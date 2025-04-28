FILA¡ßRena Replica 2002 ¥³¥é¥Ü¥¹¥Ëー¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¡ªRena ¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡ÈÉ½¸½¤¹¤ëÂ¸µ¡É
¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFILA¡Ê¥Õ¥£¥é¡Ë¡×¤Ï¡¢¥À¥ó¥µーRena¡Ê¥ì¥Ê¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ëー¥«ー¡ÖFILA¡ßRena Replica 2002¡Ê¥Õ¥£¥é¡ß¥ì¥Ê¥ì¥×¥ê¥« 2002¡Ë¡×¤ò2025Ç¯4·î29Æü¤è¤ê¡¢FILA¥·¥ç¥Ã¥×¡¢FILA ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢SPACE LOV3¡¢HOME GAME ³ÆÅ¹¡¢¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ýー¥Ä³ÆÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2002Ç¯¤ËFILA¤¬Åö»þ¤Î F1 ¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤È·ÀÌó¤·¡¢¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ëーÍÑ¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥·¥åー¥º¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¡ÖReplica 2002¡×¡£¤³¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê°ìÂ¤ò¡¢Rena ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥Ñー¤Ë¤Ï¡¢Rena ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢¥·¥ë¥Ðー¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Èー¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆÅº¤¨¤é¤ì¤¿¥Ñー¥ë¤Î¥ê¥Ü¥ó¥Á¥ãー¥à¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï Rena ¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡ÈRABBIE¡Ê¥é¥Ó―¡Ë¡É¤Î¥í¥´¤ò¹ï¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê°ìÂ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
FILA ¤Ï¶áÇ¯¡¢¥À¥ó¥¹¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÃåÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¸µ¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¡£Rena ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È FILA ¤Î¥Ø¥ê¥Æー¥¸¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
5·îËö¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ë¤ÆWS¡¢6·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âWS¤ò³«ºÅÍ½Äê¡ª
¤Þ¤¿¡¢6 ·î¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Replica2002ÈÎÇä¥Úー¥¸ :
https://shop.spacelov3.com/products/120212504001
¢¨4/29 ÈÎÇä³«»Ï
- FILA¡ßRena Replica 2002 -
¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥ê¥Ü¥ó¥Á¥ãー¥à¤òÉÕÂ°¡£
¥¤¥ó¥½ー¥ë¤Ë¤ÏFILA¤ÈRena¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡ÈRABBIE"¥í¥´¤ÎW¥Íー¥à¤ò¹ï°õ¡£
Price: 17,600yen¡Êtax-in¡Ë
Color: ¥·¥ë¥Ðー¥°¥êー¥ó
Size: 23.0～28.0cm¢¨0.5cm ¹ï¤ß
-About DANCER¡¦Rena-
¥À¥ó¥¹³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡¢RIEHATA ¤Ë»Õ»ö¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥êー¥°¡ÖD.LEAGUE¡×½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤Ïavex ROYALBRATS ¤Ë½êÂ°¤·¡¢½éÂåÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡ÖRHT.¡×¤òÃæ¿´¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤·³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢ZICO ¤äJackson Wang ¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î MV ¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡ÖILLIT¡×¤ä¡ÖÃæÅç·ò¿Í¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤â¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
2023 Ç¯ 8 ·îÊü±Ç¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖSTREET WOMAN
FIGHTER2¡×¤ËÆüËÜ¥Áー¥à¡ÖTSUBAKILL¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ú¹ñ¤Ç¤â¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡£
¢¡Rena¡§Instagram¡§@rena_hattori(https://www.instagram.com/rena_hattori)
-FILA ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ-
²áµîÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Õ¥£¥é¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÉµá¤¹¤ëÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÍ¦µ¤¤ò»ý¤Á¡¢¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤µ¤ÈÍ¥²í¤µ¤òÉ½¸½¤·¡¢¼þ¤ê¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¡¹¤È¡¢Îò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1911 Ç¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ó¥¨¥é¤Ç¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¹©¾ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ 1973 Ç¯¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¥³ー¥È¤Ë¿§¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥Õ¥£¥é¤Ï¾ï¤Ë¤½¤ÎÂçÃÀ¤µ¤ÈÂ©¤ò°û¤à¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¯³Ø¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÀöÎýÀ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¥Õ¥£¥é¤Ï»Â¿·¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âµ¡Ç½Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¡Û
¡Ò¤ªµÒÍÍÌä¹ç¤»Àè¡Ó¥Õ¥£¥é¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ーTEL:0120-00-8959
¡Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Óhttps://www.fila.jp/
¡ÒInstagram¡Ó@fila_japan_official
¡ÚPRESS CONTACT¡Û
¥×¥ì¥¹¥Ï¥¦¥¹¤¤¤ï¤¤¡¦ÈõÅÄTEL:03-3746-2091
¤¤¤ï¤¤¡ÊTEL: 090-7721-0364 MAIL:iwai@presshouse.co.jp¡Ë
ÈõÅÄ¡ÊTEL: 080-4606-4225 MAIL: hida@presshouse.co.jp¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒPEOPLE
Áí¹ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーRIEHATA¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢°¦¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿Special¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢"SPACE LOV3"¤ò±¿±Ä¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¹»Ä¹¤ÎRIEHATA¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢RHT.¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿º£ÏÃÂê¤Î¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏRIEHATA¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ø¥ë¥·ー¡¢¤½¤·¤Æ¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë°¦¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëLOV3 CAFE¤òÊ»Àß¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Î©¤Á´ó¤ì¤ë·Æ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£