勤怠管理システム「KING OF TIME」が「ITreview Grid Award」にて最高位の「Leader」を24期連続受賞

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:家崎 晃一)が提供する勤怠管理・人事給与システム「KING OF TIME(キングオブタイム)」は、アイティクラウド株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:黒野 源太)が主催する「ITreview Grid Award 2025 Spring」の勤怠管理システム部門にて最高位の「Leader」を24期連続受賞しました。また、同日発表された労務管理システム部門および給与計算ソフト部門にて「High Performer」を受賞したことをお知らせします。

<ITreview Grid Awardとは?>

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview(アイティレビュー)」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。



4月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Spring」では、ITreviewに集まった約13.4万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品を「High Performer」として表彰、バッジが発行されています。

さらに、5年間連続でLeaderを取得している製品には「5年連続Leader」のバッジが発行されています。絶え間なくユーザーレビューを収集しユーザーの声に耳を傾けつつ、評価され続けた製品が受賞しています。

<『KING OF TIME』へのお客様の声 ※ITreview掲載のレビューより一部抜粋>

■【KING OF TIME】について

KING OF TIMEは導入企業数62,000社以上、利用ID数3,900,000人以上(2025年4時点)の実績を持つ市場シェアNo.1(※)のクラウド勤怠管理システムです。

「KING OF TIME」では出退勤の打刻をPC・スマートフォン(ブラウザ・アプリ)、ICカード、生体認証、入退室連携、アルコールチェック連携など様々な手段から選択でき、休暇の取得、残業の申請承認など、従業員と管理者間でのやりとりもオンラインで行うことができます。変形労働時間制など複雑な勤務集計や最新の法改正にも対応し、企業ごとに異なる就業ルールにも柔軟な設定で対応可能です。

また、同料金内で人事管理システム「KING OF TIME 人事労務」、給与計算システム「KING OF TIME 給与」、勤怠・生産性分析システム「KING OF TIME データ分析」をご利用いただくことができ、バックオフィスの一元管理を実現できます。

▶製品ホームページ https://www.kingoftime.jp/

※ シェアNo.1表記について

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2024年版」 勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2023年度実績

【企業概要】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

代表者:代表取締役社長 家崎 晃一

資本金:860,661千円(2024年1月時点)

設立:2001年11月

所在地:〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-6

サイト:https://www.h-t.co.jp/

