¡Ú¿·´©¾ðÊó¡Û Âè1²óYOMO³¨ËÜÂç¾Þ Í¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡Ø¤â¤¸¤ã¤²¤È¤¦¤µ¤ó¡Ù¿·ÁõÈÇ¤¬È¯Çä·èÄê¡ª
YOMO¥µ¥¤¥È¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.yomo-ehon.com/products/1930
³ô¼°²ñ¼Ò¸÷ÍÛ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÅòÅç¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸¤ÍÜ Ì¨ÂÀ¡Ë¤Î100¡ó½Ð»ñ»Ò²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥³¥â¡Ê³¨ËÜÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖYOMO¡×¤ò±¿±Ä¡Ë¡×¤«¤é¡¢¿·ºî³¨ËÜ¡Ø¤â¤¸¤ã¤²¤È¤¦¤µ¤ó¡Ù¡Êºî¡¦³¨¡§Åí¸Í·ª»Ò¡Ë¤¬¡¢¿·ÁõÈÇ¤È¤·¤Æ2025Ç¯5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î³¨ËÜ¤Ï330ºîÉÊ°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿Âè1²óYOMO³¨ËÜÂç¾Þ¤ÎÍ¥½¨¾ÞºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡YOMO¥µ¥¤¥È¤Î¤Û¤«¡¢Amazon¡¢e-hon¡¢³Æ½ñÅ¹¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹(½ñÅ¹¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï³Æ½ñÅ¹¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤)¡£
¢£Âè1²óYOMO³¨ËÜÂç¾Þ ·ë²ÌÈ¯É½¥Úー¥¸
https://www.yomo-ehon.com/contest/ehon_contest1
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤¤¿¤é ¤«¤Ë ¤µ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È¤¦¤µ¤ó¤Ï ¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤¦¤µ¤ó¤Î¤¢¤·¤ò ¤èー¤¯¤ß¤ë¤È¡¢
¤â¤¸¤ã¤â¤¸¤ã¤Î ¤±¤Ë ¤«¤¬ ¤«¤é¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È ¤¹¤´¤¤¤Î¤À¤Ã¤Æ ¤Ä¤«¤Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤¾¡ª¡×
¤½¤¦¤¤¤¦¤È ¤È¤¦¤µ¤ó¤Ï ¤¢¤·¤ò ¥Æ¥ó¥È¤Î ¤½¤È¤Ë¤À¤·¤Æ¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¢£Åí¸Í·ª»Ò¤µ¤ó¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡¤¢¤ë²Æ¡¢¤Õ¤È¸«¤ë¤ÈÉ×¤Î¤â¤¸¤ã¤â¤¸¤ã¤Î¤¹¤ÍÌÓ¤Ë²ã¤¬Íí¤Þ¤Ã¤ÆÈô¤ÓÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²ãÊá¤Þ¤¨¤¿¤ó¡©¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦»ä¤Ë¡¢É×¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤Î¤âÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤¬¤³¤Î³¨ËÜ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£²¿¤¬Êá¤Þ¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤«¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ìÉÕ¶á¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÌÓ¤Ë´ó¤Ã¤ÆÍè¤½¤¦¤ÊÀ¸¤Êª¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎÌÓ¤ÏÌÓ·ù¤¤¤µ¤ì¤ë»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¿Í´Ö¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ëÆ°Êª¤é¤·¤µ¤ÎÂç»ö¤ÊÉôÊ¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¸¤ã¤²¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë³¨ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î³¨ËÜ¤¬¡ÖYOMO³¨ËÜÂç¾Þ¡×¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÆþÁª¤·¤¿»ö¤Ï¡¢¤â¤¸¤ã¤²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥åー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð
Åí¸Í·ª»Ò
1976Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£³¨ËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー·Ù¸Ç½Î¤Ç³¨ËÜÀ©ºî¤ò³Ø¤Ö¡£
Âè19²ó¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥®¥ã¥é¥êー³¨ËÜ¥³¥ó¥ÚÆþÁª¡£¤ª¤ª¤·¤Þ¹ñºÝ¼ê¤Å¤¯¤ê³¨ËÜ¥³¥ó¥¯ー¥ë2018 ÆþÁª¡£Âè5²óÀ±¤È¿¹¤È³¨ËÜ¤Î²È²óÏ¥®¥ã¥é¥êー
Å¸¼¨³¨ËÜÍ¥½¨ºîÆþ¾Þ¡£ËÜºîÉÊ¡Ø¤â¤¸¤ã¤²¤È¤¦¤µ¤ó¡Ù¤Ç¡¢Âè1²óYOMO ³¨ËÜÂç¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
³¨ËÜºîÉÊ¤Ë¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¥Ñ¥Ñ¤È¤±¤Ã¤³¤ó¤·¤¿¤Î¡©¡Ù¡ÊÊ¡²»´Û½ñÅ¹¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£Ê¡²¬¸©ºß½»¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¤â¤¸¤ã¤²¤È¤¦¤µ¤ó
ºî¡¦³¨¡§Åí¸Í·ª»Ò
½ÐÈÇ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥³¥â
Äê²Á¡§1,430±ß¡ÊËÜÂÎ1,300±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È½·¿¡§B5ÊÑ·ÁÈ½
¥Úー¥¸¿ô¡§32¥Úー¥¸
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯5·î1Æü
ISBN¡§978-4-86828-158-0
¢£YOMO¥µ¥¤¥È¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
https://www.yomo-ehon.com/products/1930
¢£Amazon
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%82%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%92%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%95%E3%82%93-%E6%A1%83%E6%88%B8%E6%A0%97%E5%AD%90/dp/B0F47M217D/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=281ZXAJY2YLMZ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CC1TUu3ygcx9kvSPyK5dD1cMegWioa8Bf8DCLxdS3Vk.gGgz0kq2lDE7M0s8qCARDaLs_cxclpcVYvJ4k8o-zQw&dib_tag=se&keywords=%E3%82%82%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%92%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%95%E3%82%93&qid=1745803239&s=books&sprefix=%E3%82%82%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%92%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%95%E3%82%93%2Cstripbooks%2C153&sr=1-1(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%82%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%92%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%95%E3%82%93-%E6%A1%83%E6%88%B8%E6%A0%97%E5%AD%90/dp/B0F47M217D/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=281ZXAJY2YLMZ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CC1TUu3ygcx9kvSPyK5dD1cMegWioa8Bf8DCLxdS3Vk.gGgz0kq2lDE7M0s8qCARDaLs_cxclpcVYvJ4k8o-zQw&dib_tag=se&keywords=%E3%82%82%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%92%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%95%E3%82%93&qid=1745803239&s=books&sprefix=%E3%82%82%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%92%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%95%E3%82%93%2Cstripbooks%2C153&sr=1-1)
¢£Âè2²óYOMO³¨ËÜÂç¾Þ ·ë²Ì¾ðÊó¥Úー¥¸
¡ØÂè2²óYOMO³¨ËÜÂç¾Þ¡Ù¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.yomo-ehon.com/contest/ehon_contest2
¢£³¨ËÜÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖYOMO¡×¤È¤Ï
¥×¥í¡¢¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤Ç¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ËÜ¤ÎÅê¹Æ¡¦»î¤·ÆÉ¤ß¡¦ÈÎÇä¡¦¹ØÆþ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
ÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢³ÆºîÉÊ¤ò°ìÅÙ¤º¤ÄÁ´¥Úー¥¸»î¤·ÆÉ¤ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÊý¼°¤Ç°õºþ¡¢À½ËÜ¤·¡¢¤ª¼ê¸µ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ËÜ¤ÎÅê¹Æ¡¢ÈÎÇä¤òÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤Þ¤¿¤Ï¸¶²è¤ÇºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://www.yomo-ehon.com/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥³¥â¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¸÷ÍÛ¼Ò100¡ó½Ð»ñ¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÅòÅçÆóÃúÌÜ21ÈÖ2¹æ ÅòÅç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ¸¤ÍÜ Ì¨ÂÀ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2019Ç¯(Ê¿À®31Ç¯)4·î1Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 25É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ³¨ËÜ»ö¶È
URL¡¡ ¡§ http://www.nicomo.co.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤ªÌä¤¤¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§ https://www.yomo-ehon.com/contacts#contact_form