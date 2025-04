³°²Ê¼ê½Ñ»ë³Ð»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖEUREKA ¦Á¡×¤¬¡ÖÂè37²óÃæ¾®´ë¶ÈÍ¥½¨¿·µ»½Ñ¡¦¿·À½ÉÊ¾Þ¡×Ãæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½Íý»öÄ¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ

アナウト株式会社

アナウト株式会社(本社:東京都千代田区 代表取締役 小林直)が開発し販売を行う外科手術視覚支援プログラムEUREKAα (以下、「EUREKA α(ユーリカアルファ*)」)について、2025年4月16日発表「第37回 中小企業優秀新技術・新製品賞」ソフトウエア部門の中小企業基盤整備機構理事長賞を受賞いたしましたのでご報告申し上げます。

(* 承認番号:30600BZX00061000)

内視鏡やロボットを用いた手術の際に手術で剥がす組織層や切断すべきでない神経※などをAI解析し、元の画像に重ねてリアルタイムに表示する、新しいカテゴリーの手術視覚支援ソフトウェア。

手術時間の短縮、労働環境改善、及び10年以上といわれる医師の研鑽期間短縮を通じて人材育成にも貢献しえると海外からも注目される製品。

と、東京大学名誉教授 新井民夫審査委員長からご講評いただき、受賞者代表挨拶では、起業後の現在も月に数回外科医として手術室に立つ代表の小林が、多くの患者さんが手術に不安を感じる原因となる、手術をしたことでおこる悪影響(手術合併症)を少しでも減らして世界中の患者さんに今まで以上の安心と安全を届けたいという「EUREKA α(ユーリカアルファ)」開発の思いをスピーチいたしました。

※ 神経を解析する機能は、弊社が製造開発する別製品の教育版Surgical Vision EUREKAに搭載された機能であり、

今回の受賞の対象であるEUREKA α(ユーリカアルファ)の機能ではございません。

りそな中小企業振興財団理事長 浅井哲様のご挨拶より、「2020年設立のアナウトのような新しい企業のみなさまが、今の時代の閉そく感を打ち破って我が国の産業を力強くけん引していただくことを切に願っている」というご期待にもお応えできるよう、今後も外科医療における本質と課題を学び、外科医の伴走者としてともに世界の患者を救うためのサービスを提供していくことを目指してまいります。

中小企業優秀新技術・新製品賞について

中小企業優秀新技術・新製品賞は、りそな中小企業振興財団と日刊工業新聞社が中小企業の技術の振興を図り、わが国産業の発展に寄与することを目的に毎年1回優秀な新技術・新製品を表彰するものです。

特集ページ:https://biz.nikkan.co.jp/sanken/shingizyutu/37shingizyutu.html

アナウト株式会社(Anaut Inc.)について

“A nautical mission in the ocean of anatomy” (人体という大海原における探索的なミッション)を目指して、外科医複数名、エンジニア、事業のエキスパートにより2020年7月に設立され、これまで30近くの高度医療機関と共同研究を実施、人工知能技術を始めとする工学技術と人体を深く理解しながら患者を救う外科医療を融合し、革新的なプロダクトを生み出しました。

詳細はホームページ https://anaut-surg.com/ をご覧ください。

▼過去受賞歴

・2024年「日経優秀製品・サービス賞」最優秀賞

・2024年「グッドデザイン賞」

お問い合わせ先

EUREKA α(ユーリカアルファ)に関するお問い合わせ

アナウト株式会社 セールスマーケティング部

担当:宮崎 玉谷

sales-marketing@anaut-surg.com

企業概要及び採用に関するお問い合わせ

アナウト株式会社 事業開発部

担当:細見

info@anaut-surg.com