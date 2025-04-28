½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ーÀÄÌÚ¹áÆà»ÒÁª¼ê¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢ー¤Ç¥×¥íÆþ¤ê½éÍ¥¾¡¡ª
¡¡¼«Æ°¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ£¹çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ªー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ë¶È¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄÍÎ°ì¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÀÄÌÚ¹áÆà»ÒÁª¼ê¡Ê°Ê²¼¡ÖÀÄÌÚÁª¼ê¡×¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢JLPGA¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢ー¡ÖÂè3²óÂç²¦³¤±¿¥ì¥Ç¥£¥¹¥ªー¥×¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÄÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢Âç²ñ½éÆü¤«¤é¾å°Ì¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ìー¤ò¸«¤»¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¥Èー¥¿¥ë12¥¢¥ó¥Àー¡¦¼ó°Ì¤Ç¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ËÆÍÆþ¡£3¥Ûー¥ë¤ËµÚ¤ÖÀÜÀï¤ÎÃæ¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÎäÀÅ¤Ê¥×¥ìー¤òÅ¸³«¤·¡¢¸«»ö¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ëー¥ー¥¤¥äー¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Î£±¤Ä¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿ÀÄÌÚÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀÄÌÚ¹áÆà»ÒÁª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£ÀÄÌÚ¹áÆà»ÒÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
½éÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â2¾¡ÌÜ¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥Ä¥¢ー¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£¸å¤âÀÄÌÚÁª¼ê¤Î¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÀÄÌÚ¹áÆà»ÒÁª¼êÊÂ¤Ó¤ËÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î³èÆ°¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£Âç²ñ³µÍ×
Âç²ñÌ¾¡§JLPGA¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢ー¡ÖÂè3²óÂç²¦³¤±¿¥ì¥Ç¥£¥¹¥ªー¥×¥ó¡×
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯4·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë～4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡¢¥¨¥ê¥¨ー¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¾¾»³¡Ê6,490¥äー¥É/¥Ñー72¡Ë
¾Þ¶â¡§Áí³Û2,000Ëü±ß¡¡Í¥¾¡360Ëü±ß
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë
¶¦ºÅ¡§Âç²¦³¤±¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Èþ¿Ü²ì³¤±¿³ô¼°²ñ¼Ò
―――――²ñ¼Ò¾ðÊó―――――
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥×¥ì¥ß¥¢¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¥ªー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£´ë¶È¥°¥ëー¥×¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¡¢¹ØÆþ¡¢ÍøÍÑ¡¢À°È÷¡¢Çã¼è¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¹ÔÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¡¦¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤Î³§ÍÍ¤ËÀè¿ÊÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯12·î¤ËÅì¾Ú°ìÉô¤Ë¾å¾ì¤·¡¢2022Ç¯£´·î¤Ë¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø°Ü¹Ô¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°¹ç¤ï¤»¤¿20¼Ò°Ê¾å¤Î¥°¥ëー¥×ÂÎÀ©¤Ç¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³¤³°¤Ç¤â»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò²ñ¼Ò³µÍ×¡Ó
¼ÒÌ¾¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê»ý³ô²ñ¼Ò¡Ë
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7199¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÆÅÄÍÎ°ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-10-4¡¡¥ªー¥¯¥é¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¥¿¥ïー19³¬
ÀßÎ©¡§2015Ç¯5·î¡Ê¥°¥ëー¥×ÁÏ¶È¤Ï 2007Ç¯7·î¡Ë
»ñËÜ¶â¡§1,680É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³ô¼°Åù¤ÎÊÝÍ¤òÄÌ¤¸¤¿´ë¶È¥°¥ëー¥×¤ÎÅý³ç¡¦±¿±ÄÅù
U R L¡§https://www.premium-group.co.jp/
¡ÒËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ó
¥×¥ì¥ß¥¢¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¥°¥ëー¥×·Ð±ÄÀïÎ¬ËÜÉô¡¡¥°¥ëー¥×¹Êó¡¦¶µ°éÉô¡¡¹Êó¥°¥ëー¥×
Email¡§koho@premium-group.co.jp