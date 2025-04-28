映画『か「」く「」し「」ご「」と「』スペシャルステージが決定！奥平大兼、出口夏希（W主演）、佐野晶哉、菊池日菜子、早瀬憩が登場！さらにガルアワ公式TikTok&YouTubeにてイベントの配信が決定！

株式会社Award

株式会社Award(代表取締役社長：長谷勇希)は、日本最大級のファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER」を、2025年5月3日(土)に国立代々木競技場第一体育館にて開催いたします。

この度、追加決定した豪華出演者を発表いたします。

5月30日(金)公開予定の映画『か「」く「」し「」ご「」と「』のスペシャルステージが決定しました。原作は、『君の膵臓をたべたい』でデビューした小説家 住野よるの大人気小説で、累計発行部数は80万部を突破。待望の映画化となる本作では、今勢いに乗る若手キャストが、“少しだけ人の気持ちが見えてしまう”男女5人の、純度100％の尊い日々を描く青春ラブストーリーを演じています。スペシャルステージには、映画『MOTHER マザー』でスクリーンデビュー後、TBS系ドラマ『御上先生』など数々の作品で話題を呼ぶGirlsAward初出演の奥平大兼と、モデルやCMでも活躍しながら『第46回ヨコハマ映画祭』で最優秀新人賞を獲得するなど女優としても注目を集める出口夏希のW主演を務める2人に加え、佐野晶哉、菊池日菜子、早瀬憩が登場し、会場を盛り上げます。

また、non-no専属モデルである出口夏希は、non-noスペシャルステージのランウェイにも登場します。

さらに、イベント当日はGirlsAward公式TikTokとYouTubeにて配信を行うことが決定！熱気に包まれる代々木第一体育館からイベントの様子をお届けします。

今後の最新情報は公式WEBサイト/SNSにて随時発表してまいります。

Rakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER 開催概要

［日時］2025年5月3日(土) 開場13:00 / 開演14:30 (予定)

［会場］国立代々木競技場第一体育館 (住所：東京都渋谷区神南2丁目1－1)

［テーマ］『Play Your Style －8bit Dreams－』

［特別協賛］楽天グループ株式会社および楽天グループ各社(楽天カード、楽天市場、楽天チケット 等)

［チケット］チケット全席SOLD OUT!!

［配信］GirlsAward 公式TikTok(生配信)&公式YouTube(30分ディレイ配信)を予定

［お問い合わせ先］キョードー東京 http://kyodotokyo.com/

0570-550-799 (平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00)

［公式WEBサイト］https://girls-award.com/

［公式SNS］●TikTok：https://tiktok.com/@girlsaward.official

●YouTube：https://www.youtube.com/@GirlsAward_official/shorts

●X：https://x.com/GirlsAward

●Instagram：https://instagram.com/girlsaward_official/

●LINE：https://line.me/R/ti/p/@192egcvw

●Facebook：https://ja-jp.facebook.com/GirlsAward/

■出演者

＜MODEL＞※五十音順

愛来(AMEFURASSHI) / Aguri(MYERA) / 安斉星来 / 池田美優 / 板野友美 / 市木さくら /

井上瑠夏(SKE48) / 今森茉耶 / 宇井優良梨(GENIC) / 上原彩有 / 梅澤美波(乃木坂46) / 大友花恋 /

大峰ユリホ / 小川桜花(Girls²) / 小栗有以(AKB48) / 小崎凛奈(RoLuANGEL) / 乙華 / 香川沙耶 /

梶原叶渚 / 加藤史帆 / 加藤ナナ / 金川紗耶(乃木坂46) / 金村美玖(日向坂46) / 川口葵 / 川口ゆりな /

川津明日香 / 貴島明日香 / 黒瀬ひな / 幸澤沙良 / KOKORO(UN1CON) / Koto(MYERA) / 小林由依 /

小林百合香 / 小室安未 / 雑賀サクラ / 坂井仁香(超ときめき(ハート)宣伝部) / 十文字陽菜 /

JOA(UN1CON) / 杉本愛里 / 鈴木瞳美(≠ME) / 鈴木ゆうか / 菅田愛貴(超ときめき(ハート)宣伝部) /

せいら / Taki / 武田玲奈 / 立花琴未(CANDY TUNE) / 谷崎早耶(≠ME) / 谷田ラナ / 塚本恋乃葉 /

筒井あやめ(乃木坂46) / 鶴嶋乃愛 / 鶴屋美咲(Girls²) / 天翔愛 / 天翔天音 / トラウデン直美 /

なえなの / 永瀬莉子 / なごみ / 那須ほほみ / 七瀬恋彩 / 生見愛瑠 / NONA(moxymill) /

野村実代(SKE48) / 早崎すずき(僕が見たかった青空) / 原田都愛(Girls²) / 原莉子 / 土方エミリ /

菱田未渚美(Girls²) / Himena(MYERA) / 福山絢水 / 藤井夏恋 / 藤井サチ / 藤田ニコル /

ブリッジマン遊七 / 星乃夢奈 / 堀口真帆 / 本田紗来 / マーシュ彩 / 丸山礼 / ミチ / 南りほ /

村上愛花 / 村重杏奈 / 八木仁愛(僕が見たかった青空) / 山下美月 / Yui(MYERA) / ゆうちゃみ /

吉木千沙都 / 吉沢朱音 / 与田祐希 / RIO(moxymill) / Riria(MYERA) / 若月佑美 他

＜non-no MODEL＞

岡本夏美 / 遠藤さくら(乃木坂46) / 横田真悠 / 紺野彩夏 / 香音 / 久間田琳加 / 林芽亜里 /

小宮山莉渚 / 井上和(乃木坂46) / 菊地姫奈 / 村上なずな / 佐藤和奏 / 小坂菜緒(日向坂46) / 加藤栞

＜Seventeen MODEL＞

田鍋梨々花 / 平美乃理 / 藤村木音 / 上坂樹里 / 入江美沙希 / 関谷瑠紀 / 相羽星良 / 高比良由菜 /

中島瑠菜 / 秋本レイラニ / 森崎美月 / 葛西杏也菜 / 河村ここあ / 佐藤不二子 / 石川花 / 小國舞羽 /

高橋快空 / 松本麗世 / 月島琉衣 / 宮迫翠月 / 滝口芽里衣 / 稲光亜依 / 竹下優名 / 希咲うみ

＜GUEST＞※五十音順

井上想良 / 岩瀬洋志 / 浦野秀太(OWV) / 大倉空人(原因は自分にある。) / 小川史記(BUDDiiS) /

奥平大兼 / 菊池日菜子 / こーくん / 佐野晶哉 / 志賀李玖(ICEx) / 高尾颯斗(ONE N' ONLY) / 綱啓永 /

出口夏希 / とうあ / 豊田裕大 / 中川勝就(OWV) / 夏生大湖 / 野村康太 / 早瀬憩 / ハリー杉山 /

樋口幸平 / ふかわ。 / 藤岡真威人 / 松本怜生 / 水沢林太郎 / もーりーしゅーと / よしあき 他

＜ARTIST＞※五十音順

&TEAM / KEY(SHINee) / Kep1er / 乃木坂46 / Hearts2Hearts / BUDDiiS / MYERA / UN1CON

＜OPENING ACT＞

ICEx

＜MC＞

山里亮太(南海キャンディーズ) / 森香澄 / 本田翼

＜SPECIAL STAGE＞※ABC順

non-no / Seventeen

＜BRAND＞※ABC順

An MILLE / dazzlin / evelyn / EVRIS / F i.n.t / GRAPEFRUIT MOON / jouetie / LAGUA GEM /

MAX＆Co. / MURUA / ROYAL PARTY / SAMANTHAVEGA / SLY / STEP AHEAD /

Top of the Hill / WEGO / ゲルぴよ

Awardとは

日本最大級のファッション＆音楽イベント「GirlsAward」を年２回(春・秋)に開催しています。 日本のカルチャーを世界へ配信することを目的に、 様々な規模感のイベント運営を行い、これまでにない魅力溢れるイベントを創出してきました。また、長年にわたり培ってきたリソースを最大限に活用し、 新たなビジネスモデルを拡大しています。イベントプロデュース事業を始め、 企業コラボや商品開発、PR、広告代理店事業など幅広い業務を行い、ワンストップマーケティングを可能に致しました。 今後もさらなる発展を目指し、国内に留まらず世界も視野にいれ展開してまいります。