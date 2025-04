±Ç²è¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¼çÂê²Î¡¢Travis Japan¡ÖWould You Like One?¡×¡¡4·î28Æü¡Ê·î¡ËÇÛ¿®³«»Ï¡ª

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、Travis Japanの新曲「Would You Like One?」を4月28日(月)より配信します。

国内外で注目を集めるTravis Japanの今作は、5月1日(木)全国公開の映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌に起用されており、映画のストーリーからインスパイアされた”どんな困難な状況でも楽しんで前に進もう”というテーマの楽曲です。InstagramやTikTok限定のSnippetジャケットとして、たべっ子どうぶつとのコラボジャケットが公開されています。

ミュージックビデオは、80年代を思わせるレトロなラーメン店を舞台に、Travis Japanが届ける、心温まるラーメン店復活の物語、「Would You Like One? (一杯いかがですか?)」となっており、彼らの等身大の魅力が詰まった作品に仕上がりました。随所に『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』のキャラクターや、Travis Japanにまつわるグッズ隠されているほか、楽曲のコレオを務めたかばおとShungoが暴走族役として登場しています。監督は韓国のHQFとSAMSONが務めました。

YouTube公式チャンネルでは、現在開催中の全国アリーナツアー「Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual」の静岡公演にて披露されTravis Japanのメンバーが「たべっ子どうぶつ」のキャラをそれぞれ身につけたパフォーマンス映像を公開中です。

今作の配信を記念して、配信週毎日リスニングパーティを開催。日替わりでメンバーがボイス登場します。また、LINE MUSICでは4月30日(水)より再生キャンペーンを実施。ご応募いただいた方全員にスペシャルメイキング映像をプレゼントします。

Travis Japanは、2nd アルバム「VIIsual」を引っ提げて自身2度目となるワールドツアーを開催予定です。7月25日(金)のニューヨーク公演を皮切りに、アナハイム、台北、香港、バンコクを巡ります。ニューヨーク公演、アナハイム公演にはTravis Japanがアメリカ留学中に参加し、デビューのきっかけとなった"World of Dance"のダンサーがオープニングアクトとして参加予定です。

Travis Japan - 'Would You Like One?' Music Video

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=G056SzS3fg8 ]

Travis Japan - 'Would You Like One?' - Performance Video -

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Ga7w5qw1Cr0 ]

Travis Japan「Would You Like One?」

4月28日(月)より各DSPにて配信リリース

https://travisjapan.lnk.to/WYLO

リリース記念リスニングパーティ♪

「Would You Like One?」の配信を記念して配信週毎日リスニングパーティを開催!

日替わりでメンバーがボイス登場!配信週をみんなで盛り上げよう!

【Schedule】

4/28(月) Stationhead Travis Japan

4/29(火)20:00 Stationhead Chaka

4/30(水)20:00 Stationhead Shizu

5/1(木)20:00 Stationhead Shime

5/2(金)20:00 AWA LOUNGE Umi

5/3(土)20:00 Stationhead Machu

5/4(日)22:00 Stationhead Genta

※放送時間、出演メンバーは変更になる可能性がございます。

□Stationhead:アカウントはこちら https://share.stationhead.com/k146t4ylrx8q

□AWA LOUNGE:アカウントはこちらhttps://mf.awa.fm/4d5J1Xr

【キャンペーン概要】

◆ダウンロードキャンペーン

期間:2025/4/28(月)0:00 - 5/4(日)23:59

対象サイト:iTunes・レコチョク・Amazon・ mora・mu-mo・オリミュウ

概要:「Would You Like One?」を対象サイトにてダウンロードし必要事項を記入の上ご応募いただいた方全員にオリジナルデジタルブックレットプレゼント!

応募フォームはこちら

https://form.universal-music.co.jp/dl_travisjapan_wylo/page/index.html

◆LINE MUSIC再生キャンペーン

期間:2025/4/30-5/11

概要:700回以上再生して必要事項を記入の上

ご応募いただいた方全員にスペシャルメイキング映像プレゼント!

応募フォームはこちら

https://form.universal-music.co.jp/lm_travisjapan_wylo/page/index.html

『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』

2025年5月1日(木)全国公開

=STORY=

武器なし、策なし、意気地なし!どうする?どうなる!? 仲間を助けて世界を救え!

誰もが知る国民的おかし「たべっ子どうぶつ」がまさかの映画化!まさかの大冒険で映画館にやって来る!おかしと人間が仲よく暮らすスイーツランドでは、歌って踊るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」が大人気。しかし、この世の全てのおかしを排除し世界征服を狙う最凶の“わたあめ軍団”によって、ぺがさすちゃんが捕らわれてしまった!大切な仲間のため、モフモフカワイイだけで戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちは、1000%不可能な“ぺがさすちゃん救出ミッション”に立ち上がる。絶体絶命の彼らが見つけた、大逆転の秘策とはーー!?この春、笑いあり、感動ありの癒し系エンタメ超大作が日本をちょっぴりおかしくする!

松田元太 水上恒司 高石あかり 藤森慎吾 蒼井翔太 小澤亜李 水瀬いのり 東山奈央 立木文彦

間宮くるみ 大野りりあな 関智一 大塚明夫 大塚芳忠

主題歌「Would You Like One?」Travis Japan (Capitol Records / ユニバーサルミュージック)

原作:ギンビス

監督:竹清仁 脚本:池田テツヒロ 企画・プロデュース:須藤孝太郎

クリエイティブプロデューサー:小荒井梨湖 音楽:羽柴吟

音楽制作:TBSテレビ 音響制作:グロービジョン 音響監督:横田知加子

アニメーションプロデューサー:宇井正人 CGスーパーバイザー:堺井洋介

アートディレクター:亀井清明 ラインプロデューサー:高橋弘樹 宣伝プロデュース:KICCORIT

アニメーション制作:MARZA ANIMATION PLANET INC. 製作幹事:TBSテレビ

配給:クロックワークス TBSテレビ

(C)ギンビス (C)劇場版 「たべっ子どうぶつ」製作委員会

作品タイトル:『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』

[公式HP]https://tabekko-movie.com

[公式X]@tabekko_movie(https://x.com/tabekko_movie)

[公式Instagram]@tabekko_movie(https://www.instagram.com/tabekko_movie)

[公式TikTok]@tabekko_movie(https://www.tiktok.com/@tabekko_movie)

[公式ハッシュタグ]#映画たべっ子どうぶつ

●ライブ情報(海外)

<Travis Japan World Tour 2025 VIIsual>

特設サイト :https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/WorldTour2025VIIsual/

[日程] 2025/07/25 (金)

[会場] Hammerstein Ballroom at Manhattan Center・ニューヨーク

[開場/開演] 19:10/20:00 (現地時間)

[一般発売] 4/8(火) 12:00 (現地時間)

[日程] 2025/07/27(日)

[会場] The Grove of Anaheim・アナハイム

[開場/開演] 19:00/20:00 (現地時間)

[一般発売] 4/8(火) 10:00 (現地時間)

[日程] 2025/09/06(土)、7(日)

[会場] Zepp New Taipei・台北

[開場/開演] 09/06(土):17:00/18:00 (現地時間)

[開場/開演] 09/07(日):14:00/15:00 (現地時間)

[一般発売] 5/14(水) 12:00 (現地時間)

*主催者都合により実施されない可能性がございます。

[日程] 2025/09/09(火)

[会場] AsiaWorld-Expo・香港

[開場/開演] 19:00/20:00 (現地時間)

[一般発売] 4/17(木) 10:00 (現地時間)

[日程] 2025/09/27(土)

[会場] Thunder Dome Muang Thong Thani・バンコク

[開場/開演] 18:00/19:00 (現地時間)

[一般発売] 6/1(日) 12:00 (現地時間)

BIOGRAPHY

Travis Japan

2012年結成。

マイケル・ジャクソンの振付師であるTravis Payneがオーディションを行い、メンバーを構成。グループ名もTravis Payneに肖り“Travis Japan”となった。メンバー変遷を経て2017年より現在の7名で活動。

2022年3月よりアメリカ・ロサンゼルスにスキルアップのために留学。

10月28日(金)「JUST DANCE!」でCapitol Recordsより全世界デビューし、日本人アーティスト史上初めてデビュー曲で

Billboard Global excluding US 5位(11/12付)にチャートイン。

オリコン週間デジタルシングルランキング (11/7付)3曲同時TOP10入り!

2023年1月28日より、全国5都市計23公演に及ぶデビュー後初のツアー「Travis Japan Debut Concert Tour 2023 THE SHOW ~ただいま、おかえり~」を開催し、23万人を動員。

3月29日(水) には、映像商品「Travis Japan- The untold story of LA -」を発売し、オリコン週間映像ランキング

映像3部門同時1位を獲得。

5月15日(月)リリース「Moving Pieces」では、オリコン週間デジタルシングル(単曲)ウィークリーランキング1位、

Billboard JAPAN Top Download Songs 1位 / Billboard JAPAN Hot100 3位を獲得。

6月5日(月)リリース「Moving Pieces -EP」では、6/19付オリコン週間デジタルアルバムランキング1位を獲得。

7月3日(月)リリース「Candy Kiss」ではオリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング1位を獲得し、初週 DL 数 6.1 万 DL は今年度最高初週 DL 数を記録した。

8月30日(水) 『Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~』にて

オリコン週間映像ランキング映像3部門にて1位。

12月20日(水)初めての音楽CDとなる1st アルバム「Road to A」をリリースし、オリコン週間合算アルバムランキング 週間アルバム /週間デジタルアルバム、/週間合算アルバムにて1位を獲得、 Billboard Charts JAPAN Hot Albums /Download Albums /Top Albums Sales /Artist 100 1位を記録した。

2024年1月4日(木)より、5月12日(日)まで全国8ケ所29公演となるアリーナツアー[Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity] を開催し、約31万人を動員。

2024年3月18日(月)にリリースした「T.G.I. Friday Night」はオリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング(4/1付オリコン調べ)にて1位2位を獲得し、Billboard JAPAN“Download Songs”でも1位、Billboard JAPAN HOT100にて2位を記録。

6月10日(月)にリリースした「Sweetest Tune」では、初週DL数5.1万DL(50,706DL)で、6/24付オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング初登場1位を獲得。自身通算5作目のデジタルシングル1位となった。

8月14日(水)にリリースした『Travis Japan Concert Tour 2024"Road to Authenticity"』でも映像3部門で同時1位(8/26付オリコン調べ)を獲得。

9月3日(火)の台北公演を皮切りに、自身初となる世界6都市(台北・香港・バンコク・シアトル、LA、NY)をめぐるワールドツアー「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」を開催し、SOLD OUT。

12月4日(水)には2nd アルバム「VIIsual」リリースし2025年1月より全国8都市28公演を巡るアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』を開催中。

3月には初のCDシングルとなる「Say I do / Tokyo Crazy Night」をリリースし、Billboard JAPAN HOT100にて1位、オリコン週間ランキング、デジタルランキング、合算ランキングでも1位を獲得した。

<アメリカでの実績>

★2022.03.27 WORLD OF DANCE CHAMPIONSHIP SERIES Orange Countyチーム部門 3位

★2022.06.11-06.12 野外音楽フェス「 Rising Japan MusicFest in LA 」出演

★2022.07.01-07.04 Anime Expo 2022【 Los Angeles Convention Center 】ゲスト出演

★2022.07.13 America's Got Talent Season17出場

★2022.07.29-07.31 WORLD OF DANCE 2022

★2022.07.29 USA DIVISION 4位 Best Costume 受賞

★2022.07.30 TEAM DIVISION 9位 Crowd Favorite 受賞

★2022.07.31 WORLD FINAL 14位 Crowd Favorite 受賞

★2022.09.07 America's Got Talent Season17セミファイナル出場

★2024.01.22 America's Got Talent: Fantasy League出演