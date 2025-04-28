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Anne of Green Gables
By Lucy Maud Montgomery,1908
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Anne of Avonlea
By Lucy Maud Montgomery,1909
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ISBN¡§978-4-04-116010-7
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Anne of the Island
By Lucy Maud Montgomery,1915