Ì¾¸Å²°»ÔÄáÉñ¹â²Í²¼¡¢K¡¦D¥Ï¥Ý¥ó-¶õ¤ÃÏ-¡¡£²£²¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬°¦ÃÎ·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¾®¥Ûー¥ë¤Ë¤ÆÍè·î³«ºÅ¡ª
K¡¦D¥Ï¥Ý¥ó-¶õ¤ÃÏ-¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¡22¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè°ìÃÆ¡ØÇÐ¶çÉñ¡¡-´Ö¤òÍÙ¤ë-¡Ù¤¬2025Ç¯5·î13Æü (²Ð)¤Ë°¦ÃÎ·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¡Ê°¦ÃÎ¸© Ì¾¸Å²°»Ô Åì¶èÅìºù°ìÃúÌÜ13ÈÖ2¹æ¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.confetti-web.com/events/6887
KD¥Ï¥Ý¥ó -¶õ¤ÃÏ- ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://kdjapon.jimdofree.com/
KD¥Ï¥Ý¥ó -¶õ¤ÃÏ- ¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/kdjapon
ÇÐ¶çÉñ～´Ö(¤Þ)¤òÍÙ¤ë～
ÇÐ¶ç ¡¡çç»Ò¡Ê¿¹ÅÄ Í´²Ã¡Ë
Ë¬Ìä²ð¸î¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ20Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£»à¤Ë¤æ¤¯¿Í¡¹¤ò²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º²¤¬ÆùÂÎ¤«¤éÎ¥¤ì¤ëÑëÆá¡¢¤½¤Î¾ð·Ê¤È¿´¾Ý¤ò¶ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
Æó½½Âå¤ò±é·à¤ÈÉñÂæ¤ËÈñ¤ä¤·¡¢85ºÐ¤Îº£¤Ë»ê¤ë»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò´Þ¤á¡¢¡Ö¶ç¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤¢¤²¤ëÉ½¸½¤ò»î¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¥À¥ó¥µー¤ä¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¸ÀÍÕ¤ä²»¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤«¤é´¶¤¸¤ë¾ð·Ê¤ò¿´¾Ý¤ËÂª¤¨É½¸½¤ò¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÇÐ¶ç¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤Ê¤é¤Ð¶ç¤ò½¦¤¤Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤É½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
ÇÐ¶ç¤Ï¸Þ¼·¸Þ¤È¤¤¤¦À©Ìó¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¸Î¤Ë¡ÖÌä¤¤¡×¤Ë¤â»÷¤¿¡Ö´Ö¡×¡Ê¤Þ¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÇÐ¶ç¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¼ª¤Ë¤·¤¿¤È¤¤ËÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¡¢¤½¤Î¶ç¤Î¾ð·Ê¤È¿´¾Ý¤ò¸Ê¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤òÂª¤¨Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤É½¸½¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤À¡£
¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÀ¸¤¤ë´î¤Ó¡×¤ò·ò¹¯¤Ç³è¤³è¤¤ÈÅù¤ÈÉ½ÌÌÅª¤Ç²ò¤ê°×¤¤É½¸½¤òÎÉ¤·¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤½¤ÎÆâ¼Â¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©
²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Ï·¤¤¤äÉÂµ¤¤È¤ÎÆ®¤¤¡£¸ÉÆÈ»à¤ä²áÏ«»à¤ä¤¤¤¸¤á¡£º¹ÊÌ¤äÃÆ°µ¡£Ê¶Áè¤ËÀïÁè¡£
¡ÖÀ¸¤¤ë´î¤Ó¡×¤ÏµÔ¤²¤é¤ì¡¢Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´Ö¡×¤Ï¡Ê¤¢¤ï¤Ò¡Ë¤È¤âÆÉ¤à¡£
Êª¤ÈÊª¡£»ö¤È»ö¡£¿Í¤È¿Í¡£
¤½¤Î´Ø·¸¤½¤Î¤â¤Î¤òÉ½¤·¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤È¶õ´Ö¡Ê¾ì¡Ë¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤À¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î»þ´Ö¤È¶õ´Ö¡Ê¾ì¡Ë¤òÈ¼¤¦´Ø·¸À¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
ÇÐ¶ç¤Ë¤Ï¾ð·Ê¤È¿´¾Ý¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÉ÷ÅÚ¤«¤é¤¯¤ë¤³¤Î¡Ö´Ö¡×¤ÎÊ¸²½¤ÏÁÛÁüÎÏ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö´¶¤¸¤ëÎÏ¡×¤¬½É¤ë¡Öº¬¡×¤À¡£
ÇÐ¶ç¤¬É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´Ö¡×¤Ïº£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¡ÖÀ¸¤¤ë´î¤Ó¡×¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
À¸Ì¿¡Ê¤¤¤Î¤Á¡Ë¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¾ì¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¶¦¤Ë¶Á¤¤¢¤¦¤³¤È¡£
¤µ¤¢¡¢¶Á¤«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ø±é³µÍ×
¡ØÇÐ¶çÉñ¡¡-´Ö¤òÍÙ¤ë-¡Ù
¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î13Æü (²Ð)
²ñ¾ì¡§°¦ÃÎ·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¡Ê°¦ÃÎ¸© Ì¾¸Å²°»Ô Åì¶èÅìºù°ìÃúÌÜ13ÈÖ2¹æ¡Ë
¢£½Ð±é¼Ô
¡Ú±éÁÕ¡Û
ºäËÜ¹°Æ»¡¡
µð¾¡
kanran ¡¡¡¡
Ê¡ÅçÍ¡ ¡¡
Ç½Àª»³ÍÛÀ¸
¡Ú±é¼Ô¡Û
ÎëÂ¼Í³µª
°ÂÆ£°¾»Ò
¿¹ÅÄ¤ß¤½¤é¡¡
¸¸Åõ¥À¥ó¥¹holon(¿¹ÅÄ¤³¤³¤í¡¢¿¹ÅÄÂÀÏ¯)
Ìî¡¹Â¼ÌÀ»Ò
¿Í·Á·àÃÄ¥³¥³¥ó
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
±é½Ð¡¡¿¹ÅÄÍ´²Ã
ÇÐ¶ç¡¡çç»Ò¡Ê¿¹ÅÄÍ´²Ã¡Ë
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡¡ÎëÌÚ´²»Ë
ÉñÂæÈþ½Ñ¡¡¸«¾ë¼þ
¾ÈÌÀ¡¡·¬¸¶¿Æó
²»¶Á¡¡±±°æ¹¯¹À
±ÇÁü¡¡YUM
ÀëÅÁÈþ½Ñ¡¡YUM
±é½Ð½õ¼ê¡¡°ÂÆ£°¾»Ò
ÉñÂæ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡¥·¥²¤Á¤ç¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹âÀ¥À¿
À©ºî¡¡¿¹ÅÄ¤³¤³¤í
¡¡¡¡¡¡µÜÍþ¥¢¥ê
¡¡¡¡¡¡Ë¾·î¾¡Èþ
¡¡¡¡¡¡ÉðÂ¼¥â¥â¥¸
¡¡¡¡¡¡¤È¤Á¤®
ÏÅ¤¤¡¡µÊÃã¥Þ¥¹¥«¥é¥¹
±ÇÁüÄó¶¡¡¡¥«¥ó¥¿¥Æ¥£¥âー¥ëÀ©ºî°Ñ°÷²ñ
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ¡¡¿¹ÅÄÂÀÏ¯
¼çºÅ¡¡K¡¦D¥Ï¥Ý¥ó¶õ¤ÃÏ
¢£¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
19:00 ³«±é
¢¨³«¾ì¤Ï¡¢³«±é¤Î30Ê¬Á°
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
°ìÈÌ¡§5,000±ß
U22¡§2,500±ß
¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¢¨U22¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÅöÆüÇ¯Îð¤¬³ÎÇ§½ÐÍè¤ë¿ÈÊ¬¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡×
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎÎ®¤ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£²ñ°÷ÆÃÅµ
https://service.confetti-web.com