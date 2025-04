ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インクImages Courtesy of Tiffany & Co.Images Courtesy of Tiffany & Co.

2025年4月25日(現地時間)に、ティファニーはブルー ブック2025の発表を記念して、ニューヨークのメトロポリタン美術館にてイベントを開催しました。至高のハイジュエリーコレクションの最新作「ブルー ブック2025:シー オブ ワンダー」。海がもたらす魅力、躍動感、そして深海の神秘を讃えた本コレクションは、ジャン・シュランバージェによる海の世界に着想を得た伝説的なデザインにオマージュを捧げます。

本セレブレーションは、時代を超越した創造性とクラフツトマンシップの象徴であるメトロポリタン美術館で開催され、夢のような舞台を演出。昨年収蔵された「ガーデン・ランドスケープ」は、アグネス・F・ノースロップがルイス・コンフォート・ティファニーのためにデザインしたステンドグラスの傑作であり、ティファニー・スタジオの不朽の名作に敬意を表しつつ、記念すべき一夜に美しい詩的な印象を添えました。

イベントには、日本から冨永 愛が至高のハイジュエリーを美しく纏い、会場を魅了。その他、アニヤ・テイラー=ジョイ、マイキー・マディソン、アリシア・キーズ、グレタ・リー、カミーユ・コッタン、ロージー・ハンティントン=ホワイトリー、チェイス・クロフォード、ドウェイン・ウェイドら多くの著名人も来場し、「ブルー ブック2025:シー オブ ワンダー」の発表を祝福しました。

冨永 愛さんが着用したジュエリーの詳細は下記をご覧ください。

Jean Schlumberger by Tiffany Wings necklace in 18k yellow gold and platinum with rubellites, dark blue paillonne enamel and diamondsTiffany studs in platinum with diamondsBracelet in platinum & 18k yellow gold with unenhanced padparadscha sapphires of over 11 total carats and diamonds from the 2025 Blue Book CollectionJean Schlumberger by Tiffany Two Fish bracelet in 18k yellow gold and platinum with spessartines, garnets, tourmalines, multicolored zircons, rubellites and diamondsJean Schlumberger by Tiffany & Co. Alisa ring in 18k yellow gold with a Fancy Intense Yellow Diamond of over 10 carats and white diamonds