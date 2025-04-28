¡Ú¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¡Û¿¹À±¤µ¤ó¤¬±é½Ð¤¹¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¡£¥¦¥§¥Ã¥¸¥¦¥Ã¥É¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Êì¤ÎÆü¤ËÁÛ¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£

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ELEVATE YOUR TEA MOMENT
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=JU-BJtn3T08 ]
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#HikariMori
#WEDGWOOD #WEDGWOODJAPAN
#WILDSTRAWBERRY
@hikari
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Cast: HIKARI MORI¡¡
Video Director: HIROKI SUGIYAMA
Stylist: SHINO SUGANUMA
Hair&Makeup: HARUKA TAZAKI
Creative Director: ATSUKO KOBAYASHI
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https://crossovertokyo.com/member/%e6%a3%ae%e6%98%9f/
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Fiskars -¡È Making the everyday extraordinary ¡É
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