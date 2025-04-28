Í·¤Ó¤¬²ÈÂ²¤ò¼«Í³¤Ë¤¹¤ë¡ªCHIMERA GAMES Vol.10¡¢5/17¡¦18 ¤ªÂæ¾ì¤Ç³«ºÅ ～100ÄÌ¤ê°Ê¾å¤ÎÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Ä¡È¥¢¥½¥Ó¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ø¤è¤¦¤³¤½～
Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¡¦¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¡È¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡ÉÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ëÅÔ»Ô·¿ÂÎ¸³¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÁ´¿ÍÎà¥¢¥½¥Ó¤À¤ª¤ì¡×¡£ Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¡¢1Æü¤Ç¤ÏÍ·¤Ó¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢CHIMERA GAMES¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÍè¾ì¼Ô¤ò¡È¥×¥ì¥¤¥äー¡É¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£ ¤³¤³¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¡£Áª¤Ð¤ì¤¿ÂÎ¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬Í·¤ÓÊý¤òÁª¤Ó¡¢³Ú¤·¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¡£CHIMERA GAMES¤È¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤ò»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥½¥Ó¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡ ¡¡¡§ CHIMERA GAMES VOL.10
ÆüÄø¡¡ ¡¡¡§ 2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢18Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡¡ ¡¡¡§ CHIMERA GAMES ¤ªÂæ¾ìÆÃÀß²ñ¾ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¹¾Åì¶èÀÄ³¤Î×»þÃó¼Ö¾ìNOP¶è²è¡¿¢©135-0064 ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÀÄ³¤1ÃúÌÜ1¡Ë
¼çºÅ¡¡ ¡¡¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í CHIMERA Union
URL ¡¡¡¡ ¡§ https://games.chimera-union.com/(https://games.chimera-union.com/)
▶ Ä«³è¤ÇÆÀ¤·¤è¤¦¡ª¡ÖÄ«³èÍè¾ìÆÃÅµ¡×
º£²ó¤Ïvol.10¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êーÆÃÅµ¤¬ÅÐ¾ì¡ª CHIMERA GAMES¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÈÄ«¤«¤éÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È»×¤¨¤ë´ë²è¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
◼︎¡ÚÃêÁªÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡ÛÀèÃå1,000Ì¾¤ËÆþ¾ì»þ¡¢ÈÖ¹æÆþ¤ê¤ÎÃêÁªÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¡£
◼︎¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÛCHIMERA GAMES¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÊÀèÃå1,000Ì¾¡Ë
◼︎¡ÚÃêÁª²ñ³«ºÅ¡ÛGAME¥¹¥Æー¥¸¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÆ±¾èÂÎ¸³¤ÎÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¡ª
Æþ¾ì»þ¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿À°Íý·ô¤ÎÈÖ¹æ¤Ç¡¢Âç¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄFMX¥é¥¤¥Àー¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ì¤ë
FMXÆ±¾èÂÎ¸³¤È¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥É¥ê¥Õ¥È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥É¥ê¥Õ¥ÈÆ±¾èÂÎ¸³¤ÎÅöÁªÈÖ¹æÈ¯É½¡ª
¡ÊFMXÆ±¾èÂÎ¸³¡Ê20Ì¾¡Ë/¥É¥ê¥Õ¥ÈÆ±¾èÂÎ¸³¡Ê30Ì¾¡Ë¡Ë
CHIMERA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤âÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°½ªÎ»¤«¤é¤Ï¡¢¥®¥¢Á´³«¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¾ー¥ó¤ÇÍ·¤Ó¤À¤ª¤ì¤ë¤â¤è¤·¡ª
¥Ø¥ë¥¹¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤ËÄ«¤«¤éÄ«³è¤Ç¤¤ë
¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¥¹¥Æー¥¸¡Ê5/17¡Ë¡õ ¿·´¶³Ð¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Ê5/18¡Ë¤Çµ¤Ê¬ÁÖ²÷¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÃë¤Ï¼Â¤Ï·ê¾ì ¡©¡ª
CHIMERAÌ¾Êª¡¢FMX¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò´Ö¶á¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¡ÚÂèÆóÃÆ´ë²è¡Û
◼︎CHIMERA GAMES¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡û¡ß¥¯¥¤¥ºÂç²ñ ¤ò¼Â»Ü¡ª
¡ÊGAME¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ¸á¸å³«ºÅÍ½Äê¡Ë
ÂèÆóÉô¤ÎFMXÆ±¾èÂÎ¸³¤È¥É¥ê¥Õ¥ÈÆ±¾èÂÎ¸³¤ò¤«¤±¤¿¡¢
CHIMERA GAMES¤ÎÎò»Ë¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤«¤é½ÐÂê¤µ¤ì¤ëÇ®¤¤¡û¡ß¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡ª
Àµ²ò¼Ô¤Ë¤ÏÂèÆóÉô¤ÎFMX¡õ¥É¥ê¥Õ¥ÈFMXÆ±¾èÂÎ¸³¤ò¥É¥ê¥Õ¥ÈÆ±¾èÂÎ¸³¤ÎÆ±¾èÂÎ¸³À°Íý·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¾ÜºÙ¤ÏSNS¡õ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¿ï»þ¸ø³«¡ª
▶ Ãë¤Ï¡ÈÁ´ÎÏ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡É¤ÇÌ´Ãæ»þ´Ö¡ª
¿Æ¤â»Ò¤É¤â¤âËÜµ¤¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Âç½¸¹ç¡ª
¡¦¡Ú¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¾ー¥ó¡Û¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡¢BMX¡¢¥Ý¥´¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¤±¤ó¶Ì¡¢¤Ê¤ï¤È¤Ó¡¢ÂÎÎÏÂ¬Äê¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íー¡¢¥èー¥èー¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Þ¥ó¡¢¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ê¤ÉÁ´80¼ï°Ê¾å¤¬ÂÎ¸³²ÄÇ½¡£
½é¿´¼Ô¤âÂç´¿·Þ¡ª
¡¦¡ÚFMX¥·¥çー¡õÆ±¾èÂÎ¸³¡ÛÃë´Ö¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¡õ·ê¾ì¥¿¥¤¥à¡£Áª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡ª
¡¦¡ÚBEYBLADE X CASUALBATTLE DAY ¡Û
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¤Ç¤¤ë¥Ð¥È¥ëÀìÍÑ¥³¥Þ¡Ö¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡×¤òÂÎ¸³¡ª
ÂÎ¸³²ñ¤ä¾¡¤ÁÈ´¤Ï¢¾¡¥Ð¥È¥ë¡¢ÊªÈÎ¡¢Å¸¼¨¤Ê¤É¥Ö¥ìー¥ÀーÆ±»Î¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Ù¥¤¥Ð¥È¥ë¤ä¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
BEYBLADE X ¸ø¼°HP¤Ï¥³¥Á¥é
https://beyblade.takaratomy.co.jp/beyblade-x/
¡¦¡Ú¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Û²»¤È¸÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡¢Ì¤Íè·¿¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¶õ´Ö
¡¦¡Ú¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Õ¥êー¥¹¥íー¡Û¡Ú¤±¤ó¶ÌÂç²ñ¡Û¡ÚBMX STREET¡õFLATLAND &FREESTYEPARK¡Û¤Ê¤É¡¢¥×¥í¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÂ³¡¹¡ª
▶¿©¤Ù¤Æ¡¢Æ°¤¤¤Æ¡¢¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£¡È¥Ð¥é¥ó¥¹½¬´·¡É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò
»×¤¤¤Ã¤¤êÍ·¤ó¤À¸å¤Ï¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥ê¥»¥Ã¥È¡£
- ¡Ú¥Õ¥ë¥°¥é(R) ¡ß CHIMERA GAMES¡Û¤Ë¤è¤ë¡ÈINNER & OUTER BALANCE YOGA¡É¤¬Î¾ÆüÅÐ¾ì¡ª
Í½ÌóÉÔÍ×¡ª¤Õ¤é¤Ã¤È»²²ÃOK¤Î20Ê¬¥·¥çー¥È¥è¥¬¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤·Ú¤Ë¡ÖÀ°¤¦¡×ÂÎ¸³¤ò¡£
¥¥Ã¥º¥è¥¬¡¢¥Ú¥¢¥è¥¬¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¥è¥¬¤Ê¤É¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥Óー¤Î¡Ö¥ë¥Óー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡ÈÀÞ¤ê¥Ñ¥±ÂÎ¸³¡É¤â³«ºÅ¡ª
¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¥¨¥³¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢±¿Æ°¡Ê¥¢¥¦¥¿ー¡Ë¤È¿©¡Ê¥¤¥ó¥Êー¡Ë¡¢´Ä¶¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¤¤Ã¤«¤±¤ò¡£
- ¡ÚCHIMERA FOOD¡Û
¤É¤Æ¼Ñ¡¢¤Õ¤ê¤Õ¤ê¥Ý¥Æ¥È¡¢ßÕ¤ê¤á¤ó¤¿¤¤¡¢»°¼ï¾®È¤Ê¤É¡¢¤ª¼ò¤Ë¤â¹ç¤¦ËþÂ¥°¥ë¥á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£Í·¤ÓÈè¤ì¤¿ÂÎ¤Ë´ò¤·¤¤¡È¤ª¤È¤Ê¤Î¤´Ë«Èþ¥¿¥¤¥à¡É¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
Âç¿Í¤â¤ª»ÒÍÍ¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤âÂ¿¿ô½ÐÅ¹¡ª
▶ Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¡È¤ª¤È¤Ê¤â¼çÌò¡É¤ÎÍ·¤Ó»þ´Ö¤Ø¡ª
¡Ú¥«¥é¥ª¥±¥¨¥ê¥¢¡Û¥Î¥Ö¥¢¥ó¥É¥Õ¥Ã¥ー¡Ê17Æü¡Ë/¤ß¤Ï¤ë¡Ê18Æü¡Ë¡Ú¥ªー¥×¥ó¥»¥µ¥ß¥¹¥Æー¥¸¡Û¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹¡Ê17Æü¡Ë/¥±¥í¥Ý¥ó¥º¡Ê18Æü¡Ë
- ¡ÚÀÄ¶õ¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¡Û¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Èµ¤Ê¬¤ÇÇ®¾§¡ª»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë°ì¶Ê¤ò¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡ª
- ¡ÚÇú¾Ð¤â¤Î¤Þ¤Í¥é¥¤¥Ö¡Û17Æü¡§¥Î¥Ö¥¢¥ó¥É¥Õ¥Ã¥ー¡¿18Æü¡§¤ß¤Ï¤ë
- ¡ÚLIVE¥¹¥Æー¥¸¡Û17Æü¡§¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹¡¿18Æü¡§¥±¥í¥Ý¥ó¥ºÅÐ¾ì¡ª
- ¡Ú¥Ø¥ë¥¹¥¹¥Æー¥¸¡ÛÍ¼Êý¤«¤é¤Ï¥è¥¬¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
- ¡ÚBMX FREESTYLE¥·¥çー¡Û¡ÚBMX STREETÂç²ñ¡Û¡Ú¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡Û¤Ê¤É¡¢µ»¤È²»³Ú¤ÎÍ»¹ç¥¹¥Æー¥¸¤âÅ¸³«¡£
- ¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ðー¡ÛÍø¤¼ò¥»¥Ã¥È¤ä¤É¤Æ¼Ñ¤ò¤ª¶¡¤Ë¡ÈÍ·¤Ó¾å¼ê¤ÊÂç¿Í»þ´Ö¡É¤ò¤É¤¦¤¾¡£
- ¡ÚFMX¥Ê¥¤¥È¥·¥çー¡Û¸÷¤È²»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëCHIMERAÌ¾Êª¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹±é½Ð¤ÏÉ¬¸«¡ª
▶ 10¼þÇ¯´ë²è¡ªÆÃÊÌ±¿¹Ò¡Ö¤·¤Ê¤¬¤ï¥¯¥ëー¥º¡×¤Ç²ñ¾ì¤Ø¡ª
¤ªÂæ¾ì¡Ê¤ªÂæ¾ì³¤ÉÍ¸ø±àÁ¥Ãå¾ì¡Ë～Å·²¦½§¡ÊÅìÉÊÀîÆóÃúÌÜÁ¥Ãå¾ì¡Ë¤ò¤Ä¤Ê¤°ÆÃÊÌÁ¥ÊØ¤¬±¿¹Ò¡ª
¡¡CHIMERAÍè¾ì¼Ô¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤â¤·¤¯¤Ï¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥ÉÄó¼¨¡Ë¤Ë¤Ï¡ÚÆÃÊÌ³ä°ú¡Û¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡¡10»þ¤«¤é19»þ¤´¤í¤Þ¤ÇÎ¾Æü6ÊØ¤º¤Ä¡Ê2Æü´Ö·×12ÊØ¡Ë±¿¹ÒÍ½Äê¡¿
¡¡¾èÁ¥¤ÏÅÅÏÃÍ½Ìó¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅöÆü³ÆÁ¥Ãå¾ì¤Ë¤Æ¼õÉÕ
¡¡¡ú¡Ö¤·¤Ê¤¬¤ï¥¯¥ëー¥º¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÄó¼¨¤Ç¡¢CHIMERA GAMES¤ÎÅöÆü·ô¤¬¡ÚÈ¾³Û¡Û¤Ë¡ª
¡ãÊÒÆ»¥³ー¥¹¡§Å·²¦½§¢Î¤ªÂæ¾ì¡ÊÌó30Ê¬¡Ë¡ä
¡¡¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¡¡Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¡§2,000±ß¡¡¾®³ØÀ¸¡§1,000±ß
¡¡¡¦³ä°ú²Á³Ê¡¡Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¡§1,000±ß¡¡¾®³ØÀ¸¡§500±ß
¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤Ï¡¢Âç¿Í£±Ì¾¤Ë¤Ä¤£±Ì¾ÌµÎÁ
¡ã¼þÍ·¥³ー¥¹¡§Å·²¦½§¢Í¤ªÂæ¾ì¢ÍÅ·²¦½§¡ÊÌó70Ê¬¡Ë¡ä
¡¡¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¡¡Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¡§3,000±ß¡¡¾®³ØÀ¸¡§1,500±ß
¡¡¡¦³ä°ú²Á³Ê¡¡Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¡§2,000±ß¡¡¾®³ØÀ¸¡§1,000±ß
¡¡¢¨¼þÍ·¥³ー¥¹¤ÏÅ·²¦½§¾èÁ¥¤Î¤ß¡£¤ªÂæ¾ì¤Ç¾èÁ¥¤ª¤è¤Ó²¼Á¥¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤Ï¡¢Âç¿Í£±Ì¾¤Ë¤Ä¤£±Ì¾ÌµÎÁ
¡Ú¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ê¶áÆü¸ø³«Í½Äê¡Ë¡Ûhttps://seatrip-cruise.com/
▶ ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤â¶áÆüÈ¯É½¡ª
¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤ÏÎ¾Æü3ÁÈ½Ð±é¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤¢¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¡¢¿ÆÀ¤Âå¤âÇ®¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡ª¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ
ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë 10:00～
¢£¶èÌ±³ä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¸ÂÄê¤Î¡¢¤ªÆÀ¤Ê¶èÌ±³ä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¡ª¡ª
ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢ºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
ÈÎÇäËç¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£°ìÈÌÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È
ÄÌ¾ï¤Î°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤âÁ°Çä¤ê¤¬ÃÇÁ³¤ªÆÀ¡ª¡ª
ÅöÆü·ô¤è¤ê¤ªÆÀ¤ÊÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤òÀè¹ÔÈÎÇä¡ª¤µ¤é¤ËÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌµÎÁ¡ª
»öÁ°¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤òËþµÊ¤·¤è¤¦¡ª
Ã¯¤â¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡È¼Ò²ñ¼ÂÁõ·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤ò ÂåÉ½ Ê¸Ê¿ Î¶ÂÀ
¡¡CHIMERA GAMES¤¬ÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¡È¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¿Í¤Î´¶¾ð¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤¤ËÀÅ¤«¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¡È»ÅÁÈ¤ß¡É¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¢¶µ°é¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¡¢¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ëÌ¤Íè¡É¤È¤·¤ÆÂÎ¸³²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëUX¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡£ CHIMERA GAMES¤Ï¡¢SDGs¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢SDGs¤Î¡ÈÂÎ´¶·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¼ÂÁõ·¿¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤¹¡£
CHIMERA GAMES¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¶¥¤¦¾ì¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¤Î´ÑµÒ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ »Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢Íè¾ì¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡È¼«¤éÂÎ¸³¤·¡¢´¶¾ð¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Éーー¤½¤ó¤Ê¼Ò²ñ¼ÂÁõ·¿UX¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤«¤Îµ¤¤Å¤¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÄ©Àï¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ ¤³¤Î¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÏ¢º¿¡É¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÆÏ¤±¤¿¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¡£
Í·¤Ó¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£ CHIMERA¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ã¯¤â¤¬Â¸ºß¤Ç¤¡¢É½¸½¤Ç¤¤ë¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í CHIMERA Union
CHIMERA Union¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Í³¤ËÍ·¤Ù¤ë¡É¾ì½ê¡É¤È¡¢²¿¤Ë¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡Éµ¡²ñ¡É¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÈÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜºÇÂç¤Î¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¡ÖCHIMERA GAMES¡×¤ä¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤¬À¤³¦ºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë¡ÖA-SIDE¡×¤Ê¤É¤ò¼çºÅ¤·¡¢BMX¤ä¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥Ýー¥Ä¤äFMX¤Ê¤É¤Î¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤ÎÂÎ¸³²ñ¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¼«¿È¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢Ì´¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL : https://hq.chimera-union.com/