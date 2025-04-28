¥Ôー¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ËëµÇ°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëNFT¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛÉÛ -¸ø¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëµÇ°ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤ÇËüÇîÂÎ¸³¤ò¥µ¥Ýー¥È-
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¥Ôー¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹ ( Peatix )¤ò±¿±Ä¤¹¤ëPeatix Inc.¡ÊËÜ¼Ò ¡§ÊÆ¹ñ¥Ë¥åー¥èー¥¯½£¡¢CEO¡§¸¶ÅÄ Âî¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ôー¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡×) ¤Ï¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤ÎSDGs¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«Ëë¤òµÇ°¤·¡¢¸ø¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡ÖEXPO2025¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëNFT¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇÛÉÛ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ËüÇî´ØÏ¢¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëNFT¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëNFT¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥ß¥ã¥¯ー¥ó¡ª¡×¤Ï¡¢ËüÇî¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤È¤·¤ÆµÏ¿¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤·Á¤ÎµÇ°ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¥Ôー¤Á¤ã¤ó¤Î´ê¤¤ - ÄÌÅ·³Õ¤«¤é¡×
²ñ´ü¤òÄÌ¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ôー¤Á¤ã¤ó¤Î´ê¤¤ - ÄÌÅ·³Õ¤«¤é¡¿Pea-chan's Wish - From Tsutenkaku¡×¤Ï¡¢¥Ôー¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ôー¤Á¤ã¤ó¡×¤¬Âçºå¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦ÄÌÅ·³Õ¤«¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¿·¤·¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÂÎ¸³¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎNFT¤Ï¡¢¥Ôー¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤¤¤ÈÂÎ¸³¤ò¹¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤È¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖEXPO2025¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥ß¥ã¥¯ー¥ó¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖEXPO2025¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ß¥ã¥¯¥Ú¡ª¡§ËüÇî²ñ¾ìÆâ³°¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Íー·èºÑ¥µー¥Ó¥¹
¡¦¥ß¥ã¥¯¥Ý¡ª¡§ËüÇî´ØÏ¢¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î»²²Ã¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÊÆÃÊÌ¤Ê·ÊÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤È¸ò´¹²ÄÇ½¡Ë
¡¦¥ß¥ã¥¯ー¥ó¡ª¡§ËüÇîÆÈ¼«¤ÎNFT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ôー¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ôー¤Á¤ã¤ó¤Î´ê¤¤¡×¤â¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥ê¥ïー¥É¥×¥í¥°¥é¥à¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥Æー¥¿¥¹¤òÉÕÍ¿¤·¡¢¥¹¥Æー¥¿¥¹¤Ë±þ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à
¡ÖEXPO2025¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï4·î13Æü¤ÎËüÇî³«Ëë¤ÈÆ±»þ¤ËËÜ³Ê±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
▶¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://expo2025-wallet.com
¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ôー¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢´Ø·¸¤¹¤ëÁÈ¿¥¡¦ÃÄÂÎ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤Þ¤¿¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¥×¥í¥°¥é¥à»²²Ã¼Ô¤Ê¤É¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï»þ50·ï¤Û¤É·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶URL¡§: https://feature.peatix.com/expo2025
ËüÇî¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ
¤Þ¤¿¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ôー¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹ðÃÎ¤ä»²²Ã¿½¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢ËüÇî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ÊÌÅÓ¡¢ÂçºåËüÇî¤ÎÆþ¾ì·ô¡ÖEXPO2025¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥é¥¤¥Õ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡§¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¥×¥í¥°¥é¥à»²²Ã¼Ô¤äÍè¾ì¼Ô¤Û¤«ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤Î¡ÖÂÐÏÃ¡×¤È¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È
https://flvnetworking.peatix.com
¡¦¥Ù¥ë¥®ー¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡§¥Ù¥ë¥®ー¤ÎÅÁÅý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É
https://w-bweek.peatix.com/
¡¦¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡§¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤Î³×¿·Åª¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È
https://peatix.com/event/4373831
¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢ ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¿©Ê¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É
https://peatix.com/group/16456077
¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¥º ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó in Collaboration with Cartie¡§½÷À¤ÎÌ¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
https://35th-bwa.peatix.com
¡¦Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ ¥®¥ã¥é¥êーEAST¡§ÂçºåÀ½¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§Äê´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¤¥Ù¤Ê¤É
https://peatix.com/event/4315165
¡¦¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó Dome C¡ÖBLUE OCEAN DOME¡×¡§³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
https://peatix.com/group/16444906
¡¦Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ÂçÃÏ¤Î¹¾ì¡Ö¿¹¤Ë¤Ê¤ë·úÃÛ¡×¡§¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë·úÃÛ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
https://foresting-architecture.peatix.com
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ³«ºÅ³µÍ×
¡¦¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ
¡¦¥Æー¥Þ¡§¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊDesigning Future Society for Our Lives¡Ë
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î13Æü～10·î13Æü
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§ Âçºå Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë
¡¦Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.expo2025.or.jp/
¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤ÇÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤È¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤ËÄ©¤à¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤¯¤ë»²²Ã·¿¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¡£¡Ö¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¤é¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¤Î³èÆ°¤Î¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢2¿Í°Ê¾å¤Î»²²Ã¼Ô¤Ê¤é¤ÐÊ¬Ìî¤ÏÉÔÌä¡¢Ã¯¤Ç¤â¥¨¥ó¥È¥êー¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ö¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Ï¡¢¡Ö¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¹¤ëÊý¡¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
▶¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://team.expo2025.or.jp
´ØÏ¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¡¦¥Ôー¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¥×¥í¥°¥é¥à¡¿¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000058728.html
¡¦¥Ôー¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¡¦±¿±Ä
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000058728.html
¥Ôー¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹ ( Peatix ) ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ôー¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤¤ÈÂÎ¸³¤ò¹¤²¤ë¡×¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Í»Ö¤Î½¸¤Þ¤ê¤«¤éÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Þ¤Çµ¬ÌÏ¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2011Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇ¯´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¿ô520Ëü¿Í¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾ï»þ20,000°Ê¾å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ê¤É22¥«¹ñ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢·î´Ö1,000°Ê¾å¤Î¼çºÅ¼Ô¤¬¿·¤·¤¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://peatix.com