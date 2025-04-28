PUNPEE & BIM ½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤¬·èÄê¡ªº£Ìë£°»þ¤ËYouTube¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿4¶Ê¤¬ÂÔË¾¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª

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PUNPEE & BIM ICEDOUT!!! TOUR 2025
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PUNPEE & BIM
2025.7.11(fri) @KT Zepp Yokohama (https://www.zepp.co.jp/hall/yokohama/)
OPEN 18:00 / START 19:00
FAST PASS \8,800 / STANDING \7,700 / 2F»ØÄêÀÊ \7,700 ¢¨Á´¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¶âÊÌ
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HOT STUFF PROMOTION
050-5211-6077¡ÊÊ¿Æü12:00～18:00¡Ë
2025.7.15(tue) @Zepp Namba (https://www.zepp.co.jp/hall/namba/)
OPEN 18:00 / START 19:00
FAST PASS \8,800 / STANDING \7,700 / 2F»ØÄêÀÊ \7,700 ¢¨Á´¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¶âÊÌ
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0570-200-888 (10:00～18:00)
2025.7.16(web) @Zepp Fukuoka (https://www.zepp.co.jp/hall/fukuoka/)
OPEN 18:00 / START 19:00
FAST PASS \8,800 / STANDING \7,700 / 2F»ØÄêÀÊ \7,700 ¢¨Á´¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¶âÊÌ
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BEA
092-712-4221¡ÊÊ¿Æü12:00～16:00¡Ë
2025.7.20(sun / before the holiday) @²»»Ô¾ì ²Æì (https://www.otoichiba.jp/)
OPEN 17:30 / START 18:30
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PM AGENCY
098-898-1331¡ÊÊ¿Æü11:00-15:00¡Ë
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⚫︎PUNPEE¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Å - From THE FIRST TAKE¡×
https://summit.lnk.to/SMMT246
Artist : PUNPEE
Title : ¥Õ¥ì¥ó¥Å - From THE FIRST TAKE
Format : Streaming / DL
Release Date : 2025/4/29
No. : SMMT-246
Label : SUMMIT, Inc.
Produced by PUNPEE, Reginald Hargis
Lyrics by PUNPEE
Cuts by DJ ZAI
Additional Guitar by KASHIF
Chorus¡§Wataru Sawabe¡ÊSkirt¡Ë, Achico
DJ¡§¸¶Åç""¤É¿¿¤óÃæ""ÃèË§, DJ ZAI, The Anticipation Illicit Tsuboi
Drums:¤Ê¤«¤¸¤Þ¤Ï¤¸¤á
Contain samples from "Fun" by Brick
Licensed by Lastrada Entertainment Company, Ltd. and Sony Music Entertainment
Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai
Mastered by Stuart Hawkes @ Metropolis London
A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)
(C) 2025 SUMMIT, Inc
⚫︎BIM¡ÖBonita - From THE FIRST TAKE¡×
https://summit.lnk.to/SMMT247
Artist : BIM
Title : Bonita - From THE FIRST TAKE
Format : Streaming / DL
Release Date : 2025/4/29
No. : SMMT-247
Label : SUMMIT, Inc.
DJ: VaVa
Keyboard: Natsuhiko Muraoka
Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai
Mastered by Stuart Hawkes @ Metropolis London
A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)
(C) 2025 SUMMIT, In
⚫︎BIM¡ÖDNA feat. Kohjiya, PUNPEE - From THE FIRST TAKE¡×
https://summit.lnk.to/SMMT248
Artist : BIM
Title : DNA feat. Kohjiya, PUNPEE - From THE FIRST TAKE
Format : Streaming / DL
Release Date : 2025/4/29
No. : SMMT-248
Label : SUMMIT, Inc.
Trp: Makoto Takahashi(»×¤¤½ÐÌîÏºA¥Áー¥à)
Trp: Yuto Sasaki
Trb: Shota Yamanoha(»×¤¤½ÐÌîÏºA¥Áー¥à)
Sax: Kaoru Masuda(»×¤¤½ÐÌîÏºA¥Áー¥à)
Gt: Rokuon Saito(»×¤¤½ÐÌîÏºA¥Áー¥à)
Ba: Norio Fukaishi ¡ÊSUPER CATS¡Ë
Dr: Yoshiki Okajima(»×¤¤½ÐÌîÏºA¥Áー¥à)
Key: Naoaki Miyamoto(»×¤¤½ÐÌîÏºA¥Áー¥à)
Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai
Mastered by Stuart Hawkes @ Metropolis London
A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)
(C) 2025 SUMMIT, Inc.
⚫︎¥¹¥«ー¥È¤ÈPUNPEE¡ÖODDTAXI - From THE FIRST TAKE¡×
https://lnk.to/ODDTAXI_TFT
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PUNPEE - ¥Õ¥ì¥ó¥Å / THE FIRST TAKE : https://youtu.be/HE8CU4R-0gI
¥¹¥«ー¥È¤ÈPUNPEE - ODDTAXI / THE FIRST TAKE: https://youtu.be/UUVAf5pMAgg
BIM - Bonita / THE FIRST TAKE : https://youtu.be/nd4ojcVC6d4
BIM - DNA feat. Kohjiya, PUNPEE / THE FIRST TAKE : https://youtu.be/sd9Yoze-630
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21Ç¯12·î¡¢milet¡ßAimer¡ß´öÅÄ¤ê¤é¡Ö¤ª¤â¤«¤² (produced by Vaundy)¡×¤¬¤³¤³¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢2¶Ê¶¦¤Ë1²¯¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
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2012Ç¯¤Ë¤ÏºîÉÊ½¸MIX¡ÖMovie On The Sunday Anthology¡×¤¬È¯Çä¡¢PUNPEE¤Î²û¤ò¾¯¤·½á¤ï¤»¤¿¡£2016Ç¯ ¹ñÆâ½é¤Î3D VRÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡Ö30Âå¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¡£¡×¤ËDJ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£2017Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡Ö¸÷ -Ray of Hope MIX-¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëRemix¤òÃ´Åö¤·¡¢Æ±¶Ê¤Ï¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÍÑ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡ÖKingdom Hearts HD 2.8¡×Á´À¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£2017Ç¯7·î¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢FUJI ROCK FESTIVAL¡Ç17¡ÖWHITE STAGE¡×¤Ë½Ð±é¡£
2017Ç¯10·î¡¢½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMODERN TIMES¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¥é¥¤¥Ö¡ÖJourney into Mystery Tour 2017¡×¤ò³«ºÅ¡£
2018Ç¯3·î¡¢SPACE SHOWER MUSIC AWARD¡ÖBEST HIPHOP ARTIST¡×¼õ¾Þ¡¢CD¥·¥ç¥Ã¥×Âç¾Þ¡Ö½àÂç¾Þ¡×¼õ¾Þ¡£Æ±·î¡¢¼«¤é1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò²òÀâ¤·¤¿¡ÖMODERN TIMES -Commentary-¡×¤ò¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤Ë¤ÆÈ¯É½¡£
2018Ç¯5·î¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖSeasons Greetings'18¡×¤ò¿·ÌÚ¾ì¥¹¥¿¥¸¥ª¥³ー¥¹¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
2018Ç¯7·î¡¢DJ¤È¤·¤Æ¡¢FUJI ROCK FESTIVAL'18¡ÖRED MARQUEE -TRIBAL CIRCUS-¡×¤Ë½Ð±é¡£
2020Ç¯7·î¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¿·ºî¡ÖThe Sofakingdom¡×¤òÈ¯É½¡£
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2022Ç¯12·î¤Ë¡¢Á°ºî¡ÖThe Sofakingdom¡×¤ÎÉÕÏ¿Åª°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¡ÖReturn of The Sofakingdom¡×¤òÈ¯É½¡£
2023Ç¯3·î¡¢ÁêÅ´ÅìµÞÄ¾ÄÌµÇ°¥àー¥Ó¡ÖÉã¤ÈÌ¼¤ÎÉ÷·Ê¡×¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·ー¥ó¤Ë¤Î¤Ã¤Æ/²ÈÂ²¤ÎÉ÷·Ê¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÁêÅ´Àþ¤ÈÅìµÞÀþ¤ò¡È¤Ä¤Ê¤°¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢À©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
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X: https://x.com/PUNPEE
Instagram: https://www.instagram.com/punpee_/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCrHVT3ufh9I1ZPYvhJ6K8Q
⚫︎BIM ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþ¤È¿ÀÆàÀî¤Î´Ö½Ð¿È¡£THE OTOGIBANASHI'S¡¢CreativeDrugStore ¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
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2018Ç¯7·î¡¢½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖThe Beam¡×¤òÈ¯É½¡£
2020Ç¯2·î¤ËMini Album¡ÖNOT BUSY¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£3·î¤Ë¤ÏÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê"ZIG ZAG"¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢µÒ±é¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
7·î¤Ë¤ÏÀÖºäBLITZ ¤Ë¤ÆÌµ´ÑµÒÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö"Bye Bye, BLITZ"¤ò³«ºÅ¤·¡¢8·î¤Ë¤Ï2nd Album¡ÖBoston Bag¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2021Ç¯3·î¡¢VaVa¤È¤ÎÏ¢Ì¾¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFruit Juice¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±·î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÅÇÏª¥Îー¥È¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
4·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡×¤Ç¤ÏSTUTS¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤â»²²Ã¡£
¡ÖApple Vinegar Music Awards 2021¡×¤Ç¤Ï¡ÖBoston Bag¡×¤¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¿ô¡¹¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¡£
2022Ç¯3·î¡¢Mini Album¡ÖBecause He's Kind¡×¤òÈ¯É½¡£8·î¤Ë¤ÏSUMMIT¤Î¥ìー¥Ù¥ë¥á¥¤¥È¤ÎPUNPEE¤È¤ÎW¥Íー¥àEP¡Ö¾ÇÇ¯»þÂå¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¤½¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖIntelligent Bad Bwoy (feat. C.O.S.A. & Daigos¡×¡¢¡ÖSweet Wine (feat. Youth of Roots)¡×¤ò¡£
12·î¤Ë¤ÏCreativeDrugStore¤È¤·¤Æ1st ¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWisteria¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯7·î¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Öbusy¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Æ±·î¤Ë¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢BIM ¡Èbusy¡É ONE MAN LINE2024¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
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