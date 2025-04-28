¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡ÛÏ«Æ¯¿Í¸ý¤¬µÞ¸º¤¹¤ëÆüËÜ¤Ç¤Î¿·¤·¤¤¿Íºà³èÍÑË¡¤ò³Ø¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê2025Ç¯4·î8Æü³«ºÅ¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒTrustyyle¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÅÄÍÎ²ð¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î8Æü¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¼çºÅ¤Ç¡ÖÏ«Æ¯¿Í¸ý¤¬µÞ¸º¤¹¤ëÆüËÜ¤Ç¤Î¿·¤·¤¤¿Íºà³èÍÑË¡¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍºàÉÔÂ¤ËÇº¤à´ë¶È¤¬¡¢ÀìÌç¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¸Ä¿Í¤ÎÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤·¡¢À®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Àµ¼Ò°÷ºÎÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ï¥«¥Ðー¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿Íºà¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¡Ö¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ä¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Î¥×¥í¿Íºà¡×¤ò¤¤¤«¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Î´Ø¿´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¥ã¥êー¥ßー¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPiece to PeaceÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¦Âçß·Î¼»á¤ò¾·¤¡¢¡ÈÍ¥½¨¤Ê¥×¥í¿Íºà¡È¤ò¤É¤¦¸«¤Ä¤±¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÒÆâ¥ê¥½ー¥¹¤ØÁÈ¤ß¹þ¤à¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¥×¥í¿Íºà¤Ç³èÌö¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤«――¶ñÂÎ»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éµÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ë¶È¡¦¸Ä¿ÍÁÐÊý¤ËÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¡Û
¡Ö¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤À¤«¤éÀ®²ÌÀÕÇ¤¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¯¸þ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¡ÖÀ®²Ì¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤¤¥×¥í¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¡È·ÀÌó¡ÜÂÐÌÌ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤Î¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀ®¸ù»öÎã¤Ë¸«¤ë3¤Ä¤ÎÈë·í¡Û
1. ÂÐÌÌ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡§½µ1²ó¤Ç¤â½Ð¼ÒÆü¤òÀßÄê¤·¡¢»¨ÃÌ¤ä¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó²ñÏÃ¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¡£¥ê¥âー¥È¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¶öÈ¯Åª¥¢¥¤¥Ç¥¢¡È¤òÀ¸¤àµ¡²ñ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¡£
2. À®²ÌÌÜÉ¸¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¡§¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤¿¡ÖÇ§ÃÎ³ÈÂç¡×¡ÖºÎÍÑ¶¯²½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ôÃÍ¤ä´ü´Ö¤òÀßÄê¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤È¥×¥í¿Íºà¤¬Æ±¤¸¥´ー¥ë¤ò¶¦Í¡£
3. ¶ÈÌ³¤ÎºÙÊ¬²½¡§Àµ¼Ò°÷¤¬¶ì¼ê¤ÊÎÎ°è¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀìÌçÀ¤¬¹â¤¯¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¤¬¸²Ãø¤ÊÎÎ°è¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥×¥í¤¬¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤¹¤ë¡£
»²²Ã¼Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¥¢¥ó¥±ー¥È
¡Ö¥×¥í¿Íºà¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê³èÍÑ»öÎã¤¬Ê¹¤±¤ÆÍ°ÕµÁ¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö1³ä¤·¤«À®¸ù¤·¤Ê¤¤¸·¤·¤¤À¤³¦¤ÈÊ¹¤¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÁêÀ¤ä¸ò¾ÄÎÏ¡È¤ÎÂç»ö¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×
¡Ö¥×¥í¿Íºà¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ®²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÒÆâ¤Ø¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦°ÜÅ¾¡×
¡Ö¸¦½¤¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò°÷¤¬¼ÂÌ³¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ù¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Âçß· Î¼ »á
³ô¼°²ñ¼ÒPiece to Peace¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
¥¥ã¥êー¥ßーÂåÉ½¡¡Ãø½ñ¡Ö¥×¥í¤Ë³°Ãí-Çä¾åºÇÂç²½¡¢¥ê¥¹¥¯ºÇ¾®²½¤Î¿·¾ï¼±-¡×5ÅÙ¤Î»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¡¦2ÅÙ¤Î»ö¶ÈÇäµÑ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥·¥ê¥¢¥ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡£1996Ç¯¤Ë¿·Â´¤Ç»°É©¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡¢ODAÃ´Åö¤ò·Ð¤Æ¡¢Âà¿¦¸å1999Ç¯¤Ë·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¡Ê·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø¡Ë¤ËÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ëµ¯¶È¡£ºß³ØÃæ¤Ë¡¢¾Ú·ô²ñ¼ÒÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¤òÁÏ¶È¤·ÊÆ¹ñ´ë¶È¤ËÇäµÑ¡¢EC»ö¶È¤òÀßÎ©¤·¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¼Ò¤ËÇäµÑ¡£¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥êー¥à¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥¿¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤Ë·È¤ï¤ë¡£Âà¿¦¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅÚ²°³óÀ½Â¤½ê¤Ë¼èÄùÌò·óCOO¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢2Ç¯¤ÇÇä¾å¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ò2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤·¤ÆÂà¿¦¡£2009Ç¯³ô¼°²ñ¼ÒPiece to Peace¤òÁÏ¶È¤·¡¢2016Ç¯6·î¤Ë¡Ö¥¥ã¥êー¥ßー¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¡£¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(³ô)¡¦ËÜÅÄ·½Í¤»áÅù¤«¤éÅê»ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂç¼ê´ë¶È¤Þ¤ÇÎß·×2,500¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¹Êó¡¦»ö¶È³«È¯¡¦ºÎÍÑ¤Ê¤É¤Î´ë¶È²ÝÂê¤ò¡¢1.5Ëü¿Í¤Î¥×¥í¿Íºà¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í»ö¿Þ½ñ´Û¤È¤Ï
2024Ç¯4·î1Æü¤ËÅìµþ¿Í·ÁÄ®¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢¿Í»ö´ØÏ¢¿¦¤¬½¸¤Þ¤ë¥³¥ïー¥¥ó¥°¡ß¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡£2500ºý°Ê¾å¤Î¿Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤È600Ì¾°Ê¾å¤Î²ñ°÷¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÃç´Ö¤È³Ø¤Ó¤Ç¡¢Ì¤Íè¤òÂó¤¯¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®1-12-7¡¡WACROSS NINGYOCHO 6F
ÀßÎ©¡§2024Ç¯4·î1Æü
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://hr-library.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/hr_library0401/