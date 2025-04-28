【2025年6月10日(火)・11日(水)開催】「第1回 バックオフィスDXPO名古屋’25」にFLAGSグループの末松 和真代表が登壇

税理士法人FLAGS

経理DXを推進するFLAGSグループ中核の税理士法人FLAGS（名古屋市東区、代表社員：末松 和真、税理士登録番号：130189）は、2025年6月10日(火)・11日(水)、ブティックス株式会社が主催する「第1回 バックオフィスDXPO（ディーエクスポ）名古屋’25」の専門セミナー（経理・財務コース）に登壇いたします。

バックオフィスDXPO名古屋‘25 経理・財務コース セミナー登壇者 FLAGSグループ末松和真代表

専門セミナー プログラム一覧・受講申込 :https://dxpo.jp/real/box/nagoya25/conf.html



セミナー概要

テーマ：経理DXはこう進める！クラウド・AIの活用で業務効率化を実現する方法

日時：2025年6月10日（木）11:40～12:40（セッションII）

会場：ポートメッセなごや（第1展示館）

講演時間：60分

受講料：無料（要事前申込）

主催：ブティックス株式会社

対象：経理・財務、経営者、経営企画、DX推進、総務、人事・労務、法務・知財・監査、広報・IR

情報システム部門などのご責任者・担当者

DXPO名古屋‘25公式QRコード

登壇者プロフィール

税理士法人FLAGS・株式会社FLAGSホールディングス（FLAGSグループ）税理士・代表（3代目継承） 末松 和真



【略歴】

2013年：末松会計事務所 入所

2015年：税理士登録

2017年：株式会社FLAGSコンサルティング 代表就任

2018年：起業支援団体 一般社団法人スタートアップ設立

2020年：税理士法人末松会計事務所 代表就任

2023年：コンサルティング部門をホールディングス化

2024年：税理士法人FLAGSへ商号変更 FLAGSグループ代表就任

第1回バックオフィスDXPO（ディーエクスポ）名古屋’25 について

主催者であるブティックス株式会社は、業務効率化・売上アップ・システム開発・DX推進のための日本最大級の商談型展示会、バックオフィスDXPO／営業・マーケDXPO／店舗・EC DXPOを全国3会場（東京・大阪・福岡）及びオンラインにて毎年ハイブリッド開催しています。2025年のDXPOは、全国4会場（東京・大阪・福岡・名古屋）の定期開催となります。また、 DXPO名古屋’25はバックオフィス・営業・マーケティング・IT・情報システムの3展合計で出展社数260社、来場者想定は5,000名です。

来場事前登録／来場者専用ログイン画面 :https://dxpo.jp/u/box/nagoya25/user/entry・展示会場へのご入場・専門セミナーの申込には、お一人様ずつ来場事前登録が必要です。・一度の来場事前登録で、前半・後半すべての展示会にご入場いただけます。

【FLAGSグループについて】

「業界の枠を超えたサービスとチーム力で、中小企業の継続的な成長を支援する」をミッションに「黒字企業1,000社の経営パートナーとなる」を、ビジョンに掲げています。このたび、株式会社FLAGSホールディングスよりスピンアウトして、経理DX推進をしている、株式会社FLAGSアウトソーシングが「バックオフィスDXPO名古屋’25」へ出展することが、決定いたしました。

https://sue-tax.com/service/cloud-introduce/ より

クラウドシステム導入と経理代行により経理業務を効率化する支援サービスです。

経理代行を行わず、クラウドシステム導入による経理業務効率化のみのご相談も承ります。

出展社名 ：株式会社FLAGSアウトソーシング

本社所在地：愛知県名古屋市東区東桜二丁目3番14号

代表者 ：末松 和真

設立 ：2023年5月

事業内容 ：経理DXコンサルティング、システム開発、システム販売

詳細を見る :https://dxpo.jp/real/box/nagoya25/product.html?supplier_id=2488

イベントに関するお問い合わせは事務局へお願いいたします。

ブティックス(株)内 DXPO事務局 info@dxpo.jp

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