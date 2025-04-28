¾®³ØÀ¸¤Ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î³Ø¤Ó¤ò¡ª(°ì¼Ò)¤Þ¤Ê¤Ó¤Ñ¤ì¤Ã¤È¤È1Ç¯´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¹½ÃÛ―¼òÅÄ»ÔÎ©ÂöÀ®¾®³Ø¹»ÁÏÎ©50¼þÇ¯µÇ°»ö¶È―
¼òÅÄ»ÔÎ©ÂöÀ®¾®³Ø¹»¤ÏÎáÏÂ7Ç¯¤ÇÁÏÎ©50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤ÓµÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Þ¤Ê¤Ó¤Ñ¤ì¤Ã¤È¡×¤È1Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼òÅÄ»ÔÎ©ÂöÀ®¾®³Ø¹»¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Þ¤Ê¤Ó¤Ñ¤ì¤Ã¤È¤È¤ÎÄ´°õ¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ËÜ¼èÁÈ¤Ï¼òÅÄ»Ô¤ÎÅìµþµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëSHIBUYAQWS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»öÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¼òÅÄ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ä»º¶È¿¶¶½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥»¥ó¥¿ー¥µ¥ó¥í¥¯¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Äó·È¤ÎÇØ·Ê
¤Þ¤Ê¤Ó¤Ñ¤ì¤Ã¤È¤Ï¡¢¡Ö¤»¤ó¤»¤¤¡×¤È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¤¬°Â¿´¤·¤Æº®¤¶¤ê¹ç¤¦Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡Ö¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡×Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ëÂöÀ®¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤ä¾¦Å¹³¹¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¶µ°é³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼òÅÄ»ÔÎ©ÂöÀ®¾®³Ø¹»ÁÏÎ©50¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¶µ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¤Þ¤Ê¤Ó¤Ñ¤ì¤Ã¤È¤Îµ¯¶È²È·ó¶µ°é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¹»¸½¾ì¤ÇÀèÀ¸Êý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ãµµæ³Ø½¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢µ¯¶È²È¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´°õ¼°
ÎáÏÂ7Ç¯4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¼òÅÄ»ÔÎ©ÂöÀ®¾®³Ø¹»¤Ë¤Æ¡¢¾®¾¾ÂÙ¹°¹»Ä¹¤È¾®Àô»Ö¿®ÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤·Ä´°õ¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´°õ¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼òÅÄ»ÔÎ©ÂöÀ®¾®³Ø¹»ÁÏÎ©50¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¶µ°é¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¹»È¼ÁöÅù¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼èÁÈ¾ÜºÙ
¡¦º£¸å1Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¾®³ØÀ¸¤Ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¶µ°é¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢PTA¤äÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀèÀ¸Êý¤ÈËè·î¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¡ÊºòÇ¯11·î¤è¤ê¼Â»ÜÃæ¡Ë
¡¦¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤Î¡¢PTAÌò°÷¤äÃÏ°è¤ÎÊý¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤Î»þ´Ö¡¦À¸³è²Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥àºîÀ®¡¦ÊÂ¤Ó¤Ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¶¦Í
¡¦7·î11Æü¤Ë¡ÖÂöÀ®¥¢¥ó¥È¥ì¤ÎÆü¡×¤ò¼Â»Ü
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Þ¤Ê¤Ó¤Ñ¤ì¤Ã¤È¡¦ÂåÉ½Íý»ö¥³¥á¥ó¥È
¾®Àô»Ö¿®¡Ê¤³¤¤¤º¤ß¤·¤Î¤Ö¡Ë
¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ·ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Þ¤Ê¤Ó¤Ñ¤ì¤Ã¤ÈÂåÉ½Íý»ö
1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¶µ¿¦Âç³Ø±¡Â´¡£¶µ¿¦£±Ç¯ÌÜ¤Ëµ¯¶È¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Þ¤Ê¤Ó¤Ñ¤ì¤Ã¤È¤ò±¿±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¶µ°é¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢2024Ç¯£´·î¤è¤ê³ùÁÒ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¶ÐÌ³¡£¶µ°÷£±Ç¯ÌÜ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤»¤ó¤»¤¤¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶µ°÷¤È¶µ°÷°Ê³°¤Î¿Í¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦Ì¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±î²¿ÊÃæ¡£2023Ç¯¤ËÈÄ¶¶¶èÈÄ¶¶Âè½½¾®³Ø¹»¤Ç¼ÂÁ©¤·¤¿¡Ö1000¿Í¤ÎÂç¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¿ÍÀ¸Àß·×¤ò¹Í¤¨¤ëÃµµæ³Ø½¬¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
ËÜ»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤âÃ£¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÂç¿Í¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤é»Ò¤É¤âÃ£¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÀèÀ¸Ã£¤äÃÏ°è¤Î³§ÍÍ»ÑÀª¤«¤éËÍ¼«¿ÈÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼òÅÄ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤òÃæ¿´¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¶µ°é³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤âÁ´ÎÏ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Þ¤Ê¤Ó¤Ñ¤ì¤Ã¤È
½êºßÃÏ¡§¢©105-0013 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®2ÃúÌÜ2ÈÖ15¹æ ÉÍ¾¾Ä®¥À¥¤¥ä¥Ó¥ë2F
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§manabi.palette@gmail.com
HP¡§https://manabipalette.com/nest/
Instagram¡§https://www.instagram.com/nest_su_dayo/
Facebook¡§https://www.facebook.com/profile.php?id=61566411000066
X¡§https://x.com/nest_su_dayo