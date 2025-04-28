¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡ÙÂÔË¾¤ÎÂè2´¬ËÜÆü4/28È¯Çä¡ª¡¡LINE¥¹¥¿¥ó¥×Âè2ÃÆÈ¯Çä&¡Ø¥ä¥Ë¤Í¤³¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¼Â¸½¡ª
ÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè2´¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
(C)¤Þ¤ë¤è¤Î¤«¤â¤á¡¿ÇòÀô¼Ò
¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡ÙÂè2´¬
¢£Ãø¼ÔÌ¾¡§ ¤Þ¤ë¤è¤Î¤«¤â¤á
¢£ISBN¥³ー¥É¡§9784592160328
¢£¥·¥êー¥ºÌ¾¡§¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¢£Äê²Á¡§759±ß¡ÊËÜÂÎ690±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
¢£È¯ÇäÆü¡§2025.4.28
¡Ô¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ô¥½ー¥É¡Õ¤â¼ýÏ¿!!
Ë¾·îÈþ¶×¡¢21ºÐ¡¦±Ä¶È»öÌ³¡ª¡¡¤ª¤Ã¤È¤ê¡¦¤Û¤ó¤ï¤«¤ÊÈà½÷¤Î¹¬¤»¤Ï¡Ä¡Ä¡Ô¥É¥«¿©¤¤¡Õ!?¡¡¡Ú¥È¥ë¥³¥é¥¤¥¹¡Û¡Ú¥×¥Ç¥Á¥²¡Û¡Ú¥Ô¥¶¡Û¡Ú¥Ùー¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¡Û¡Ú¥«¥ìー¡Û¡Ä¡¡¥¬¥Ã¥Ä¥ê¡¦¤³¤Ã¤Æ¤ê¡¦»³À¹¤ê¤Î¥´¥Ï¥ó¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¿©¤·¤Æ¸Â³¦ÆÍÇË¤Ç"»ê¤ë"¢ö¡¡³Æ¼ï¥Þ¥ó¥¬¾Þ¤Ë¤âÇúÂ®¥Î¥ß¥Íー¥È¡õÂ³¡¹¼õ¾Þ¡ª¡¡½ÅÈÇ¡¦½ÅÈÇ¡¦½ÅÈÇ¤Î·ã¥Ð¥º¶ØÃÇ¥°¥ë¥á¥®¥ã¥°Âè£²´¬¡ú
¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¡×¤Ë¤ÆºÇ¿·Âè12ÏÃ¤¢¤¹4/29¡Ê²Ð¡Ë¹¹¿·&2´¬È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¡ª
¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡ÙºÇ¿·Âè12ÏÃ¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¡×¤Ë¤Æ¤¢¤¹4/29¡Ê²Ð¡Ë0»þ¹¹¿·¡ª¡¡Ê¢¤ò¶õ¤«¤»¤ÆÂÔ¤Æ¡ª¡ª
¤Þ¤¿2´¬È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¶²óÌµÎÁ¸ø³«¡ª¡ª
¢¨²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
5/11(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤É¤¦¤¾¡ª¡ª
https://younganimal.com/episodes/2243b5e9ae1c6/
Á´¹ñ½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡Ö¥É¥«À¹¤ê¤ª¤«¤ï¤ê¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅÃæ!!
¥Õ¥§¥¢¼Â»ÜÅ¹¤Ç£²´¬¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ë¶´¤á¤ë ²ü¤á Î¾ÌÌ¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ë¶´¤ó¤À¤ê¥«ー¥É¥±ー¥¹¤ËÀø¤Þ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î²ü¤á¤Ë¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢1´¬È¯Çä»þ¤Ë¤´¹¥É¾¡Ê¡©¡Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆÃÅµ¤òÉü¹ï¡ª
¥Õ¥§¥¢¼Â»ÜÅ¹¤Ç£±´¬¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Úー¥Ñー¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆÃÅµ Éü¹ïÈÇ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¢¼Â»ÜÅ¹°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.hakusensha.co.jp/wp_hakusensha/postimage/2025/04/%E3%83%89%E3%82%AB%E7%9B%9B%E3%82%8A%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2_%E5%8F%82%E5%8A%A0%E5%BA%97%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.pdf)¤«¤é¡ª
(C)¤Þ¤ë¤è¤Î¤«¤â¤á¡¿ÇòÀô¼Ò
LINE¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¹¥¿¥ó¥×Âè2ÃÆÈ¯ÇäÃæ!!
Ï¢Æü¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·ÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿Âè1ÃÆ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢LINE¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¹¥¿¥ó¥×Âè2ÃÆ¤¬È¯ÇäÃæ!!¡¡ÂÔË¾¤Î¤¢¤Î¥·ー¥ó¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë¡ª¡©¡¡
¢§¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡ÙLINE¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥¹¥¿¥ó¥×Âè2ÃÆ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://store.line.me/stickershop/author/578552/ja?lang=ja&utm_source=gnsh_staut(https://store.line.me/stickershop/author/578552/ja?lang=ja&utm_source=gnsh_staut)
(C)¤Þ¤ë¤è¤Î¤«¤â¤á¡¿ÇòÀô¼Ò
¡Ø¥ä¥Ë¤Í¤³¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¼Â¸½¡ª
¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ø¥ä¥Ë¤Í¤³¡Ù¡Ê¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ë¤È¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡ª¡¡4·î28Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×22¡¿23¹çÊ»¹æ¤Ë¤Þ¤ë¤è¤Î¤«¤â¤áºî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥ÜÌ¡²è¤¬·ÇºÜ¡ª¡¡¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢5·î9Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëZERO¡×6/1¹æ¤Ë¤â¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êーºî¤Î¥³¥é¥ÜÌ¡²è¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×22¡¿23¹çÊ»¹æ
¡Ø¥É¥«¿©¤¤¥À¥¤¥¹¥¡ª¤â¤Á¤Å¤¤µ¤ó¡Ù¡ß¡Ø¥ä¥Ë¤Í¤³¡Ù
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×22¡¿23¹çÊ»¹æ¡§2025Ç¯4·î28Æü～5·î11Æü
¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëZERO¡×6/1¹æ¡¡¡§2025Ç¯5·î9Æü～7·î8Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë