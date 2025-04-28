¡ÖKONAMI¥á¥À¥ë¥²ー¥à ¥á¥À¥Õ¥§¥¹¡ª¡ª～GW¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó～¡×¤ò³«ºÅ¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´13Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È


³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¸þ¤±¥á¥À¥ë¥²ー¥à¤Ë¤Æ¡¢¡ÖKONAMI¥á¥À¥ë¥²ー¥à ¥á¥À¥Õ¥§¥¹¡ª¡ª～GW¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£


Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¥á¥À¥ë¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤ËÍ·¤Ù¤ëµ¡¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç¥á¥À¥ë¥²ー¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡Ú¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ´ü´Ö¢¨¡Û¡¡～2025Ç¯5·î11Æü(Æü)


¢¨°ìÉô¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂÐ¾Ý´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼É½¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢§¡ÖKONAMI¥á¥À¥ë¥²ー¥à ¥á¥À¥Õ¥§¥¹¡ª¡ª～GW¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó～¡×¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸¡§https://p.eagate.573.jp/game/medal/tsushin/


¢§KONAMI¥á¥À¥ë¥²ー¥àÄÌ¿® ¸ø¼°X¡§https://twitter.com/573_medal_game


µ¡¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÍ÷


£±. ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå ³«Ëë¥á¥À¥ë¥·¥êー¥º¡ª ÆóÅáÎ®¡ª



¢£¡ÖPP¡×2ÇÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª


´ü´ÖÃæ¡¢³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¡ÖPP¡×¤¬2ÇÜ¤Ë¡ª¡ÖPP¡×¤ÇÁª¼ê¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Áー¥à¤ò·ëÀ®¤·¤è¤¦¡ª



¢£´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¥á¥À¥ëÅç¡×²òÊü¡ª


¥á¥À¥ë¥²ー¥à¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¡Ö¥á¥À¥ëÅç¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç²òÊü¡ª



£². ÅíÂÀÏºÅÅÅ´ ～¥á¥À¥ë¥²ー¥à¤âÄêÈÖ¡ª～



¢£¡Ö¥Þ¥¤¥ë¡×3ÇÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª


¡Ö¥Þ¥¤¥ë¡×¤¬º£¤Ê¤éÄÌ¾ï¤Î3ÇÜ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Þ¥¤¥ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤á¤è¤¦¡ª



£³. GI-WorldClassic GLORY



¢£¡ÖGI¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×³«ºÅ¡ª


´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¢¤Ç¡ÖG¥¹¥¿ー¡×¤ä¹ë²ÚÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª¤¢¤ÎÌ¾ÇÏ¤ÎÄýÀ×¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤Ã¤×¡×¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¡ª



£´. ¥¢¥Ë¥Þ¥í¥Ã¥¿ Í¦¼Ô¥¢¥Ë¥Þ¤ÈÎµ¤ÎÈëÊõ



¢£100±ß¥¹¥í¥Ã¥È¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ª


100±ß¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¥¹¥í¥Ã¥È¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ª



¢£¡Ö¡ú¡×³ÍÆÀ2ÇÜ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª¢¨


¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¡ú(¥¹¥¿ー)¡×¤¬ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤â¤é¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ö¡ú(¥¹¥¿ー)¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤è¤¦¡ª


¢¨¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û¡¡～5·î6Æü(²Ð)



£µ. ¥«¥é¥³¥í¥Ã¥¿ ¤Þ¤Ü¤í¤·¤ÎÅí¸»¶¿



¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPENTA¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥çー


¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPENTA¤¬¤¹¤´¤í¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤ÇÅÐ¾ì¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPENTAÅÐ¾ìÃæ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¯¥ê¥¢¤Ç¥Ú¥ó¥¿¤¬¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÂçÎÌ¤Ë¤Ð¤é¤Þ¤­¤Þ¤¹¡ª



¢£¡Ö¡ú¡×³ÍÆÀ2ÇÜ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª¢¨


¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¡ú(¥¹¥¿ー)¡×¤¬ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤â¤é¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ö¡ú(¥¹¥¿ー)¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤è¤¦¡ª


¢¨¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û¡¡～5·î6Æü(²Ð)



£¶. ¥Ä¥Ê¥¬¥í¥Ã¥¿ ¥¢¥Ë¥Þ¤ÈÆú¿§¤ÎÈë¶­



¢£¡Ö¡ú¡×³ÍÆÀ2ÇÜ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª¢¨


¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¡ú(¥¹¥¿ー)¡×¤¬ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤â¤é¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ö¡ú(¥¹¥¿ー)¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤è¤¦¡ª


¢¨¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û¡¡～5·î6Æü(²Ð)



£·. GRANDCROSS GOLD ¡ã¡ÖGRANDCROSS¡×¥·¥êー¥º¡ä



¢£¡ÖGP¡×2ÇÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª


¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤­¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ÖGP(¥¸ー¥Ôー)¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖGP¡×¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²òÊü¤·¤è¤¦¡ª



£¸. GRANDCROSS LEGEND ¡ã¡ÖGRANDCROSS¡×¥·¥êー¥º¡ä



¢£¡ÖLEGEND¥Ý¥¤¥ó¥È¡×5ÇÜ¡ª


¡¡¡ÖGP¢¨¡×2ÇÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª


JACKPOT¥àー¥Óー¤¬²ò¶Ø¤Ç¤­¤ë¡ÖLEGEND(¥ì¥¸¥§¥ó¥É)¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤­¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ÖGP(¥¸ー¥Ôー)¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖLEGEND¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ä¡ÖGP¡×¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²òÊü¤·¤è¤¦¡ª


¢¨GP¤Ï³ÈÄ¥KITÀßÄêÅ¹ÊÞ¤Î¤ßÂÐ¾Ý



£¹. ¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ »þ¶õ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É



¢£¡ÖFT¥Ý¥¤¥ó¥È¡×2ÇÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª


¡ÖFT¥Ý¥¤¥ó¥È(¥¨¥Õ¥Æ¥£ー¥Ý¥¤¥ó¥È)¡×¤ò¤¿¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¥Þ¥Ã¥×¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤äJP(¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥È)Æ°²è¤Ê¤É¤¬²ò¶Ø¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥²ー¥àÃæ¤Î±é½ÐÊÑ¹¹¤ä¥²ー¥àÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



£±£°. SMASH STADIUM(¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)



¢£¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥¤¥ó¥È¡×£³ÇÜ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª


¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬ÄÌ¾ï¤Î3ÇÜ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ª¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥Õ¥£ー¥Ðー³Ú¶Ê¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª



£±£±. ¥¨¥ë¥É¥é¥¯¥é¥¦¥ó Íªµ×¤Î¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹





¢£¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯ÇÕ¡×³«ºÅ¡ª


¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯ÇÕ¡×¤Ç½Ð¸½¤¹¤ë4¤Ä¤Î¾ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë ¡Ö¸ÂÄê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡ª



£±£². KONAMI MEDAL MEMBERS CLUB





¢£¥¢ー¥±ー¥É¥í¥°¥¤¥ó¡ª¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー


´ü´ÖÃæ¤Ë¥¢ー¥±ー¥É¤ÇKONAMI¤Î¥á¥À¥ë¥²ー¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖKONAMI MEDAL MEMBERS CLUB¡×¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡ª



¥¿¥¤¥È¥ë¡§


¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå ³«Ëë¥á¥À¥ë¥·¥êー¥º¡ª ÆóÅáÎ®¡ª


ÅíÂÀÏºÅÅÅ´ ～¥á¥À¥ë¥²ー¥à¤âÄêÈÖ¡ª～


GI-WorldClassic GLORY


¥¢¥Ë¥Þ¥í¥Ã¥¿ Í¦¼Ô¥¢¥Ë¥Þ¤ÈÎµ¤ÎÈëÊõ


¥«¥é¥³¥í¥Ã¥¿ ¤Þ¤Ü¤í¤·¤ÎÅí¸»¶¿


¥Ä¥Ê¥¬¥í¥Ã¥¿ ¥¢¥Ë¥Þ¤ÈÆú¿§¤ÎÈë¶­


GRANDCROSS GOLD


GRANDCROSS LEGEND


¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ »þ¶õ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É


SMASH STADIUM


¥¨¥ë¥É¥é¥¯¥é¥¦¥ó Íªµ×¤Î¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹



¥áー¥«ー¡§KONAMI


²ÔÆ¯Æü¡§²ÔÆ¯Ãæ


¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥á¥À¥ë¥²ー¥à


Ãøºî¸¢É½µ­¡§(C)¤µ¤¯¤Þ¤¢¤­¤é¡¡(C)Konami Digital Entertainment¡¡(C)Konami Amusement


¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¡§


¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼ TEL: 0570-086-573 Ê¿Æü: 10:00～18:00 (µÙ¤ß: ÅÚÆü½ËÆü)


¥áー¥ë¡§°Ê²¼¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤


https://www.konami.com/games/inquiry/jp/