幸楽苑の黒酢入り「冷し中華」発売記念！30名様に幸楽苑のお食事券が当たる！Xキャンペーン開催!!
株式会社幸楽苑
株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）が運営する「幸楽苑」は、本日より幸楽苑 公式Ｘ（@kourakuen_pr）キャンペーンを開催いたします。現在、大好評販売中の「冷し中華」790円（税込）の関連ポストからご応募いただきますと、抽選で30名様に幸楽苑のお食事券5,000円分をプレゼントいたします。
この機会に、ぜひご参加ください。
■キャンペーン情報
■X（旧Twitter）キャンペーン
キャンペーン名:「幸楽苑の冷し中華は8種の彩り具材 キャンペーン」
応募締切 :2025年5月11日（日）23:59まで
応募方法 :幸楽苑 公式X（旧Twitter）(https://x.com/kourakuen_pr)をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポスト
プレゼント内容:幸楽苑お食事5,000円分（500円×10枚）を30名様にプレゼント
詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。（幸楽苑の冷し中華は8種の彩り具材 キャンペーン(https://x.gd/zKIuA)）
■商品情報
■冷し中華
価格 :790円（税込）
セット :餃子セット 990円（税込）※80円お得
チャーハンセット 1,090円（税込）※70円お得
販売期間:2025年4月15日（火）から好評販売中
対象店舗:幸楽苑 全店
■冷し担担麺
価格 :790円（税込）
セット :餃子セット 990円（税込）※80円お得
チャーハンセット 1,090円（税込）※70円お得
販売期間:2025年4月15日（火）から好評販売中
対象店舗:幸楽苑 全店
幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。