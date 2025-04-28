¡ÚBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡Û¡Ö¥Áー¥à¥é¥Ü¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬ÅÐ¾ì
4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢BOSS E¡¦ZO FUKUOKA 5F¡Ö¥Áー¥à¥é¥Ü¥Õ¥©¥ì¥¹¥È Ê¡²¬ - SBI¾Ú·ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥±¥Ã¥Á¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥Úー¥Ñー¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ô¸ÝÆ°¤¹¤ëÃ«¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¥Í¥¤¥Á¥ãー¡Õ¤ÇÉÁ¤¤¤¿À¸¤Êª¤ò¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥Úー¥Ñー¥¯¥é¥Õ¥È¤Ë¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Úー¥Ñー¥¯¥é¥Õ¥È
¡Ô¸ÝÆ°¤¹¤ëÃ«¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¥Í¥¤¥Á¥ãー¡Õ¤ÇÉÁ¤¤¤¿³¨¤¬¡¢¥Úー¥Ñー¥¯¥é¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥¨¥ë¤ä¥Ø¥Ó¤Ê¤É¡¢¡Ô¸ÝÆ°¤¹¤ëÃ«¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¥Í¥¤¥Á¥ãー¡Õ¤ÇÉÁ¤¤¤¿³¨¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅ¸³«¿Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÅ¸³«¿Þ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Ç°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥Úー¥Ñー¥¯¥é¥Õ¥È¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â
1Ëç800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À¸¤Êª¤ä²Ö¤ÎÎØ³Ô¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿»æ¤Ë¡¢¤ª³¨ÉÁ¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥±¥Ã¥Á¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
¡Ô¸ÝÆ°¤¹¤ëÃ«¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¥Í¥¤¥Á¥ãー¡Õ¤Ç¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¤¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¸¤Êª¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Úー¥Ñー¥¯¥é¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥±¥Ã¥Á¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Î¤ß¤ÎÂÎ¸³¡¢¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥ê¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉÁ¤¤¤¿À¸¤Êª¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î»×¤¤½Ð¡×¤ò»ý¤Áµ¢¤í¤¦¡£
¢£¡Ö¥Áー¥à¥é¥Ü¥Õ¥©¥ì¥¹¥È Ê¡²¬ - SBI¾Ú·ô¡×¤È¤Ï
¥¢ー¥È¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Áー¥à¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ½¸¤á¤ë¿¹¡×¤È¡Ö±¿Æ°¤Î¿¹¡×¤«¤é¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ½¸¤á¤ë¿¹¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤«¤Þ¤¨¡¢´Ñ»¡¤·¡¢²ò¤Êü¤Ä¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¿ÈÂÎ¤ÇÃµº÷¤·¡¢È¯¸«¤·¡¢Êá¤Þ¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼«¤éÊá¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶½Ì£¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼ç´ã¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¡Ö³Ø¤Ó¤Î¶õ´Ö¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÊÒ¼ê¤ËÃµº÷¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆ°Êª¤òÊá¤Þ¤¨¡¢´Ñ»¡¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¿Þ´Õ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±¿Æ°¤Î¿¹¡×¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ò¿ÈÂÎ¤ÇÇ§¼±¤·¡¢Î©ÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¶õ´ÖÇ§¼±Ç½ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¡ÖÁÏÂ¤Åª±¿Æ°¶õ´Ö¡×¤Ç¤¹¡£Ê£»¨¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¶¯¤¤¿ÈÂÎÀ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤´¤È¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://e-zofukuoka.com/teamlabforest/)
¡üBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡Ê¥Ü¥¹¥¤ー¥¾¥Õ¥¯¥ª¥«¡Ë¤È¤Ï
2020Ç¯7·î¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥à²£¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿Ê£¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ó¥ë¡£ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¡Ö¥Áー¥à¥é¥Ü¥Õ¥©¥ì¥¹¥È Ê¡²¬ - SBI¾Ú·ô¡×¤äÆüËÜ½éÅÐ¾ì¤ò´Þ¤à¡ÖÀä·Ê3·»Äï SMBCÆü¶½¾Ú·ô¡×¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ü¡ÖBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡×³µÍ×
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÃÏ¹ÔÉÍ2-2-6¡¡¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥àÎÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ê¡²¬»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¡ÖÅâ¿ÍÄ®¡×±Ø²¼¼ÖÅÌÊâ15Ê¬À¾Å´¥Ð¥¹¡Ö¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥à¡×²¼¼ÖÅÌÊâ5Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü11:00～20:00¡¡ÅÚÆü½Ë10:00～20:00¢¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªµÒÍÍÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§TEL¡§092-400-0515¡Ê10:00～17:00¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://e-zofukuoka.com/