「オシャレ魔女 ラブ and ベリー ×リカちゃんコラボ」詳細を発表！『リカちゃん』とコラボしたラブとベリースタイルのリカちゃんが登場本日からセガストアにて予約開始

株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海州史)は、『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』の20周年を記念して、着せ替え人形『リカちゃん』(発売元:株式会社タカラトミー)とのコラボレーションを実施し、ラブとベリースタイルのリカちゃんを発売いたします。本日2025年4月28日(月)より、ECサイト「セガストア」にてコラボ商品の予約を開始いたしました。商品の発売は2025年7月下旬を予定しております。

◆商品概要◆

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』の20周年を記念して、『リカちゃん』とコラボした『オシャレ魔女 ラブ and ベリー×リカちゃん ラブスタイル』と『オシャレ魔女 ラブ and ベリー×リカちゃん ベリースタイル』が登場します。

【下記にて予約受付中】

◆セガストア

https://ebten.jp/sega/1885

【オシャレ魔女 ラブ and ベリー ×リカちゃん ラブスタイル】

ラブのスタイルになったオリジナルリカちゃんと、ピタTガール、ラブリーストロベリー、キューティーピンクドレスの3着が付いた豪華セットです。リカちゃんサイズの「オシャレまほうカード」も付属しています。

オシャレ魔女 ラブ and ベリー ×リカちゃん ラブスタイル

セット内容

リカちゃん1体(Tシャツ、パンツ、ソックス、下着着用)

ワンピース1着、手袋1セット、フルソックス1足、ロングドレス1着、靴3足、カード4枚、スタンド1個

サイズ

約22cm

対象年齢

3歳以上

販売元

株式会社セガ

製造元

株式会社タカラトミーアーツ

価格

上代:16,000円(税込)

ピタTガールラブリーストロベリーキューティーピンクドレス

【オシャレ魔女 ラブ and ベリー ×リカちゃん ベリースタイル】

ベリーのスタイルになったオリジナルリカちゃんと、ピチッと黒T、キラリンパープル、きらパールドレスの3着が付いている豪華セットです。リカちゃんサイズの「オシャレまほうカード」も付属しています。

オシャレ魔女 ラブ and ベリー ×リカちゃん ベリースタイル

セット内容

リカちゃん1体(Tシャツ、パンツ、リストバンド、ソックス、下着着用)

ツーピース1着、むらさきチョーカー1個、手袋1セット、ロングドレス1着、ゴールドチョーカー1個、靴紐1セット、靴3足、カード4枚、スタンド1個

サイズ

約22cm

対象年齢

3歳以上

販売元

株式会社セガ

製造元

株式会社タカラトミーアーツ

価格

上代:16,000円(税込)

ピチッと黒Tキラリンパープルきらパールドレス

■リカちゃんについて(発売元:タカラトミー)

1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきました。

ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴です。

近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっています。

【リカちゃん公式サイト】

https://licca.takaratomy.co.jp/

【リカちゃん公式SNS @bonjour_licca】

https://x.com/bonjour_licca

https://www.instagram.com/bonjour_licca

権利表記:(C) TOMY (C) SEGA

■『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』とは

2004年~2008年まで全国のアミューズメント施設やショッピングセンター等で稼働していたキッズ向けのカードゲーム。当時の小学生女児たちを中心に爆発的な人気を博しました。ゲーム内容は、髪型・服・靴が描かれたカードをスキャンし、ステージに合ったコーディネートをする着せ替えパートと、曲に合わせてボタンを押し、ライバルとダンス勝負するリズムゲームパートがあり、その総合点を競うというものでした。

また、バーコードリーダーを付属したニンテンドーDSソフトの販売本数は100万本を超え、女児向け家庭用ゲームソフトとしては記録的な実績となったほか、オフィシャルアパレルショップ「LB Style Square」やコスメブランド「LB Cosmica」の展開、江ノ島ビーチハウスやオーケストラコンサートの開催、映画化など、ゲームの枠を超えた幅広い展開を行ないました。

【『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』公式サイト】

https://osharemajo.com/

【『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』公式X(@loveberry_sega)】

https://x.com/loveberry_sega

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。