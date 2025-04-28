NAVAL WATCH produced by LOWERCASE 第三弾

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCH BUYERS SELECT（以下、URBS）から、NAVAL WATCH produced by LOWERCASEのURBSエクスクルーシブモデルの第三弾が登場いたします。

LOWERCASEクリエイティブディレクター梶原由景氏を新たに迎え、NAVAL WATCHが得意とする本来のミリタリーウォッチデザインをベースに、ヴィンテージ感と現代的なエッセンスを絶妙なバランスでミックスさせ、時代の空気感に相応しい「アーバンミリタリーウォッチ」をコンセプトに完成させたコレクションである「NAVAL WATCH Produced by LOWERCASE」。

今回は、ご好評いただいたFRXCクロノモデルをベースに､エキゾティッククロノ文字盤を採用。ビンテージモデルのドレスモデルに使用されていた5連のジュビリーバンドおよびゴールドケース、コンビカラーのモデルも追加し今季は2カラーで展開いたします。

42ミリ径のケースを覗くと、新規カラーコンビネーションを考案したリアルバーインデックス付き文字盤に、ケース及びケースバック素材は、腐食しにくく、医療用のメスやハサミなどにも使われている316Lステンレススティールを採用。

それに加え、アンティーク感を出すためにアクリル製ドーム風防を復刻。日本製 3眼クロノグラフクォーツムーブメントなど、見た目だけではなく素材面、機能面でも現代の使用に耐えうる製品となってます。

防水は5気圧防水構造ですので日常の水仕事・作業にも充分使用していただけます。

ヴィンテージ感と現代的なエッセンスを兼ね備えたスペシャルモデルをぜひご覧ください。

NAVAL WATCH by LOWERCASE EXOTIC(https://www.urban-research.jp/product/urbs/fashion-accessory/BSMA5-FRXC09/?_ga=2.141885426.1930071372.1745800349-1212689037.1738886534)

価格：\36,300 (税込)

color：SILVER

【発売日】

現在販売中

【販売店舗】

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/product/urbs/fashion-accessory/BSMA5-FRXC09/?_ga=2.137781232.1930071372.1745800349-1212689037.1738886534)

URBANRESEARCH 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

URBAN RESEARCH DOORS 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

NAVAL WATCH by LOWERCASE for URBS EXOTIC

価格：\39,600 (税込)

color：GOLD

【発売日】

2025年5月中旬予定

【販売店舗】

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/urbs/?_ga=2.94203997.1930071372.1745800349-1212689037.1738886534)

URBANRESEARCH 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

URBAN RESEARCH DOORS 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)