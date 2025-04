½Õ²Æ¥·ー¥º¥ó¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò¡¢¤è¤êÎÃ¤·¤¯²÷Å¬¤Ë¡ª¥³¥¹¥á¤«¤é»¨²ß¤Þ¤Ç¡¢PLAZA¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¿·ºîCOOL¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2025年4月25日(金)から5月14日(水)の期間、全国のPLAZA・MINiPLAにて「COOL」をテーマにした商材を展開するプロモーション「JUST THE RIGHT COOL(ジャスト ザ ライト クール)」を開催。暑い時季をより涼しく快適に過ごせるコスメ・雑貨類が勢ぞろいしています。外出時におすすめ!新作COOLアイテム(一部イメージ)

PLAZAにコスメ・雑貨のシーズンアイテムが集結!今年も「COOL」プロモーションがスタートしました。間近に迫る大型連休や本格的な暑いシーズンの到来に向けて、いちはやく準備をはじめませんか?

新作COOLコスメから、外出時におすすめのアイテムをご紹介。毎夏好評なロールオンタイプのスティッククーラー「Coolist アセダレーヌ」に、すっきりさわやかなPLAZA限定“ライムミントの香り”が登場しました。また、2024年度PLAZAのベストコスメにも選出されたヘア&ボディミストが人気の「MOTON」にも、シーズン限定で冷たい使用感が特徴のアイスシリーズが仲間入り。そのほか様々なひんやり使用感のボディスプレー、汗・皮脂でべたついた髪や頭皮をリフレッシュできるドライシャンプースプレーも種類豊富にそろいます。

雑貨アイテムは、バリエーション・機能性ともにパワーアップした真夏の必需品「ハンディファン」を豊富にラインアップ!そのほか衣類用の冷感スプレーやネックリングなど、PLAZAのバイヤーがセレクトしたこだわりのアイテムラインアップの中から、ぜひ夏のお出かけの相棒を見つけてください。

●PLAZA オンラインストア 商品ラインアップ:https://www.plazastyle.com/shop/e/eCOOL2025/(https://www.plazastyle.com/shop/e/eCOOL2025/)

・外出時におすすめ!PLAZAの新作COOLアイテム(一部イメージ)

ターボハンディファン(スモーキーブルー)

3,278円

ミラー付きスリムファン(グレージュ)

2,838円

VECUA Honey ワンダーハニー クールクールスパークリングローション (シトラスソルベ)

1,540円

MOTON アイスジェル(ホワイトバブル)

1,540円

MOTON アイスミスト(トワイライトジャーニー)

各1,540円

スキューズミー クールフィズジェルスプレー(フレッシュレモンの香り)

1,320円 ※5月9日(金)までPLAZA先行販売

スキューズミー フローズンスプレー(ホワイトサボンの香り)

1,320円 ※5月9日(金)までPLAZA先行販売

Coolist アセダレーヌ(ライムミントの香り)

880円 ※PLAZA限定

iFan Mag(ホワイト)

2,728円

product クールドライシャンプー 50mL(無香料)

935円

product クールドライシャンプー 115mL(オレンジアイスティーの香り)

1,430円

・PLAZA WEBサイト“FEATURES”

├ いつでも涼しく快適に♪今年イチオシのCOOLアイテムが大集合

▷https://www.plazastyle.com/contents/features/detail/58

├ 暑い季節におすすめ!おうち使いにおすすめな冷感アイテムをご紹介

▷https://www.plazastyle.com/contents/features/detail/57

└ 「PEANUTS」デザインのCOOLアイテムが登場♪

▷https://www.plazastyle.com/contents/features/detail/56

・プロモーション情報

[PLAZAにCOOLアイテムが集結!]

JUST THE RIGHT COOL

期間:2025年4月25日(金) ~ 5月14日(水)

