紅蓮華」が公開、現在までの再生回数は1.3億回。

20年3月DISH//(北村匠海)「猫」が公開、現在までの再生回数は2億回。

20年5月YOASOBI「夜に駆ける」が公開、現在までの再生回数は1.4億回。

24年3月Creepy Nuts「Bling‐Bang‐Bang‐Born」が公開、現在までの再生回数は7000万回超え、

ここ数年の音楽シーンを彩る数々のヒット曲が「THE FIRST TAKE」でもパフォーマンスされた。

20年11月、配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」を設立、LiSA×Uru「再会 (produced by Ayase)」、

21年12月、milet×Aimer×幾田りら「おもかげ (produced by Vaundy)」がここから配信され、2曲共に1億ストリーミング再生を超えるヒット曲が生まれた。

21年6月、「THE FIRST TAKE」から派生した音楽情報WEBサイト「THE FIRST TIMES」をスタート、オウンドメディアならではの独自性の高いコンテンツを展開している。

22年5月、初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE supported by ahamo」を2日間に渡り開催。

22年9月、アヴリル・ラヴィーン、ハリー・スタイルズ、マネスキンなど海外アーティストが多数出演するプロジェクト「THE FIRST TAKE INTERNATIONAL」スタート。

現在までの再生回数は1.3億回を超え、海外からの視聴、登録者数が増加している。

24年8月、YouTube Shorts、TikTok、Instagram Reelsという縦型プラットフォームに特化し、

アーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する新企画「FLASH THE FIRST TAKE」をスタート。

⚫︎「THE FIRST TAKE」 OFFICIAL

Web Site: https://www.thefirsttake.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/the_firsttake/

X: https://x.com/The_FirstTake

TikTok: https://www.tiktok.com/@the_first_take

Playlist: https://lnk.to/sfhklx

FLASH THE FIRST TAKE:

https://youtube.com/playlist?list=PLeLvSt3A0DdkKKDk6Q4jvGeDiUNGnS46E&feature=shared(https://youtube.com/playlist?list=PLeLvSt3A0DdkKKDk6Q4jvGeDiUNGnS46E&feature=shared)

THE FIRST TIMES: https://www.thefirsttimes.jp/

【アーティストプロフィール】

⚫︎PUNPEE プロフィール

'06年Libra主催【UMB】東京代表。トラックメイカーとしてもRhymester、Seeda、TOWA TEI、tofubeats、後藤正文等、Hip Hopアーティストを中心にトラック、REMIXを提供。2009年Akai主催によるサンプラー・バトル【MPC Gold Fingaz Kitchen】優勝など、良い言い方だと幅広く活躍中、悪い言い方だと何だかよくわからなく活動中。

自身のグループPSGでの1stアルバム「David」の発表や、グループとしてFUJI ROCK FESなどの出演、曽我部恵一との共作、block.fm主催のradio program「Mixxed bizness」の展開やRedbullのTVCM、TBS系 水曜日のダウンタウンのOP他、断れない性格ゆえに色々活動(中)。

2012年には作品集MIX「Movie On The Sunday Anthology」が発売、PUNPEEの懐を少し潤わせた。2016年 国内初の3D VR配信番組、宇多田ヒカル「30代はほどほど。」にDJとして出演。2017年1月に発売される宇多田ヒカル「光 -Ray of Hope MIX-」のオフィシャルRemixを担当し、同曲はプレイステーション用ゲームソフト「Kingdom Hearts HD 2.8」全世界共通のオフィシャル・テーマソングとして起用された。2017年7月、ソロアーティストとして、FUJI ROCK FESTIVAL’17「WHITE STAGE」に出演。

2017年10月、初のソロアルバム「MODERN TIMES」を発表し、ワンマンツアーライブ「Journey into Mystery Tour 2017」を開催。

2018年3月、SPACE SHOWER MUSIC AWARD「BEST HIPHOP ARTIST」受賞、CDショップ大賞「準大賞」受賞。同月、自ら1stアルバムを解説した「MODERN TIMES -Commentary-」をストリーミング配信にて発表。

2018年5月、ワンマンライブ「Seasons Greetings'18」を新木場スタジオコーストにて開催。

2018年7月、DJとして、FUJI ROCK FESTIVAL'18「RED MARQUEE -TRIBAL CIRCUS-」に出演。

2020年7月、1stアルバム以来となる新作「The Sofakingdom」を発表。

11月にはPUNPEEが今まで限定的に発表してきた楽曲達をコンパイルした「Small Token」、2021年3月には、「Small Token pt.2」を発表。

また、2021年4月よりTV東京にて放映がスタートするアニメ作品「オッドタクシー」の劇伴音楽を、VaVa、OMSBと共に担当した。

2022年12月に、前作「The Sofakingdom」の付録的位置付けであり、対になるような作品「Return of The Sofakingdom」を発表。

2023年3月、相鉄東急直通記念ムービ「父と娘の風景」の楽曲「タイムマシーンにのって/家族の風景」を発表した。この楽曲は、相鉄線と東急線を“つなぐ”にちなんで、制作された。

そして、10月には、シングル「Family Sale feat. 親父」を発表。この楽曲では、フィーチャリングゲストとしてPUNPEEの実父とともに制作された。

しかしまぁ、大事なのは今後である。P

X: https://x.com/PUNPEE

Instagram: https://www.instagram.com/punpee_/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCrHVT3ufh9I1ZPYvhJ6K8Q

⚫︎BIM プロフィール

1993年生まれ、東京と神奈川の間出身。THE OTOGIBANASHI'S、CreativeDrugStore の中心人物として活動。

グループとして2012年「TOY BOX」、2015年「BUSINESS CLASS」の2枚のアルバムをリリース。2017年より本格的にソロ活動をスタート。

2018年7月、初のソロアルバム「The Beam」を発表。

2020年2月にMini Album「NOT BUSY」をリリース。3月には木村カエラのアルバムタイトル曲"ZIG ZAG"にプロデュース、客演で参加した。

7月には赤坂BLITZ にて無観客配信ライブ"Bye Bye, BLITZ"を開催し、8月には2nd Album「Boston Bag」を発表した。

そして2021年3月、VaVaとの連名シングル「Fruit Juice」を発表し、同月シングル「吐露ノート」をリリース。

4月から放送されたテレビドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」ではSTUTSプロデュースの主題歌にも参加。

「Apple Vinegar Music Awards 2021」では「Boston Bag」が大賞を受賞した。その他数々のアーティストの作品に参加。

2022年3月、Mini Album「Because He's Kind」を発表。8月にはSUMMITのレーベルメイトのPUNPEEとのWネームEP「焦年時代」をリリース。

そして2023年には、「Intelligent Bad Bwoy (feat. C.O.S.A. & Daigos」、「Sweet Wine (feat. Youth of Roots)」を。

12月にはCreativeDrugStoreとして1st フルアルバム「Wisteria」をリリース。

そして、2024年7月、ミニアルバム「busy」をリリースし、同月には2年ぶりとなる、BIM “busy” ONE MAN LINE2024を開催した。

Official Site:https://www.summit2011.net/bim/

Instagram:https://www.instagram.com/bim_otg/

X:https://x.com/bim_OTG

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCpTptoeSMRcxgCKKkyBvrWg