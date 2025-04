¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×THE STAND¤è¤ê³ÑÅÙBIG FLY¡©¤Ê·¹¤­¥í¥´¤ÎNEW ERA(R)¤¬¥ê¥êー¥¹¡ª

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ(本社:東京都渋谷区、取締役CEO:杉村 茂)が運営する〈THE STAND fool so good(s)/ザ スタンド フール ソー グッズ〉(以下、STAND)より、傾きロゴを配したNEW ERA(R)キャップのエクスクルーシブモデルが登場します。

MLB(メジャーリーグベースボール)のオフィシャルコーナーも展開するギフトショップ「STAND」では、オープン当初から様々なNEW ERA(R)製品をリリースしてきました。

カシミヤやアルカンターラといった高級素材を用いたモデル、高級ラインからのカウンターとして「ボロ」「ダメージ」加工を施したモデルなど、独自のアプローチで常に話題を提供しています。

今回新たにリリースするのは、メジャーリーグ実況でホームランを表現する際によく使われる「big fly」の弾道をイメージし、フロントの「LAロゴ」を45°傾けたエクスクルーシブデザイン。発売は5月9日(金)を予定しています。

さらに5月中旬には、同シリーズより「NYロゴ」を15°・25°に傾けたモデルが登場予定。

加えて、世界最高品質と称されるアイリッシュリネン「Spence Bryson」を採用したハンチング帽や、クタクタに被り込んだ風合いを表現したダメージ加工キャップ(designed by FIFTH GENERAL STORE ※FIFTHでの販売はありません)もリリースを控えています。

高級感と遊び心を絶妙に掛け合わせた、STANDならではの“差がつく”NEW ERA(R)コレクションをぜひお見逃しなく。

お問い合わせ先

THE STAND fool so good(s) 03-3528-8262

NEW ERA(R)×THE STAND

発売日

5月9日(金)

Price

\6500+tax

NEW ERA(R)×THE STAND

発売日

5月中旬Release予定

Price

\6500+tax

NEW ERA(R)×THE STAND

発売日

5月中旬Release予定

Price

\7000+tax

NEW ERA(R)×THE STAND designed by FIFTH GENERAL STORE

発売日

5月中旬Release予定

Price

\8500+tax

Shop info

「THE STAND fool so good(s)」

虎ノ門ヒルズ ステーションタワーに展開するギフトショップ。 「fool so good(s)=馬鹿げているけど毎日が楽しくなる商品」をジャンルレ スにセレクトし、MLBオフィシャルコーナーも展開。

Instagram: https://www.instagram.com/thestandgram/

Company info

会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立:1977年7月22日

代表取締役会長:窪田 祐

取締役CEO:杉村 茂

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容:レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック

HP:http://www.baycrews.co.jp/