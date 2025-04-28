¥¢¥Ë¥á¥Çー¥¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥é¥Ü¡Ø2025Ç¯Åß¥¢¥Ë¥áÃíÌÜÅÙÊ¬ÀÏ¡Ù¸ø³«¡Ä¡¡ÃíÌÜÅÙ¤òºÇ¤â°Ý»ý¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¡£ÃíÌÜ¤ÎÈë·í¤Ï¡ÖËè½µ¤Î¸«¤É¤³¤íÀß·×¡×¤È¡ÖÃæÈ×°Ê¹ß¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²»Üºö¡×¤«
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É (ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ)¤Î¥°¥ëー¥×Ê¬ÀÏÁÈ¿¥¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¢¥Ë¥á¥Çー¥¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥é¥Ü¡ÊÂåÉ½¡§Âç´ÓÍ¤²ð¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯Åß¥¢¥Ë¥á¤Î1~£±£°½µ´Ö¤Î¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë
2025Ç¯Åß¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¡¢Á°²ó¤ÎÊ¬ÀÏ¡Ê5½µÌÜ»þÅÀ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤ä¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ê¤É¤Î¿·ºî¤¬¹â¤¤¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£10½µÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢¥·ー¥º¥óÃæ¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤¬¤Û¤Ü³ÎÄê¤¹¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢³ÆºîÉÊ¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¾å¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
Ê¬ÀÏ³µÍ×
Ê¬ÀÏÂÐ¾Ý
2025Ç¯Åß¥¢¥Ë¥á Á´57ºîÉÊ¡Ê¿·ºî40ºîÉÊ¡¢Â³ÊÔ17ºîÉÊ¡Ë
»ÈÍÑ¥Çー¥¿
Google¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¸¡º÷ÎÌ¥Çー¥¿¡Ê½µ¼¡¡Ë
¢¨³ÆºîÉÊ¤ÎÊüÁ÷1½µÌÜ¤Î¿ôÃÍ¤ò100%¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ä°Ü¤òÁêÂÐÅª¤ËÉ½¼¨
Ê¬ÀÏ´ü´Ö
Åß¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷1½µÌÜ～ÊüÁ÷10½µÌÜ
Èæ³Ó¥Çー¥¿
2024Ç¯¤Î³Æ¥¯ー¥ë¡ÊÅß¡¢½Õ¡¢²Æ¡¢½©¡Ë¤ÎÆ±´ü´Ö¥Çー¥¿
¥¯ー¥ëÁ´ÂÎ¤ÎÃíÌÜÅÙÊ¬ÀÏ
2025Ç¯Åß¥¢¥Ë¥á¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º²áµî1Ç¯´Ö¤Î¥¯ー¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿Á´ÂÎÅª¤Ê·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯ー¥ë¤´¤È¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥áÃíÌÜ°Ý»ýÎ¨
2025Ç¯Åß¥¯ー¥ë¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢2½µÌÜ¤Ë88.8%¤È¤¤¤¦¹â¤¤°Ý»ýÎ¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2024Ç¯¤Î³Æ¥¯ー¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆºÇ¤â¹â¤¤¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°¥¯ー¥ë¡Ê2024Ç¯½©¡§74.0%¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó15¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·3½µÌÜ°Ê¹ß¤Ï½ù¡¹¤ËÄã²¼¤·¡¢6½µÌÜ°Ê¹ß¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬ÆÃ¤Ë¸²Ãø¤À¡£10½µÌÜ»þÅÀ¤Ç¤Ï33.5%¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤Î¥¯ー¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âºÇ¤âÄã¤¤¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯Åß¥¢¥Ë¥á¤Î¿·ºî/Â³ÊÔ¤ÎÃíÌÜ°Ý»ýÎ¨
Â³ÊÔ¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢10½µÌÜ»þÅÀ¤Ç¤â56.2%¤ÈÈæ³ÓÅª¹â¤¤°Ý»ýÎ¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î33.5%¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¡¢´ûÂ¸¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤Â³ÊÔºîÉÊ¤Î¶¯¤ß¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜºîÉÊ¤Î10½µ´Ö¿ä°ÜÊ¬ÀÏ
ÃíÌÜÅÙTOP10ºîÉÊ¤ÎÊ¬ÀÏ¡ÊÁ´ÂÎ¡Ë
¿·ºî¡¦Â³ÊÔ¤òÌä¤ï¤º¡¢10½µÌÜ»þÅÀ¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ°Ý»ýÎ¨¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿TOP10ºîÉÊ¤ò°Ê²¼¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¢¨1½µÌÜ¤È10½µÌÜ¤ÎÃÍ¤Ï¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù1½µÌÜ¤Î¿ôÃÍ¤ò100¤È¤·¤¿ºÝ¤ÎÁêÂÐÃÍ¤ò»ÈÍÑ
¥È¥Ã¥×5ºîÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢3ºîÉÊ¡Ê¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¡Ø100¥«¥Î¡Ù¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¡Ë¤¬10½µÌÜ»þÅÀ¤Ç1½µÌÜ¤ò¾å²ó¤ëÃíÌÜÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ïµ©¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤éÆÃ¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù¤È¡ØDr.STONE¡Ù¤â1½µÌÜ¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢5ºîÉÊ¤Î¡ÖÀ®¸ù¥°¥ëー¥×¡×¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ïÎàÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢TOP10¤Î¤¦¤Á¿·ºî¤¬4ºîÉÊ¡¢Â³ÊÔ¤¬6ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÑÂ³»ëÄ°¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Â³ÊÔºîÉÊ¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤ëÃæ¡¢¿·ºî¤Î¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤È¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤¬1°Ì¤È3°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤È¤·¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÎÃíÌÜÅÙ¾ÜºÙÊ¬ÀÏ
Á´ÂÎ¤ÎTOP10¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¿·ºî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢10½µÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¿ä°Ü¤ò¾ÜºÙ¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¥¢¥Ë¥áTOP10¡Ê10½µÌÜ»þÅÀ¡Ë
¢¨1½µÌÜ¤È10½µÌÜ¤ÎÃÍ¤Ï¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù1½µÌÜ¤Î¿ôÃÍ¤ò100¤È¤·¤¿ºÝ¤ÎÁêÂÐÃÍ¤ò»ÈÍÑ
10½µÌÜ¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤È¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤¬°µÅÝÅª¤Ê¿ôÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ï155.6%¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¡¢ÊüÁ÷¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤Îã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ï2½µÌÜ¤Ë221.6%¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¸å¡¢½ù¡¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Ê¤¬¤é¤â10½µÌÜ¤Ç¤â116.2%¤È¹â¤¤¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3°Ì°Ê²¼¤ÎºîÉÊ¤Ï°Ý»ýÎ¨¤¬80%Âæ¤«¤é30%Âæ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢60%°Ê¾å¤Î°Ý»ýÎ¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë3～5°Ì¤ÎºîÉÊ¡Ê¡Ø¥®¥ë¤Þ¤¹¡Ù¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ØAve Mujica¡Ù¡Ë¤â¿·ºî¤È¤·¤Æ¤Ï·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
½éÆ°¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡Ø°ÌòÎá¾îÅ¾À¸¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤â¡¢ÊüÁ÷¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÃíÌÜÅÙ¤¬½ù¡¹¤ËÄã²¼¤·¡¢10½µÌÜ¤Ë¤Ï43.3%¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Çー¥¿¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÆÃÄ§Åª¤ÊÆ°¤
10½µÌÜ¤Þ¤Ç¤Î¥Çー¥¿¤òÐíâ×¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨ÆÃ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î·¹¸þ¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ëè½µ¤ÎÌÀ³Î¤Ê¡Ö¸«¤É¤³¤í¡×¤ÎÄó¶¡
Ä¹´üÅª¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Ëè½µ¤ÎÌÀ³Î¤Ê¡Ö¸«¤É¤³¤í¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ï³ÆÏÃ¤Ç´¶Æ°Åª¤Ê¥¹¥±ー¥È±éµ»¥·ー¥ó¤ò¡¢¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ï¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬Ëè½µ³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹½À®¤¬¡Ö¼¡²ó¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°·ÑÂ³°ÕÍß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
SNS¾å¤Ç¤Î¼«È¯Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
Ã±¤Ë¸ø¼°¤¬¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¼«¿È¤¬SNS¤Ç´¶ÁÛ¤ä¹Í»¡¤ò¼«È¯Åª¤Ë¶¦Í¤¹¤ëºîÉÊ¤Û¤É¶¯¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ç¤ÏËè½µ¤Î´¶Æ°¥·ー¥ó¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë»ëÄ°¤òÂ¥¤¹¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ç¤Î¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¡×»Üºö
¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤¬ÆÃ¤Ë9½µÌÜ¤ËÂç¤¤¯¿ôÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿Å¸³«¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤¬À®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù¤âÂè7ÏÃ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î½Ü¤¬ÌµËÅ¤Ë¤âSµé¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö·ì¤Î±«¤¬¹ß¤ë·ãÀï¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ï¡×¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÃæÈ×¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÃæ¤À¤ë¤ß¡×¤ò²óÈò¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼ÔÁØ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò°Õ¼±¤·¤¿Å¸³«
º£´ü¤ÎÀ®¸ùºî¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥Ö¥³¥á¡¢SF/ËÁ¸±¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤È¤¤¤¦Âêºà¤Ç½÷ÀÁØ¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¹¥¤¤Ë¤âÁÊµá¤·¡¢¡Ø100¥«¥Î¡Ù¤â¡ÖÎÑÍý´Ñ¤¬¥Ð¥°¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ÆµÕ¤ËÌÌÇò¤¤¡×¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ïー¥ì¥à¥¢¥Ë¥á¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹Ì¥ÎÏ¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¿·¤¿¤Ê»ëÄ°¼ÔÁØ¤Î³«Âó¤â¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®¸ù¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
·ÑÂ³Åª¤ÊÀëÅÁ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó
ÊüÁ÷´ü´ÖÃæ¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÀëÅÁ³èÆ°¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â½ÅÍ×¤À¡£¡ØAve Mujica¡Ù¤Ï¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¤È¤Î°ÕÍßÅª¤Ê¥³¥é¥ÜCM¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦WEB¹¹ð¤ÇÊüÁ÷¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¹¹ð¼«ÂÎ¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤ë»Üºö¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤ÎºàÎÁ¤òËè½µÄó¶¡¤·Â³¤±¡¢X¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÇËè½µ¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á
10½µÌÜ¤Î¥Çー¥¿¤«¤é¤Ï¡¢º£´ü¤ÎÅß¥¢¥Ë¥á¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÁªÊÌ´ã¤Î¸·¤·¤µ¤¬Áý¤¹Ãæ¤Ç¡¢Æó¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¿·ºî¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤È¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤¬°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢10½µÌÜ¤Ç¤â½éÆ°¤ò¾å²ó¤ëÃíÌÜÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤ÏÊüÁ÷¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤·¡¢9½µÌÜ¤Ë¤Ï½éÆ°Èæ188.9%¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼Á¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¸ú²ÌÅª¤ÊÏÃÂêÁÏ½Ð¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿À®¸ùÎã¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Â³ÊÔºîÉÊ¤Ç¤Ï¡Ø100¥«¥Î¡Ù¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù¡ØDr.STONE¡Ù¤¬°ÂÄê¤·¤¿¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ºî¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ¹´üÅª¤Ê»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ø100¥«¥Î¡Ù¤Ï¸åÈ¾¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ï6½µÌÜ°Ê¹ß¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤òµÞÂ®¤Ë¼º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½éÆ°¤Ç¤ÎÏÃÂêÀ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¹´üÅª¤ÊÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î°Ý»ýÎ¨¤¬10½µÌÜ¤Ç33.5%¤È²áµî1Ç¯´Ö¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÁªÊÌ¤¬¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
º£´ü¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½éÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤â»ëÄ°¼Ô¤òË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¹©É×¡×¤È¡ÖSNS¤Ê¤É¤Ç¤Î¼«È¯Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÂ¥¤¹»Å³Ý¤±¡×¤¬º£¸å¤Î¥¢¥Ë¥áÀ®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ýー¥ÄºîÉÊ¤¬Åß¥¯ー¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÊÑ²½¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ì¥Ýー¥ÈÃø¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒSevenDayDreamers
ÅòÄÌÆ²¡¡·½Í´
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¤Ç¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¿·µ¬»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤Î¸å¡¢FiNC Technologies¤Ë¤Æ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¥°¥íー¥¹¥Ï¥Ã¥¯¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¢·Ð±Ä´ë²è¡¢¿Í»ö¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSevenDayDreamers¤òÁÏ¶È¤·¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄIP¤Î²ÁÃÍºÇÂç²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¦¥ì¥Ýー¥ÈÊÔ½¸
¥¢¥Ë¥á¥Çー¥¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥é¥Ü
ÂåÉ½¡§Âç´Ó Í¤²ð
¤Þ¤¿¥¢¥Ë¥á¥Çー¥¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¢¥Ë¥á¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¥Çー¥¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ë¥åー¥¹¤ÎÈ¯¿®¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¹¤ä¥ì¥Ýー¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤äPR¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥²ー¥à¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ªÇº¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·ÇºÜºîÉÊ¤Î¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)ÎëÌÚÍ´ÅÍ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦SAKAMOTO DAYSÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)2024 ¹áºä¥Þ¥È/KADOKAWA/¥¤¥Õー¥ëÏ«Æ¯ÁÈ¹ç
(C)ÃÎÇ°¼Â´õ¿Í¡¦¤¤¤È¤¦¤Î¤¤¤Â¡¿¥¹¥È¥ìー¥È¥¨¥Ã¥¸¡¦Å·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥ÆÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)BanG Dream! Project
(C)±¦Æå¸÷²ð¡¦¤¹ー¤Ñー¤¾¤ó¤Ó¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥¯¥íー¥Ðー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
(C)¾å»³Æ»Ïº¡¦¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡¿°ÌòÎá¾îÅ¾À¸¤ª¤¸¤µ¤óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
(C)️Anime Data Insight Lab