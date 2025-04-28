¡ÖÆüËÜ¤ÎÊÆ°é¤Á Ê¿ÅÄËÒ¾ì »°¸µÆÚ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡ÖRice to Meat You!¡×¤Ë¤ÆÎÁÍý²È¡¦ËãÀ¸Í×°ìÏº¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¥·¥Ô¤ò4/28¤ËÈ¯É½¡ª
À¸³è¥¯¥é¥Ö»ö¶ÈÏ¢¹çÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢²ñÄ¹¡¡Â¼¾å¾´°ì¡¢°Ê²¼À¸³è¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ï¡¢À¸³è¥¯¥é¥Ö¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¿©ºà¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÊÆ°é¤Á Ê¿ÅÄËÒ¾ì »°¸µÆÚ¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¡Ö¥°¥ë¥á¤ÊÆÚ¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2025Ç¯4·î¤«¤é¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿ÆÃÀßWEB¥µ¥¤¥È¡ÖRice to Meat¡¡You¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÊÆ°é¤Á»°¸µÆÚ¡×¤Î³ÆÉô°Ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ ¡ÖÆüËÜ¤ÎÊÆ°é¤Á»°¸µÆÚ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊURL:https://seikatsuclub.coop/100ex/gourmet_pork/¡¡¡Ë¡£¤½¤·¤Æ£´·î¤ÎÆù¡Ê¤Ë¤¯¡Ë¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë4·î29Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÎÁÍý²È¤ÎËãÀ¸Í×°ìÏº¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÆÚÆùÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò2025Ç¯4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÀßWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¥¯¥é¥Ö¤ÎÁÈ¹ç°÷¤Ç¤â¤¢¤ëÎÁÍý²È¤ÎËãÀ¸Í×°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÆüËÜ¤ÎÊÆ°é¤Á Ê¿ÅÄËÒ¾ì »°¸µÆÚ¡×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤È¤·¤Æ¡¢£²¤Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡££±¤ÄÌÜ¤ÏÆÚ¥íー¥¹¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡¢¡Ú¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤í¤±¤ë±ö¹íÆÚ¤Î¥Ý¥Ã¥µ¥à¡Û¡£ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥¤¥áー¥¸¤Î¶¯¤¤¥Ý¥Ã¥µ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ¸³è¥¯¥é¥Ö¤ÎÆÚÆù¤ÏÀÖ¿È¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯»Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËãÀ¸¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯Æù¤ò¼Ñ¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥Ý¥Ã¥µ¥à¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æé¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ê·Ú¤µ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡££²¤ÄÌÜ¤Ï»é¿È¤¬´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡ÖÆüËÜ¤ÎÊÆ°é¤Á Ê¿ÅÄËÒ¾ì »°¸µÆÚ¡×¤Î¥Ð¥éÆù¤ò¤¤¤«¤·¤¿¡ÚËãÀ¸²È¤ÎÄêÈÖ¡¡¤Û¤Ã¤³¤êÇô½Á¡Û¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â²ÈÄí¤ÇÀ¸³è¥¯¥é¥Ö¤ÎÆÚÆù¤ò¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯ÎÁÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢ÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤í¤±¤ë±ö麴ÆÚ¤Î¥Ý¥Ã¥µ¥à
ËãÀ¸²È¤ÎÄêÈÖ¡¡¤Û¤Ã¤³¤êÇô½Á
¢£ÎÁÍý²È¡¦ËãÀ¸Í×°ìÏº¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÎÁÍý²È¡¦¼¹É®²È¡¡
²ÈÄíÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°ÊÛÅö¤¬É¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢»¨»ï¤Ø¤ÎÎÁÍý¡¦¥ì¥·¥ÔÄó¶¡¤Î¤Û¤«¡¢¿©¤äÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¼¹É®¡£¶áÃø¤Ë¡ÖËÍ¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¿»×¤¤½Ð¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£¡¡»äÅªÌ¾Å¹°ÆÆâ22¡×¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Úー¥¸¡Ë
ËãÀ¸¤µ¤óInstagram¤Ç¤âÀ¸³è¥¯¥é¥Ö¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡÷yoichiro_aso
¢£À¸³è¥¯¥é¥Ö¡Ö¥°¥ë¥á¤ÊÆÚ¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È³µÍ×
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯£´·î£±Æü～8·î31Æü
¡¦²ÃÆþÆÃÅµ¡§
£±.Ê¿ÅÄËÒ¾ì¡ÖÆüËÜ¤ÎÊÆ°é¤Á»°¸µÆÚ¡×¤Î£²ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÆÚÆù¥íー¥¹¡¦¸ª¥íー¥¹¥¹¥é¥¤¥¹240g¡¿Ä¹½Ï¤À¤·»Å¹þ¤ß¤´¤í¤´¤í¥Ùー¥³¥ó110£ç¡¡¡¡
£².¿·µ¬²ÃÆþ¤ÇºÇÂç5,000±ßÃÍ°ú¤¡Ê¢¨Å¬ÍÑ¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë
¡¦ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢Ä¹Ìî¡¢°ñ¾ë¡¢»³Íü¡¢ÀÅ²¬¡¢°¦ÃÎ¡¢ÆÊÌÚ¡¢ÀÄ¿¹
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://seikatsuclub.coop/100ex/gourmet_pork/
¥°¥ë¥á¤ÊÆÚ¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖRice to Meat You¡×MV¤ä¡¢¥°¥ë¥á¤ÊÆÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø³«Ãæ¡ª
¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ÏYouTube¤«¤é»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹▶¡¡https://youtu.be/Tqh02oDywaU
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥°¥ë¥á¤ÊÆÚ¡×¤¿¤Á
Ro-su(¥íー¥¹)
Bara(¥Ð¥é)
Momo(¤â¤â)
Hiki-niku(¤Ò¤Æù)
¢£¡ÖÆüËÜ¤ÎÊÆ°é¤Á Ê¿ÅÄËÒ¾ì »°¸µÆÚ¡×¤ÎÆÃÄ¹
À¸³è¥¯¥é¥Ö¤Ï50Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÊ¿ÅÄËÒ¾ì¤ÈÄó·È¤·¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤ÆÚÆù¤ò¤È¤â¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤¿ÆÚ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¿©¤Ù¤¤ë¡Ö£±Æ¬Çã¤¤¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÊÆ°é¤Á Ê¿ÅÄËÒ¾ì »°¸µÆÚ¡×¤ÏÆù¼Á¤ÎÎÉ¤µ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¹õÆÚ¡Ê¥Ðー¥¯¥·¥ãー¡Ë¤Î3ÉÊ¼ï¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿»°¸µ¸òÇÛÆÚ¡Ê»°¸µÆÚ¡Ë¤ÎÆù¤Ç¡¢ÈË¿£ÎÏ¤È¾æÉ×¤µ¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÙ¹ÌÅÄ¤Ç»ôÎÁÍÑÊÆ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¹ç°÷¤Î¤³¤È¤Ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤ªÊÆ¤òÇÛ¹ç¤·¤¿»ôÎÁ¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Î´Å¤ß¤È»Ý¤ß¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢»é¿È¤ÏÀåÀè¤Ç¤µ¤é¤ê¤È¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¸³è¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¸³è¥¯¥é¥Ö¤ÏÁÈ¹ç°÷¿ôÌó42Ëü¿Í¤Î21ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢33¤ÎÃÏ°èÀ¸¶¨¤ÇÁÈ¿¥¤µ¤ì¤ëÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ç¤¹¡£»ö¶È¹â¤ÏÌó£±Àé²¯±ß¡£À¸»º¤«¤éÇÑ´þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ÂÁ´¤ä·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÉÊÊª¤Î¶¦Æ±¹ØÆþ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¥¯¥é¥ÖÀ¸¶¨¤Î³èÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥ïー¥«ー¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢³ÆÁÈ¿¥¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë300°Ê¾åÅ¸³«¤·¡¢Ê¡»ã¤äµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤Ê¤ÉÃÏ°è¤ËÉ¬Í×¤Ê»ö¶È¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Õ»Ö¤¢¤ëÀ¸»º¼Ô¤Ê¤ÉÀ¸³è¥¯¥é¥Ö¤È¤«¤«¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÃÏ°è¤äÀ¤Âå¤ò¤³¤¨¡¢½Û´Ä¤È¶¦À¸¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¡Ö¥íー¥«¥ëSDGs¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©(F)¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー(E)¡¢Ê¡»ã(C)¤ò¼«µë¤·½Û´Ä¤µ¤»¤ë¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
‣¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://seikatsuclub.coop/
‣²ÃÆþ¡¦»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://welcome-seikatsuclub.coop/lp/
¢£À¸³è¥¯¥é¥Ö¤Î¼õ¾ÞÎò
¡ãÀ¤³¦ÅªÉ¾²Á¡ä
1989Ç¯¡¡ ¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥é¥¤¥È¡¦¥é¥¤¥Ö¥ê¥Õ¥Ã¥É¡×¡ÊRLA¡ËÌ¾ÍÀ¾Þ
1995Ç¯¡¡¹ñÏ¢ÀßÎ©50¼þÇ¯µÇ°¡Ö¹ñÏ¢¤ÎÍ§¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ï¤ì¤é¿Í´Ö¡§50¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¾Þ¡×
¡ã¹ñÆâ¡ä
1999Ç¯¡¡³«È¯¤·¤¿Ä¶·ÚÎÌµíÆý¤Ó¤ó¤¬¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ
2006Ç¯¡¡¥°¥êー¥ó¥Ôー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥È¥¥¥ëー¥Õー¥ÉÆÃÊÌ¾Þ
2007Ç¯¡¡¥ê¥æー¥¹¤Ó¤ó¤Î³èÆ°¡Ê¤Ó¤óºÆ»ÈÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¤¬ÍÆ´ïÊñÁõ3R¿ä¿Ê´Ä¶Âç¿Ã¾Þ
2009Ç¯¡¡Food Action Nippon ¥¢¥ïー¥É2009Í¥½¨¾Þ
2010Ç¯¡¡¥Õー¥É¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¢¥ïー¥É 2010À½Â¤¡¦Î®ÄÌ¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç Æþ¾Þ
2013Ç¯¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº ¿©ºàÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹ ¼óÅÔ·÷¡¿¶áµ¦ 1°Ì
2013Ç¯¡¡¥Õー¥É¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó ¥¢¥ïー¥É2013Æþ¾Þ¡Ö¡È¿©¤Ù¤ë¥Á¥«¥é¡É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
2014Ç¯¡¡¥Õー¥É¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó ¥¢¥ïー¥É2014Æþ¾Þ¡Ö·ò¹¯¤Ê¿©¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ø¥Ó¥ª¥µ¥Ý¡Ù¡×¤Ë¤è¤ë¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¸þ¾å¤Ø¤Î´óÍ¿
2014Ç¯¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº ¿©ºàÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹ ¼óÅÔ·÷ 1°Ì
2015Ç¯¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº ¿©ºàÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹ ¼óÅÔ·÷¡¿¶áµ¦ 1°Ì
2015Ç¯¡¡¡ãËÜÁª¤Ó¤Î²ñ¡ä¤¬Âè8²óÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø²ÈÀ¯³ØÉô¾Þ
2016Ç¯¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂ(R)Ä´ºº ¿©ºàÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹ ¶áµ¦ 1°Ì
2018Ç¯¡¡À¸¶¨Ë¡À©Äê70¼þÇ¯ ¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿ÃÉ½¾´
2018Ç¯¡¡Âè6²ó´Ä¶¾Ê¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¥¢¥ïー¥É NPO¡¦Ç¤°ÕÃÄÂÎÉôÌç¡¡Í¥½¨¾Þ
2020Ç¯¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº ¿©ºàÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹ ¼óÅÔ·÷ 1°Ì
2021Ç¯¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº ¿©ºàÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹ ¼óÅÔ·÷¡¿¶áµ¦ 1°Ì
2022Ç¯¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº ¿©ºàÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹ ¼óÅÔ·÷¡¿Åì³¤¡¿¶áµ¦ 1°Ì
2022Ç¯¡¡Âè10²ó´Ä¶¾Ê¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¥¢¥ïー¥É ´Ä¶Âç¿Ã¾Þ Í¥½¨¾Þ
2023Ç¯¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº ¿©ºàÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹ ¼óÅÔ·÷ 1°Ì
2023Ç¯¡¡Âè1²ó¥½¥È¥³¥È¡¦¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥¢¥ïー¥É2023¡¿¥·¥ó¥×¥ë¥¹¥¿¥¤¥ëÂç¾Þ2023 ¥µー¥Ó¥¹¡¦¶õ´ÖÉôÌç ÆÃÊÌ¾Þ
2024Ç¯¡¡³¨ËÜ¥Ê¥Ó »Ò°é¤Æ¥Ù¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÂç¾Þ2024 »þÃ»ÉôÌç Âç¾Þ¡¿¥·¥ó¥×¥ë¥¹¥¿¥¤¥ëÂç¾Þ2024 SDGsÉôÌç ÆÃÊÌ¾Þ ¡¿¤®¤å¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¥µ¥Ýー¥¿ーÂç¾Þ2024¡¡»Ò¤É¤â¥Ë¥³¥Ë¥³ÉôÌç ¶ä¾Þ¡Ê¤³¤à¤¹¤Ó¤Á¤ã¤ó¡Ë
2025Ç¯¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº ¿©ºàÂðÇÛ ¼óÅÔ·÷ 1°Ì¡¡¡¿³¨ËÜ¥Ê¥Ó»Ò°é¤Æ¥Ù¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÂç¾Þ2025 Âç¾Þ
2025Ç¯¡¡Newsweek SDGs ¥¢¥ïー¥É 2024 ·ÐºÑÉôÌç¼õ¾Þ