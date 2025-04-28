°åÎÅ¸þ¤±VR¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡ÖVR¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×³«È¯¥¹¥¿ー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥é¥¤¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇÈÂ¿´Ö ½ÓÇ·¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¹ÅçÂç³ØÉÂ±¡¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢¾®»ù¤¬¤ó´µ¼Ô¸þ¤±¤Î¼£ÎÅ»Ù±çVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖVR¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¤ÎÀ©ºî¤Ë»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤ÎÂÎÆâ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤È¤â¤ËÂÎ¸³¤·¡¢¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¹ÅçÂç³ØÉÂ±¡¤¬¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ2023Ç¯6·î¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¡£¹ÅçÂç³Ø´ð¶â¤Ç1500Ëü±ß°Ê¾å¤Î´óÉÕ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¡¦¶µ°é¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³×¿·Åª¤Ê»î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤ÎÌµÎÁÅ¸³«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®»ù¤¬¤ó¤ÏËèÇ¯2000¿Í°Ê¾å¤¬È¯¾É¤·¡¢¸·¤·¤¯¿É¤¤¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤óºÙË¦¤ò´°Á´¤Ë»àÌÇ¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºÇÂç¶¯ÅÙ¤Î¼£ÎÅ¤ËÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ä¹´ü¤ÎÆþ±¡À¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤È¤Ï¡©
¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Ï¡¢Çò·ìµå¡Ê¹¥Ãæµå¡Ë¡¢ÀÖ·ìµå¡¢·ì¾®ÈÄ¡¢¥Þ¥¯¥í¥Õ¥¡ー¥¸¤Ê¤É¡¢ÂÎÆâ¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¤òµ¼¿Í²½¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¤¤¿Ì¡²èºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÌÈ±ÖÈ¿±þ¤äÉÂ¸¶ÂÎ¤È¤ÎÀï¤¤¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Èー¥êー¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇÉ½¸½¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤ÇºÙË¦¤¿¤Á¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×― VR¤À¤«¤éÅÁ¤ï¤ë´¶³Ð ―
º£²ó¤ÎVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢ÀÖ·ìµå¤È°ì½ï¤Ë»ÀÁÇ¤ò±¿¤Ó¡¢Çò·ìµå¤È¶¦¤ËºÙ¶Ý¤ÈÀï¤¦¤Ê¤É¡¢Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼£ÎÅÃæ¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÖÌ£Êý¡áºÙË¦¤¿¤Á¡×¤¬É¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂÎ¸³¤¬¡¢
- ¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á
- ¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÍý²ò¤È¿®Íê
- ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶
¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Óー¥é¥¤¥º¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè - XR¤Ç¿ÍÎà¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÎà¤ÎÊªÍýÅª¤ÊÀ©¸Â¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤ÇÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢XR¡ÊVR/AR/MR¡Ëµ»½Ñ¤ò¼´¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢XR¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ÇÎÅ¸½¾ì»Ù±ç¤ä¶µ°é¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Þー¥·¥ÖÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬XRµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¿Í¤ÎÍý²ò¡×¡Ö¶¦´¶¡×¡Ö´õË¾¡×¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Ò²ñ¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âAI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤È¤ÎÍ»¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤°åÎÅ´Ä¶¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥é¥¤¥º ¡¡°åÎÅ»ö¶ÈÃ´Åö¡§¿û¶á
contact@berise.co.jp
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥é¥¤¥º
»ö¶ÈµòÅÀ¡§¡ÒÅìµþËÜ¼Ò¡Ó¡¡ÅìµþÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®3-3-5 ½©ÍÕ¸¶SH¥Ó¥ë9F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ò¹ÅçËÜ¼Ò¡Ó¡¡¹Åç»ÔÆî¶è¾¾¸¶Ä®£²―£¶£² ¹ÅçJP¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°£¸F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÒÂçºå±Ä¶È½ê¡ÓÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1ÃúÌÜ11ÈÖ4¹æ Âçºå±ØÁ°Âè4¥Ó¥ë 9F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2012Ç¯
»ö¶ÈÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÇÈÂ¿´Ö ½ÓÇ·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¦°åÎÅËÉºÒXR»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦XR´Ø·¸¿Í¸ý»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦XR¥¨¥ó¥¿¥á»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦XR(VR/AR/MR)¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Web,3DCG,¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦À©ºî
URL¡¡¡¡¡§https://berise.co.jp/