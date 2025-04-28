ÆÁÅç¤Î¡Ö½Ü¤Î¿©ºà¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ëEXPO¥á¥Ã¥»¡Ö°¤ÇÈ¤Î¹ñ¤È¤¯¤·¤Þ ¤Ä¤à¤°CAFE¡×4/30 OPEN¡ª
¡Ö°¤ÇÈ¤Î¹ñ¤È¤¯¤·¤Þ ¤Ä¤à¤°CAFE¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡¡2025.4.30～5.3¡¡open 10:00 ～ close 22:00¡ÊL.O 19:00¡Ë
¾ì½ê¡¡EXPO¥á¥Ã¥»¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¡Ë
¡¡
FOOD¥á¥Ë¥åー
¡¦ÆÁÅç¤Î¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¤Ä¤à¤°¥×¥ìー¥È¡×
¡¦ÆÁÅçÌ¾»º¡È È¾ÅÄ¤½¤¦¤á¤ó¡É ¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö°¤ÇÈÃÏÈþ±É È¾ÅÄ¤½¤¦¤á¤ó¡×
¡¦ÆÁÅç¸©»º¥Õ¥ëー¥Ä¥È¥Þ¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥¿ー¥Á¥¥ó¥«¥ìー
¡¦ÆÁÅç¤ÎÍÌ¾Å¹ ¡ÖPRISM LAB¡×¥Ç¥¶ー¥È¥»¥Ã¥È
»öÁ°Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://docs.google.com/forms/d/1j_OfxAY4DfDAWIOANLWTaQk3iqqhKgL6r6rHiVjLeaw/viewform?edit_requested=true)
¡¡
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¡ûRe-use ! ¿©´ï
¾å¾¡Ä®¥¼¥í¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥»¥ó¥¿ーWHY ¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¡¢¥ê¥æー¥¹³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢´Ä¶³èÆ°¤ÎÏ¢·ÈµòÅÀ¡Ö¥¨¥³¤ß¤é¤¤¤È¤¯¤·¤Þ¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ä¤à¤°¥×¥ìー¥È¡×¡Ö¥Ð¥¿ー¥Á¥¥ó¥«¥ìー¡×¤Î¿©´ï¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûRe-make ! ¥¨¥×¥í¥ó
¡Ö¤Ä¤à¤°CAFE¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê£²¼ïÎà¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤òÃåÍÑ
¡Ö¥¨¥³¤ß¤é¤¤¤È¤¯¤·¤Þ¡×¤Ç³èÆ°¤¹¤ë£È£Ï£Ð¡ÊÆÁÅç¸©³ØÀ¸ÃÏµå²¹ÃÈ²½ËÉ»ß³èÆ°¿ä¿Ê°÷¡Ë¤Î¥ê¥æー¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¸ÅÃå¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤â¤¦£±¤Ä¤Ï¡¢¾å¾¡Ä®¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¹©Ë¼¡×¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸ñ¤Î¤Ü¤ê¡×¤òºÆÍøÍÑ¡Ê¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥¨¥×¥í¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ûRe-commned ! ÂçÃ«¾Æ¡õ°¤ÇÈÏÂ»æ
ÂçÃ«¾Æ¡Ê¤ª¤ª¤¿¤Ë¤ä¤¡Ë¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©ÌÄÌç»ÔÂçËãÄ®ÂçÃ«¤Çºî¤é¤ì¤ë¡¢240 Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡¢ÆÁÅç¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆ«´ï¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÇºÎ·¡¤·¤¿Å´Ê¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÀÖÅÚ¤ÇºîÆ«¤µ¤ì¤¿Æ«´ï¤Ï¡¢¤¶¤é¤Ä¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉ÷¹ç¤¤¤È¡¢¤«¤¹¤«¤Ê¸÷Âô¤òÊü¤Ä¼Á´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£