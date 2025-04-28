【25年ぶりに復活！】5月3日（土）開催！橋立港おさかな感謝祭

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一般社団法人加賀市観光交流機構

■橋立港　おさかな感謝祭






橋立港おさかな感謝祭が25年ぶりに復活！


橋立港の漁師自ら販売する１日だけのマーケット！



・おさかな販売


底曳／定置／刺網


甘エビ、とらえび、カレイ、メギス


ヒラメ、タイ、バイ貝、アジなど


・食べもの


甘えびの味噌汁、甘えびの唐揚げ


甘えびの塩炒り、メギスの唐揚げ


各200円　限定各300食



【開催期間】2025年5月3日（土）


【場　　所】石川県加賀市小塩町コ181 石川県漁協加賀支所


【HP】https://www.tabimati.net/event/detail_638.html



石川県漁業協同組合　加賀支所


Instagram　https://www.instagram.com/hashitategyokou/


X　　　　　 https://x.com/hashitategyokou


※天候不良のため出漁できない場合は中止となります。


　開催のご確認はSNSをご覧ください。




【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】


一般社団法人加賀市観光交流機構


加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット


TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）


公式サイト：https://www.tabimati.net/