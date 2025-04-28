Åìµþ¥Éー¥à15¸ÄÊ¬¡ª²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥ー¥Ý¥ó¼Â¾Ú»î¸³¤òÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç³«»Ï
¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥Þ¥È¤ÎÂçµ¬ÌÏÊà¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥×¥é¥ó¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¶â ¾áÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¡¢ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ð¥ìーÃÏ°è¤Ë¤Æ¡¢Åö¼Ò³«È¯¤ÎÇÀ¶È»ñºà¡Ö¥¹¥ー¥Ý¥ó¡×¤ÎÂçµ¬ÌÏ¼Â¾Ú»î¸³¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»î¸³¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥È¥Þ¥ÈºÏÇÝÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥ー¥Ý¥ó¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿ºÝ¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼Â¾ÚÊà¾ì¤ÎÌÌÀÑ¤ÏÌó70¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡ÊÅìµþ¥Éー¥àÌó15¸ÄÊ¬¡Ë¤ËµÚ¤Ó¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î»î¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êà¾ì¤Ï¡¢¥¹¥ー¥Ý¥óÌ¤»ÈÍÑ¤ÎÄÌ¾ïºÏÇÝ¶è²è¤È¡¢¥¹¥ー¥Ý¥ó»¶ÉÛ¶è²è¤ËÊ¬¤±¡¢Î¾¶è²è´Ö¤ÎÀ¸°é¾õ¶·¤ä¼ýÎÌÅù¤ÎÈæ³Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±À½ÉÊ¤ÎÍ¸úÀ¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»î¸³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¥È¥Þ¥ÈºÏÇÝ¤Î°ìÂç»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¡¢¥¹¥ー¥Ý¥ó¤¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê»î¶âÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ»î¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¥È¥Þ¥È¤ÎÂçµ¬ÌÏÏªÃÏºÏÇÝ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥ー¥Ý¥ó¤ÎºÇÅ¬¤Ê»ÜÍÑÊýË¡¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³ÎÎ©¤·¡¢º£¸å¤ÎÆ³ÆþÅ¸³«¤Ë»ñ¤¹¤ë±¿ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú»î¸³¤Î¾ÜºÙ¤ÊÉ¾²Á·ë²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯²Æº¢¤ËÊó¹ð¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»¹â²¹¡¦´¥ÁçÂÑÀ»ñºà¡Ö¥¹¥ー¥Ý¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¹¥ー¥Ý¥ó¡×¤Ï¡¢¿Ý»À¡Ê¿Ý¤Î¼çÀ®Ê¬¡Ë¤ÎºîÍÑ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÀ¶È»ñºà¤Ç¤¹¡£¿Ý»À¤ÎºîÍÑ¤Ç¡¢¿¢Êª¤Î´¥Áç¤ä¹â²¹¤Ø¤ÎÂÑÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ýÎÌ¤äÉÊ¼Á¤Î°Ý»ý¡¢Àá¿å¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
¡»¥¢¥¯¥×¥é¥ó¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏ¶È¼Ô¡¦CEOÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¶â¾áÌÀ¤¬¡¢Íý²½³Ø¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ°÷¤À¤Ã¤¿2017Ç¯¡¢³Ø½Ñ»ï¡ÖNature Plants¡×¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢¿¢Êª¤Î¹â²¹µÚ¤Ó´¥ÁçÂÑÀ¤ò¹â¤á¤ë¿Ý»À¤ÎºîÍÑ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÀ¶È»ñºà¡Ö¥¹¥ー¥Ý¥ó¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¥¢¥°¥ê¥Ð¥¤¥ª¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤ä¸ºÇÀÌô¡¦¸º²½³ØÈîÎÁ¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹ñ³°¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤ä¥¦¥¬¥ó¥À¤Ê¤É14¥«¹ñ¤Ç¡¢¥¹¥ー¥Ý¥ó¤Ë¤è¤ë¹â²¹¡¦´¥ÁçÂÐºö¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¤ÏJA¤Õ¤¸°ËÆ¦¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢·²ÇÏ¡¢°¦ÃÎ¡¢ÏÂ²Î»³¤Î³Æ¸©ÇÀ¶È»î¸³¾ì¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÇÀ²È¡¢ÇÀ¶È¥°¥ëー¥×¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Âè6²ó ¥¢¥°¥ê¥Æ¥Ã¥¯¥°¥é¥ó¥×¥êºÇÍ¥½¨¾Þ/Âè1²óJA¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ーÍ¥½¨¾Þ/AgriFood SBIR¥Ô¥Ã¥Á2023¥Ó¥¸¥Í¥¹¹½ÁÛºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡ÖÄ¶DX¥µ¥ß¥Ã¥È ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¡×Æü·Ð¾Þ¤Ê¤É¡¢¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£
¡»²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©113-0034 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÅòÅç2-16-9 ¤Á¤É¤ê¥Ó¥ë3F
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2018Ç¯2·î7Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´¥Áç¡¦¹â²¹¡¦±ö³²ÂÑÀ¤òÈ÷¤¨¤¿ÇÀ¶È»ñºà¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢À½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ»ñºà¡¢¼ÇÀ¸ÍÑ»ñºà¡¢±à·ÝÍÑ»ñºà¡¢¿¹ÎÓÍÑ»ñºà¡¢ÎÐ²½ÍÑ»ñºà¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä¡¢¿¢Êª¹©¾ì¤äÇÀ¾ì¤Ç¤ÎÀá¿åÅù¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://ac-planta.com/
¡»¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¢¥¯¥×¥é¥ó¥¿¹ÊóÃ´Åö¡§info@ac-planta.com