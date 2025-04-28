¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤Î¿¼¤¤¥³¥¯¤òÌ£¤ï¤¦¡ã¥Ñ¥ó¥¹¥¤¥¹¡ä¡¡¤Ò¤ó¤ä¤ê¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡ãBlanc pur(¥Ö¥é¥ó ¥Ô¥åー¥ë) ～½ãÇò～¡ä¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¿·ºî¥Ñ¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¿Ê²½·Ï¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Î¿·ºî¤È¡¢¤Ò¤ó¤ä¤êÈþÌ£¤·¤¤¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ïー¥º¤Î¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Éー¥ì¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢2¼ïÎà¤Î¿·ºî¥Ñ¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·ºî¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¿Ê²½·Ï¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡Ö¥Ñ¥ó¥¹¥¤¥¹¡×¤Î¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¡¢Ã¸Àã¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Çò¤¤¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿·ºî¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥¯¥êー¥à¤È¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Ñ¥ó¥¹¥¤¥¹
¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¼ÊÌÏÍÍ¤¬Èþ¤·¤¤¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥ÄÉ÷Ì£¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢±ü¿¼¤¤¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¿©¤ä¥³ー¥Òー¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢ËþÂ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ Blanc pur (¥Ö¥é¥ó ¥Ô¥åー¥ë) ～½ãÇò～
´ö½Å¤Ë¤âÀÞ¤ê½Å¤Í¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢çõ¤Î¥¸¥ã¥à¤È¥¢ー¥â¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤ò¾Æ¤¹þ¤ß¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê·Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£çõ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¥¢ー¥â¥ó¥É¤Î¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê½ãÇò¤Î¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤¬Á´ÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£Îä¤ä¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ùー¥«ー¥·¥§¥Õ¤Îµ»¤¬ºã¤¨¤ë¡¢¶Ë¾å¤Î¡Ö¥Éー¥ì¡×¤Î¿·ºî2ÉÊ¡£¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤äÂ£¤ê¤â¤Î¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Éー¥ì¡×¿·ºî¥Ñ¥ó ³µÍ×¡Û
¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Éー¥ì¡×¡ÊB1F¡Ë
¢£¾ì ½ê¡§¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Éー¥ì¡×B1F
¢£»þ ´Ö¡§·îÍË～ÅÚÍË10:00～19:00¡¿ÆüÍË¡¦½ËÆü10:00～18:00
¢£´ü ´Ö¡¿ÎÁ¶â¡§ ¡¦¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥¯¥êー¥à¤È¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Ñ¥ó¥¹¥¤¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～8·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡550±ß
¡¦Blanc pur¡Ê¥Ö¥é¥ó ¥Ô¥åー¥ë¡Ë ～½ãÇò～
2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¡¡620±ß
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/dorer/
¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥¯¥êー¥à¤È¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Ñ¥ó¥¹¥¤¥¹
Blanc pur¡Ê¥Ö¥é¥ó ¥Ô¥åー¥ë¡Ë ～½ãÇò～
¡Ú¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Éー¥ì¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Û
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë³«¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¥Éー¥ì¡×¤Î¥Ùー¥«¥êー¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ñ¥ó¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ïÅª¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¥Ñ¥ó¤ò°¦¤¹¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´°¦¸Ü¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¸»¤Ï¡¢¥Ùー¥«ー¥·¥§¥Õ¤ÎÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤ÎÄÉµá¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¿©»ö¤ÎË¤«¤µ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÊ¼Á¤ò¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥§¥Õ¤Î»×¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤ò¡¢¤´²ÈÄí¤Î¤ªÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ùー¥«ー¥·¥§¥Õ¡¡¿¹¹ Îµ»Ê¡Ê¤â¤ê¤Ò¤í ¤ê¤å¤¦¤¸¡Ë¡Û
1998Ç¯¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ïー¥º³«¶È¤òµ¡¤ËÆþ¼Ò¡£
º£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Á´¹ñ¤Ë¡Ö¥Éー¥ì¡×¤ÎÌ¾¤ò¹¤á¤ë¡£2020Ç¯¤Î¼õ¾Þ¤ËÂ³¤¡¢2022Ç¯¤â¡Ö¿©¤Ù¥í¥° ¥Ñ¥ó EAST É´Ì¾Å¹2022¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¤¿¥Ñ¥óÅ¹¾å°Ì100Å¹¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
È÷¹Í¡§
¢¨µºÜÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÎÁÍýÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀ¹¤êÉÕ¤±Åù¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://ybsh.sotetsu-hotels.com/
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://ybsh.sotetsu-hotels.com/
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹çÍ½Ìó¡¡045-411-1188¡¡(10:00～19:00¡Ë
https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/dorer/
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://ybsh.sotetsu-hotels.com/restaurants/dorer/
¥·¥§¥é¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥·¥§¥é¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢À¤³¦¤Î70¥«¹ñ°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÅ¸³«¤¹¤ë440¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤¬Î¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤à¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³×¿·Åª¤ÊÂÎ¸³¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤òº£¸å¤â½¼¼Â¤µ¤»¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ïhttp://www.sheraton.com¤Þ¤¿¤Ï¡¢Facebook¤äTwitter(@sheratonhotels)¡¢Instagram(@sheratonhotels)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥·¥§¥é¥È¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ëMarriott Bonvoy(TM)¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Marriott Bonvoy¤Ï²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÊÂ³°¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤äMarriott Bonvoy Moments¤Ç¤ÎÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤ÆÌµÎÁ¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¨¥êー¥È¥¹¥Æー¥¿¥¹¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Çñ¿ô³ÍÆÀ¤ò´Þ¤à¡¢ÈæÎà¤Ê¤ÆÃÅµ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢MarriottBonvoy.marriott.com(https://www.marriott.com/ja/default.mi)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊNASDAQ: MAR¡¢ËÜ¼Ò¡§ ÊÆ¹ñ¥á¥êー¥é¥ó¥É½£¥Ù¥»¥¹¥À¡Ë¤Ï¡¢133¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë30¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ ¹ç¤ï¤»¤Æ7,600¸®°Ê¾å¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤òÍÊ¤¹¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ä¡¢¥ê ¥¾ー¥È¤Î¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ëÎ¹¹Ô¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Marriott Bonvoy(TM) ¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢www.marriott.com(https://www.marriott.com/ja/default.mi)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿ºÇ¿·¤Î´ë¶È¥Ë¥åー¥¹¤Ï¡¢www.marriottnewscenter.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Facebook¤ä@MarriottIntl¤Ë¤ÆTwitter¤ÈInstagram¤Ç¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Marriott Bonvoy¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Marriott Bonvoy¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ý¤Ä30¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¥Ûー¥à¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Ûー¥à¡õ¥ô¥£¥é¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢ÂÚºß¤´¤È¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³ÍÆÀ¤ä¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¤ÈÄó·È¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤è¤êÁá¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢²ñ°÷¸ÂÄêÂÎ¸³¤ä¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥Ä¥¢ー¤Î¤Û¤«¡¢Marriott Bonvoy Moments¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤ ¥âー¥á¥ó¥Ä¡Ë¤Ë¤Æ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î¿ô¡¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¤ÎÊý¤¬Marriott.com¤ÇÄ¾ÀÜ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÌµÎÁ¤Î¹âÂ®Wi-FiÀÜÂ³¤ä²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÎÁ¶â¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¢¤Þ¤¿°ìÉô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥ー¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Marriott Bonvoy¤Ø¤ÎÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢MarriottBonvoy.marriott.com(https://www.marriott.com/ja/default.mi)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Marriott Bonvoy ¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢https://mobile-app.marriott.com/ja-jp¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Facebook¡¢Twitter¡¢Instagram¤Ç¤â¿ï»þ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£