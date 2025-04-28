³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ñー¥ïー¥à¡¢Ç¯´Ö12,000L¤Î¹ØÆþ³ÎÌóMOU¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ñー¥ïー¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜºê¸©À¾ÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¸Å²ì Í¦ÂÀÏ¯¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¨¥Í¥ë¥®¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¬ ÂÙÍº¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢ÊÀ¼Ò¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥¹ー¥Ñー¥ïー¥àÍ³Íè¤Î¥ª¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯´Ö12,000L¡ÊËè·îºÇÂç1,000L¡Ë¤Î¹ØÆþ¤ò³ÎÌó¤¹¤ë³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹ー¥Ñー¥ïー¥àÍ³Íè¤Î¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¹ØÆþ³ÎÌó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥¢¼Ò¤¬»ý¤Ä¹ÈÏ¤ÊÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥¹ー¥Ñー¥ïー¥à¥ª¥¤¥ë¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤Î³«È¯¤È¶¡µë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ñー¥ïー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ñー¥ïー¥à¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËµÜºê¸©À¾ÅÔ»Ô¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ÇÍÜ¿£¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¥ïー¥à¤«¤é¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁÍÑ¥ª¥¤¥ë¤òÀ¸»º¤·¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ËÂå¤ï¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³×¿·Åª¤ÊÍÜ¿£Ë¡¤È¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê´Ä¶²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥Í¥ë¥®¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢µÜºê¸©¤òµòÅÀ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¾®¸ý¡¦¸½¾ì¸þ¤±ÇÛÁ÷»ö¶È¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¿×Â®¤ÊÇÛÁ÷ÂÐ±þÎÏ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ñー¥ïー¥à
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¸Å²ìÍ¦ÂÀÏ¯
½êºßÃÏ¡§µÜºê¸©À¾ÅÔ»Ô
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹ー¥Ñー¥ïー¥àÍÜ¿£¡¢¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁÌý¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÀßÎ©¡§2023Ç¯5·î
URL¡§https://superworm.jp/