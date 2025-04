¡Ú¥ô¥¡¥ó ¥¯¥êー¥Õ¡õ¥¢ー¥Ú¥ë¡Ûº£Ç¯¤âÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâÃçÄÌ¤ê¤Ç½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ

リシュモンジャパン合同会社

1906年の創業以来、尽きることのないインスピレーションの源として自然に目を向けてきたヴァン

クリーフ&アーペルは毎年、生命の再生をもたらす春の訪れ、その象徴である花々を祝福しています。

メゾンは昨年に引き続き、フランス人アーティストのアレクサンドル・ベンジャミン・ナヴェとのコラボレーションにより、大手町・丸の内・有楽町地区で活動するNPO法人 大丸有エリアマネジメント協会(リガーレ)等と共に、東京という大都市の中心地に位置する丸の内仲通りを、生命力に溢れる花々が咲き誇る没入空間へと生まれ変わらせます。そしてナヴェが制作する色鮮やかなインスタレーションは、大人から子供まであらゆる来場者の詩的な感性を刺激し、都会の中心、Marunouchi Street Parkに突如現れた架空の庭園へと誘います。

「メゾンとのコラボレーションを通して、遊び心や目をみはる華やかさ、そして私の創作の根底にある自然界への愛を再び共有する機会を得られたことを、大変嬉しく思っています。訪れた皆さんに体験いただきたいのは、いつもの風景が新たな表情を見せ、魅惑的な森の中で花々に彩られた天蓋に心奪われ、ゆっくり読書をしたり、写真を撮ったり、会話を楽しんだり、架空の噴水の回りで子どもたちと戯れる、そんなひとときです。樹々の中で夢見るような詩的な旅を、丸の内という場所で提供したいのです。東京というこの独特なエネルギーを放つ都市で、訪れる皆さんに魅惑と驚きに満ちた新たな感動体験を得ていただけることを、心より願っています。」とアーティストのアレクサンドル・ベンジャミン・ナヴェは語ります。

今年は、自然界に生きる愛すべき生き物たち、ファウナ&フローラ(動物や植物)が主人公となり、

東京の歴史的かつ文化的中心である丸の内、その丸の内仲通りを舞台に、5月11日(日)まで、特別な季節の到来を祝う魅惑の祭典を繰り広げます。ナヴェが創造する新しい色彩により命を吹き込まれた架空の庭園には、道行く人々が憩うベンチやブランコが設置され、池には草花で彩られた橋が架かり、噴水では鳥たちが羽を休めます。小さな屋外図書館にも花々が咲き乱れ、集う人々の対話から新たな物語が紡がれます。

5月6日(火)まで、メゾンが大切にしている自然界の動植物をモチーフにした作品の数々に出会える期間限定のポップアップ ブティックも展開中。2025年の春の到来を、ヴァン クリーフ&アーペルとアレクサンドル・ベンジャミン・ナヴェがお届けする夢のような祝祭とともに、ぜひ一緒にお祝いしましょう。

【イベント開催概要】

「Spring is Blooming in Marunouchi with Alexandre Benjamin Navet」

「スプリング イズ ブルーミング イン マルノウチ ウィズ アレクサンドル・ベンジャミン・ナヴェ」

- 期間:開催中~2025年5月11日(日)- 場所:丸の内仲通り(特別区道千第114 号)Block1:丸ビル・郵船ビル・三菱商事ビル前Block2:丸の内二丁目ビル・丸の内仲通りビル前Block3:丸の内パークビル・明治安田生命ビル前- 主催:Marunouchi Street Park 2024 実行委員会(構成団体:特定非営利活動法人 大丸有エリアマネジメント協会(リガーレ)一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会/三菱地所株式会社)- 協賛:ヴァン クリーフ&アーペル- 後援:千代田区、東京都- 企画協力:三菱地所プロパティマネジメント株式会社

【各種ワークショップ・プログラム詳細】

ヴァン クリーフ&アーペル公式ウェブサイトにてご案内いたします。

https://www.vancleefarpels.com/jp/ja/the-maison/newsroom/spring-is-blooming-in-marunouchi-2025.html

【ヴァン クリーフ&アーペルLINE公式アカウント】

期間中、丸の内仲通りのあちらこちらで羽を休める鳥たちを探して、メゾンの物語をめぐりましょう。LINE公式アカウントで3つの物語すべてを集めた方には、春の喜びを込めた特別なサプライズを ご用意しています。

https://lin.ee/WedqIIP

【期間限定ポップアップ ブティック概要】

期間:開催中~2025年5月6日(火)

会場:東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル1階 マルキューブ(MARUCUBE)

営業時間:11:00~19:00

※営業時間は変更になる場合がございます。詳しくはマルキューブ(MARUCUBE)公式サイトをご覧ください。

※混雑状況により、入場制限をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

アレクサンドル・ベンジャミン・ナヴェ

アートとイラストレーション、デザイン、そして建築が交差するアレクサンドル・ベンジャミン・ナヴェの作品は、爽やかでいきいきとした色彩が空間に押し寄せ、見る人をダイレクトに捉えます。2011年にEcole nationale superieure de creation industrielle ENSCI-Les Ateliers(フランス国立工業デザイン研究所)を卒業した彼は、物の表面を、まばゆい色調やオブジェ、遠近法の組み合わせへと変容させるアプローチの基礎を確立させることに修練しました。幅広い専門分野を持つアーティストとして、彼は最も得意とするオイルパステルを始め、鉛筆や日本の水彩絵の具などさまざまな材料を使いこなします。2017年、ヴァン クリーフ&アーペルが支援する〈デザイン パレード トゥーロン〉でグランプリを手にしました。2018年にはMAD(パリ装飾芸術美術館)において作品「Especes d’espaces」が評価され、新たなニュースギャラリーを飾る「カルトブランシュ」の最初の受賞アーティストとなりました。2020年には、ヴァン クリーフ&アーペルとの春を祝うコラボレーションに参画し、2023年には、フランスの国民議会議事堂の中庭と庭園に5つのモニュメント彫刻を設置しました。

アレクサンドル・ベンジャミン・ナヴェ

お問い合わせは ヴァン クリーフ&アーペル ル デスク

Tel 0120-10-1906まで

