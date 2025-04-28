±Ç²è¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¼çÂê²Î¡¢Travis Japan¡ÖWould You Like One?¡×¡¡4·î28Æü¡Ê·î¡ËÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ ¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¡§Æ£ÁÒ¾° / °Ê²¼¡¢ ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢Travis Japan¤Î¿·¶Ê¡ÖWould You Like One?¡×¤ò4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëTravis Japan¤Îº£ºî¤Ï¡¢5·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÁ´¹ñ¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¤Î¥¹¥Èー¥êー¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¡É¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£Instagram¤äTikTok¸ÂÄê¤ÎSnippet¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ì¥È¥í¤Ê¥éー¥á¥óÅ¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Travis Japan¤¬ÆÏ¤±¤ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥éー¥á¥óÅ¹Éü³è¤ÎÊª¸ì¡¢¡ÖWould You Like One? ¡Ê°ìÇÕ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ï½ê¤Ë¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢Travis Japan¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥°¥Ã¥º±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³Ú¶Ê¤Î¥³¥ì¥ª¤òÌ³¤á¤¿¤«¤Ð¤ª¤ÈShungo¤¬Ë½ÁöÂ²Ìò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï´Ú¹ñ¤ÎHQF¤ÈSAMSON¤¬Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ÖTravis Japan Concert Tour 2025 VIIsual¡×¤ÎÀÅ²¬¸ø±é¤Ë¤ÆÈäÏª¤µ¤ìTravis Japan¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤Î¥¥ã¥é¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
º£ºî¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÇÛ¿®½µËèÆü¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£¤ò³«ºÅ¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Ü¥¤¥¹ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢LINE MUSIC¤Ç¤Ï4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êºÆÀ¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Travis Japan¤Ï¡¢2nd ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖVIIsual¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡¢ÂæËÌ¡¢¹á¹Á¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¸ø±é¡¢¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¸ø±é¤Ë¤ÏTravis Japan¤¬¥¢¥á¥ê¥«Î±³ØÃæ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿"World of Dance"¤Î¥À¥ó¥µー¤¬¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Travis Japan - 'Would You Like One?' Music Video
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=G056SzS3fg8 ]
Travis Japan - 'Would You Like One?' - Performance Video -
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=Ga7w5qw1Cr0 ]
Travis Japan¡ÖWould You Like One?¡×
4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³ÆDSP¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
https://travisjapan.lnk.to/WYLO
¥ê¥êー¥¹µÇ°¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£¢ö
¡ÖWould You Like One?¡×¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤ÆÇÛ¿®½µËèÆü¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£¤ò³«ºÅ¡ª
ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Ü¥¤¥¹ÅÐ¾ì¡ªÇÛ¿®½µ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡ª
¡ÚSchedule¡Û
4/28(·î)¡¡¡¡¡¡ Stationhead¡¡Travis Japan
4/29(²Ð)20:00¡¡Stationhead¡¡Chaka
4/30(¿å)20:00¡¡Stationhead¡¡Shizu
5/1(ÌÚ)20:00¡¡Stationhead¡¡Shime
5/2(¶â)20:00¡¡AWA LOUNGE¡¡Umi
5/3(ÅÚ)20:00¡¡Stationhead¡¡Machu
5/4(Æü)22:00¡¡Stationhead¡¡Genta
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¡¢½Ð±é¥á¥ó¥Ðー¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¢Stationhead¡§¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://share.stationhead.com/k146t4ylrx8q
¢¢AWA LOUNGE¡§¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤éhttps://mf.awa.fm/4d5J1Xr
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¢¡¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡§2025/4/28(·î)0:00 - 5/4(Æü)23:59
ÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¡§iTunes¡¦¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¦Amazon¡¦ mora¡¦mu-mo¡¦¥ª¥ê¥ß¥å¥¦
³µÍ×¡§¡ÖWould You Like One?¡×¤òÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¾å¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é
https://form.universal-music.co.jp/dl_travisjapan_wylo/page/index.html
¢¡LINE MUSICºÆÀ¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡§2025/4/30-5/11
³µÍ×¡§700²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤·¤ÆÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¾å
¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é
https://form.universal-music.co.jp/lm_travisjapan_wylo/page/index.html
¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù
2025Ç¯£µ·î1Æü(ÌÚ)Á´¹ñ¸ø³«
¡áSTORY¡á¡¡
Éð´ï¤Ê¤·¡¢ºö¤Ê¤·¡¢°Õµ¤ÃÏ¤Ê¤·¡ª¤É¤¦¤¹¤ë¡©¤É¤¦¤Ê¤ë!?¡¡Ãç´Ö¤ò½õ¤±¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¨¡ª
Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¤ª¤«¤·¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î±Ç²è²½¡ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçËÁ¸±¤Ç±Ç²è´Û¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡ª¤ª¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬Ãç¤è¤¯Êë¤é¤¹¥¹¥¤ー¥Ä¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¥¹ー¥Ñー¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×¤¬Âç¿Íµ¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÎÁ´¤Æ¤Î¤ª¤«¤·¤òÇÓ½ü¤·À¤³¦À¬Éþ¤òÁÀ¤¦ºÇ¶§¤Î¡È¤ï¤¿¤¢¤á·³ÃÄ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ú¤¬¤µ¤¹¤Á¤ã¤ó¤¬Êá¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ªÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤Î¤¿¤á¡¢¥â¥Õ¥â¥Õ¥«¥ï¥¤¥¤¤À¤±¤ÇÀïÆ®ÎÏ¥¼¥í¤Î¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤Ï¡¢1000%ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¡È¤Ú¤¬¤µ¤¹¤Á¤ã¤óµß½Ð¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎÈà¤é¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢ÂçµÕÅ¾¤ÎÈëºö¤È¤Ïーー¡ª¡©¤³¤Î½Õ¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢´¶Æ°¤¢¤ê¤ÎÌþ¤··Ï¥¨¥ó¥¿¥áÄ¶Âçºî¤¬ÆüËÜ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤ª¤«¤·¤¯¤¹¤ë¡ª
¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¡¿å¾å¹±»Ê¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê Æ£¿¹¿µ¸ã¡¡Áó°ææÆÂÀ ¾®ß·°¡Íû¡¡¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡¡Åì»³Æà±û Î©ÌÚÊ¸É§¡¡
´ÖµÜ¤¯¤ë¤ß ÂçÌî¤ê¤ê¤¢¤Ê¡¡´ØÃÒ°ì¡¡ÂçÄÍÌÀÉ×¡¡ÂçÄÍË§Ãé
¼çÂê²Î¡ÖWould You Like One?¡×Travis Japan (Capitol Records / ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯)
¸¶ºî¡§¥®¥ó¥Ó¥¹¡¡
´ÆÆÄ¡§ÃÝÀ¶¿Î¡¡µÓËÜ¡§ÃÓÅÄ¥Æ¥Ä¥Ò¥í¡¡´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¿ÜÆ£¹§ÂÀÏº
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¾®¹Ó°æÍü¸Ð¡¡²»³Ú¡§±©¼Æ¶ã
²»³ÚÀ©ºî¡§TBS¥Æ¥ì¥Ó¡¡²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥íー¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡²»¶Á´ÆÆÄ¡§²£ÅÄÃÎ²Ã»Ò
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§±§°æÀµ¿Í CG¥¹ー¥Ñー¥Ð¥¤¥¶ー¡§ºæ°æÍÎ²ð¡¡
¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§µµ°æÀ¶ÌÀ¡¡¥é¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¹â¶¶¹°¼ù¡¡ÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§KICCORIT¡¡
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§MARZA ANIMATION PLANET INC.¡¡À½ºî´´»ö¡§TBS¥Æ¥ì¥Ó¡¡
ÇÛµë¡§¥¯¥í¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥¹¡¡TBS¥Æ¥ì¥Ó
(C)¥®¥ó¥Ó¥¹¡¡(C)·à¾ìÈÇ ¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
ºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù
¡Î¸ø¼°HP¡Ïhttps://tabekko-movie.com
¡Î¸ø¼°X¡Ï@tabekko_movie¡Êhttps://x.com/tabekko_movie¡Ë
¡Î¸ø¼°Instagram¡Ï@tabekko_movie¡Êhttps://www.instagram.com/tabekko_movie¡Ë
¡Î¸ø¼°TikTok¡Ï@tabekko_movie¡Êhttps://www.tiktok.com/@tabekko_movie¡Ë
¡Î¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ï#±Ç²è¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó(³¤³°)
¡ãTravis Japan World Tour 2025 VIIsual¡ä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È ¡§https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/WorldTour2025VIIsual/
[ÆüÄø] 2025/07/25 (¶â)
[²ñ¾ì] Hammerstein Ballroom at Manhattan Center¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¡
[³«¾ì/³«±é] 19:10/20:00 (¸½ÃÏ»þ´Ö)
[°ìÈÌÈ¯Çä] 4/8(²Ð) 12:00 (¸½ÃÏ»þ´Ö)
[ÆüÄø] 2025/07/27(Æü)
[²ñ¾ì] The Grove of Anaheim¡¦¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡¡
[³«¾ì/³«±é] 19:00/20:00 (¸½ÃÏ»þ´Ö)
[°ìÈÌÈ¯Çä] 4/8(²Ð) 10:00 (¸½ÃÏ»þ´Ö)
[ÆüÄø] 2025/09/06(ÅÚ)¡¢7(Æü)
[²ñ¾ì] Zepp New Taipei¡¦ÂæËÌ
[³«¾ì/³«±é] 09/06(ÅÚ)¡§17:00/18:00 (¸½ÃÏ»þ´Ö)
[³«¾ì/³«±é] 09/07(Æü)¡§14:00/15:00 (¸½ÃÏ»þ´Ö)
[°ìÈÌÈ¯Çä] 5/14(¿å) 12:00 (¸½ÃÏ»þ´Ö)
*¼çºÅ¼ÔÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
[ÆüÄø] 2025/09/09(²Ð)
[²ñ¾ì] AsiaWorld-Expo¡¦¹á¹Á
[³«¾ì/³«±é] 19:00/20:00 (¸½ÃÏ»þ´Ö)
[°ìÈÌÈ¯Çä] 4/17(ÌÚ) 10:00 (¸½ÃÏ»þ´Ö)
[ÆüÄø] 2025/09/27(ÅÚ)
[²ñ¾ì] Thunder Dome Muang Thong Thani¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯
[³«¾ì/³«±é] 18:00/19:00 (¸½ÃÏ»þ´Ö)
[°ìÈÌÈ¯Çä] 6/1(Æü) 12:00 (¸½ÃÏ»þ´Ö)
BIOGRAPHY
Travis Japan
2012Ç¯·ëÀ®¡£
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¿¶ÉÕ»Õ¤Ç¤¢¤ëTravis Payne¤¬¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ò¹½À®¡£¥°¥ëー¥×Ì¾¤âTravis Payne¤Ë¾Ó¤ê¡ÈTravis Japan¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥ÐーÊÑÁ«¤ò·Ð¤Æ2017Ç¯¤è¤ê¸½ºß¤Î7Ì¾¤Ç³èÆ°¡£
2022Ç¯3·î¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÎ±³Ø¡£
10·î28Æü(¶â)¡ÖJUST DANCE!¡×¤ÇCapitol Records¤è¤êÁ´À¤³¦¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤Ç
Billboard Global excluding US £µ°Ì¡Ê11/12ÉÕ¡Ë¤Ë¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¡£
¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥° ¡Ê11/7ÉÕ¡Ë3¶ÊÆ±»þTOP10Æþ¤ê¡ª
2023Ç¯1·î28Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô·×23¸ø±é¤ËµÚ¤Ö¥Ç¥Ó¥åー¸å½é¤Î¥Ä¥¢ー¡ÖTravis Japan Debut Concert Tour 2023 THE SHOW ～¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤ª¤«¤¨¤ê～¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢23Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£
3·î29Æü(¿å) ¤Ë¤Ï¡¢±ÇÁü¾¦ÉÊ¡ÖTravis Japan- The untold story of LA -¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö±ÇÁü¥é¥ó¥¥ó¥°
±ÇÁü£³ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
5·î15Æü(·î)¥ê¥êー¥¹¡ÖMoving Pieces¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë(Ã±¶Ê)¥¦¥£ー¥¯¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¢
Billboard JAPAN Top Download Songs 1°Ì / Billboard JAPAN Hot100¡¡3°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
6·î5Æü(·î)¥ê¥êー¥¹¡ÖMoving Pieces -EP¡×¤Ç¤Ï¡¢6/19ÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
7·î3Æü(·î)¥ê¥êー¥¹¡ÖCandy Kiss¡×¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë(Ã±¶Ê)¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢½é½µ DL ¿ô 6.1 Ëü DL ¤Ïº£Ç¯ÅÙºÇ¹â½é½µ DL ¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
8·î30Æü(¿å) ¡ØTravis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW～¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤ª¤«¤¨¤ê～¡Ù¤Ë¤Æ
¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö±ÇÁü¥é¥ó¥¥ó¥°±ÇÁü£³ÉôÌç¤Ë¤Æ£±°Ì¡£
12·î20Æü(¿å)½é¤á¤Æ¤Î²»³ÚCD¤È¤Ê¤ë1st ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRoad to A¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥° ½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à /½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢/½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Æ£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢ Billboard Charts JAPAN Hot Albums /Download Albums /Top Albums Sales /Artist 100 1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
2024Ç¯1·î4Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢5·î12Æü(Æü)¤Þ¤ÇÁ´¹ñ8¥±½ê£²£¹¸ø±é¤È¤Ê¤ë¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー[Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity] ¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ìó£³£±Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£
2024Ç¯3·î18Æü(·î)¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖT.G.I. Friday Night¡×¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë(Ã±¶Ê)¥é¥ó¥¥ó¥°(4/1ÉÕ¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ë¤Ë¤Æ1°Ì£²°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Billboard JAPAN¡ÈDownload Songs¡É¤Ç¤â£±°Ì¡¢Billboard JAPAN HOT£±£°£°¤Ë¤Æ£²°Ì¤òµÏ¿¡£
6·î10Æü(·î)¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖSweetest Tune¡×¤Ç¤Ï¡¢½é½µDL¿ô5.1ËüDL(50,706DL)¤Ç¡¢6/24ÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë(Ã±¶Ê)¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¿ÈÄÌ»»5ºîÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
8·î14Æü(¿å)¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ØTravis Japan Concert Tour 2024"Road to Authenticity"¡Ù¤Ç¤â±ÇÁü3ÉôÌç¤ÇÆ±»þ1°Ì¡Ê8/26ÉÕ¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£
9·î3Æü(²Ð)¤ÎÂæËÌ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦6ÅÔ»Ô(ÂæËÌ¡¦¹á¹Á¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥·¥¢¥È¥ë¡¢LA¡¢NY)¤ò¤á¤°¤ë¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ÖTravis Japan World Tour 2024 Road to A¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢SOLD OUT¡£
12·î4Æü(¿å)¤Ë¤Ï2nd ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖVIIsual¡×¥ê¥êー¥¹¤·2025Ç¯1·î¤è¤êÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô28¸ø±é¤ò½ä¤ë¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØTravis Japan Concert Tour 2025 VIIsual¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£
3·î¤Ë¤Ï½é¤ÎCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖSay I do / Tokyo Crazy Night¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Billboard JAPAN HOT£±£°£°¤Ë¤Æ£±°Ì¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¹ç»»¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ã¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¡ä
¡ú2022.03.27 WORLD OF DANCE CHAMPIONSHIP SERIES Orange County¥Áー¥àÉôÌç 3°Ì
¡ú2022.06.11-06.12 Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö Rising Japan MusicFest in LA ¡×½Ð±é
¡ú2022.07.01-07.04 Anime Expo 2022¡Ú Los Angeles Convention Center ¡Û¥²¥¹¥È½Ð±é
¡ú2022.07.13 America's Got Talent Season17½Ð¾ì
¡ú2022.07.29-07.31 WORLD OF DANCE 2022
¡ú2022.07.29 USA DIVISION 4°Ì Best Costume ¼õ¾Þ
¡ú2022.07.30 TEAM DIVISION 9°Ì Crowd Favorite ¼õ¾Þ
¡ú2022.07.31 WORLD FINAL 14°Ì Crowd Favorite ¼õ¾Þ
¡ú2022.09.07 America's Got Talent Season17¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½Ð¾ì
¡ú2024.01.22 America's Got Talent: Fantasy League½Ð±é