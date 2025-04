シックスセンシズ 京都が２つの国際的な大手旅行誌「トラベル・アンド・レジャー」「コンデナスト・トラベラー」で、新規開業・ベストホテルとして選出

ウェルス・マネジメント株式会社シックスセンシズ 京都

ウェルス・マネジメントグループ(本社:東京都港区赤坂、代表取締役社長:千野 和俊) が出資・開発を担い、さらに当社グループであるワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ&リゾーツ株式会社(京都本社:京都市下京区、代表取締役社長:河本 浩)がホテル運営に携わる日本初上陸の自然派ラグジュアリーリゾート「シックスセンシズ 京都」(総支配人:Nicolas Black ニコラス・ブラック)が、国際的な旅行誌「トラベル・アンド・レジャー」の「The 100 Best New Hotels of the Year」、そして「コンデナスト・トラベラー」の「The Best New Hotels in the World: 2025 Hot List」に選出されましたのでお知らせいたします。

ウェルス・マネジメントグループは今後も日本の魅力を発信するホテルの開発・運営を邁進してまいります。

「トラベル・アンド・レジャー」The 100 Best New Hotels of the Year

https://www.travelandleisure.com/best-new-hotels-of-2025-8785598

「コンデナスト・トラベラー」The Best New Hotels in the World: 2025 Hot List

https://www.cntraveller.com/gallery/best-new-hotels-in-the-world-2025-hot-list

ウェルス・マネジメント株式会社 代表取締役社長 千野 和俊のコメント

このたび、世界的に権威のある旅行誌の新規ホテル部門において、当社グループが手掛ける「シックスセンシズ 京都」が選出されたことを大変光栄に思います。当ホテルは、平安時代に栄華を誇った平家の六波羅という地に、“雅”というテーマを空間の軸にして開発を進め、運営を行ってまいりました。今回の受賞は、この取り組みと上質なホスピタリティが高く評価された結果と受け止めております。当社グループでは、今後「シックスセンシズ 箱根強羅」をはじめ、これから6軒のホテル開業を予定しております。今後のホテル開発にもご期待ください。

【参考】

ウェルス・マネジメント株式会社 ホテル関連事業の下半期進捗について

https://pdf.irpocket.com/C3772/Z6af/zRMj/ikRW.pdf

■シックスセンシズ 京都 について

京都・東山という歴史地区の中心部に佇むシックスセンシズ 京都は、総合的なウェルネス、サステナビリティ、そして非日常の体験を融合させた、都会にありながらも心安らぐ自然派ラグジュアリーリゾートです。デザインは、日本独自の芸術文化がもっとも花開いた平安時代にインスピレーションを得ており、81室の客室とスイートにもモダンで遊び心あふれるタッチとともに、雅な物語が広がっています。シックスセンシズ スパは禅の哲学と現代科学を調和させ、シーズナルダイニング Sekki(節気)は日本古来の暦に基づき、環境に配慮した料理を提供します。アースラボとアルケミーバーは本格的でインタラクティブな体験を特徴としており、古都・京都でつながりと再生の旅へとゲストを導きます。

シックスセンシズ 京都

-ホテル公式リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000133512.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000133512.html

■ウェルス・マネジメント株式会社(ウェルス・マネジメントグループ) について

ウェルス・マネジメント株式会社(https://www.wealth-mngt.com/)は、東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場し、持株会社としてグループ会社の経営管理を行うほか、グループ会社が組成するファンドスキームへの自己投資を行っています。現在は、子会社で主に不動産事業とアセットマネジメント事業を営むリシェス・マネジメント株式会社(https://www.rich-mngt.com/)と、ホテル経営・運営・開発事業を行うワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ&リゾーツ株式会社(https://wbc-hr.com/)、不動産投資運用事業を担うウェルス・リアルティ・マネジメント株式会社(https://www.wealth-mngt.com/real-mngt/)と連携して不動産の取得・開発・運用・売却までを一気通貫で展開しております。