【25年ぶりに復活！】5月3日（土）開催！橋立港おさかな感謝祭
一般社団法人加賀市観光交流機構
■橋立港 おさかな感謝祭
橋立港おさかな感謝祭が25年ぶりに復活！
橋立港の漁師自ら販売する１日だけのマーケット！
・おさかな販売
底曳／定置／刺網
甘エビ、とらえび、カレイ、メギス
ヒラメ、タイ、バイ貝、アジなど
・食べもの
甘えびの味噌汁、甘えびの唐揚げ
甘えびの塩炒り、メギスの唐揚げ
各200円 限定各300食
【開催期間】2025年5月3日（土）
【場 所】石川県加賀市小塩町コ181 石川県漁協加賀支所
【HP】https://www.tabimati.net/event/detail_638.html
石川県漁業協同組合 加賀支所
Instagram https://www.instagram.com/hashitategyokou/
X https://x.com/hashitategyokou
※天候不良のため出漁できない場合は中止となります。
開催のご確認はSNSをご覧ください。
【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】
一般社団法人加賀市観光交流機構
加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット
TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）
公式サイト：https://www.tabimati.net/