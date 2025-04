¿Íµ¤´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö2aN¡× ½ÂÃ«¥í¥Õ¥ÈPOP UP³«ºÅ¡ª¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆüËÜ½é¤ªÈäÏªÌÜ

WONDER LINE Co.,Ltd.

韓国発の大人気カラーメイクアップブランド「2aN(トゥーエーエヌ)」の日本総代理店である

WONDER LINE株式会社(本社:東京都渋谷区)は、日本初上陸となる新コレクションのお披露目を記念し、2025年5月2日(金)より渋谷ロフト2階にてPOP UPストアを開催いたします。

2aNは、「Layering all your potential. Shine bright, Be you.」を理念に、レイヤリングで引き出す“唯一無二の美しさ”を提案する韓国発のメイクアップブランドです。

繊細なカラー設計で、重ねるたびに生まれる奥行きと表情を演出。自ら創り出す“パーソナルカラー”という新たな体験を提供します。

ナチュラルな洗練と遊び心を融合させた革新的なコスメは、韓国国内外で高い支持を獲得。日本でも発売開始から完売が続出するなど、今最も注目されるブランドのひとつです。

2aNとともに、無限に広がる色の可能性を纏い、まだ見ぬ自分を開花させてください。

今回のPOP UPでは、話題の新作コレクションのSpring Romance Collectionをいち早く体験できるほか、豪華ノベルティもご用意。日本のファンの皆さまに、2aNの新たな世界観をいち早く体感いただける特別な機会となっています。

【POP UP注目ポイント】

■日本初上陸!新コレクションのお披露目

韓国で高い人気を誇る最新コレクションが、いよいよ日本初登場。

最旬のトレンドを取り入れたアイテムを直接手に取って体験いただけます。

デュアルチーク 2種類 / 1,870円ピュアグラッシュハイライター 1種類 / 1,430円

■渋谷ロフト限定・豪華ノベルティプレゼント

・購入者様全員先着でオリジナルショップ紙袋にてお渡し

・GW限定:グレイズバウンシングティント ミニ #11 ピーチエード

(各日先着200名様に5月2,3,4,5,6日限定)

・2,000円以上(税込)ご購入で:シルキーグリッターポット ミニ 01 レース

・3,000円以上(税込)ご購入で:オリジナルリボンキーリング

・5,000円以上(税込)ご購入で:ミニ企画セット(ミニグロス2点+シルキーグリッターポット1点)

※いずれも数量限定、なくなり次第終了となります。

■SNS映えするかわいいブース

2aNの世界観を表現したフォトポイントがたくさん登場。

最新メイクと一緒に、フォトジェニックな体験をお楽しみいただけます。

【開催概要】

■期間:2025年5月2日(金)~5月22日(木)

■場所:渋谷ロフト 2階 ポップアップ会場

■内容:新コレクション先行販売、限定ノベルティ配布

"まだ知らない私に出会う"。

2aNのカラーメイクがあなたの新しい魅力を引き出します。

この特別な機会に、ぜひ渋谷ロフトへお越しください。

<ブランド公式>

◆公式Instagram:https://www.instagram.com/2an_official_jp/(https://www.instagram.com/2an_official_jp/)

◆公式X:https://x.com/2an_official_jp(https://x.com/2an_official_jp)

◆公式TikTok:https://www.tiktok.com/@2an_official_jp(https://www.tiktok.com/@2an_official_jp)

◆LIPS公式:https://lipscosme.com/brands/38930(https://lipscosme.com/brands/38930)

◆ZOZO公式:https://zozo.jp/brand/2an/(https://zozo.jp/brand/2an/)

WONDER LINE株式会社

【日本総代理店】

本社所在地:東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル8階