「ニコニコ超会議2025」会場来場者13万2,657人を動員“超ネオやぐら”にユーザー集結「超ニコニコ盆踊り」大盛況

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛)は、2025年4月26日(土)・27日(日)の2日間にわたり「ニコニコ超会議2025」を開催しました。会場の幕張メッセには昨年(12万5,362人)を上回る13万2,657人が来場し、新企画「超ニコニコ盆踊り」をはじめとする多彩なジャンルのブースやイベントでにぎわいをみせ、盛況のまま閉幕しました。

また、2026年4月には「ニコニコ超会議2026」を開催することをお知らせします。

|幕張メッセの中心で「まざろ」を体感! "超ネオやぐら"で踊ってつながる新たな超一体感

ゴールデンウィーク最初の週末となった4月26日・27日、幕張メッセには年に一度の超巨大イベントを心待ちにするニコニコユーザーたちが早朝から長蛇の列をなし、開場を待つ行列は期待あふれる活気で満ちていました。

今年のニコニコ超会議は「まざろ」をテーマに、さまざまな「好き」を持つユーザー同士がさらに交わり合える場所として、新たに“超ネオやぐら”を設置。ボカロ曲やアニソンなど、ニコニコらしい楽曲で自由に踊りを楽しめるユーザー参加型企画「超ニコニコ盆踊り」を実施しました。赤と白の提灯に加え、近未来感を演出する青とピンクのネオンやミラーボールで装飾されたやぐらの上では、DJが観客たちを盛り上げ、ネットでお馴染みの楽曲が流れると「まさか超会議で踊れるなんて!」とユーザーのテンションも最高潮に。

また、1日目には『残酷な天使のテーゼ』歌手・高橋洋子、2日目には巨大衣装・火の鳥2025verをまといニコニコ超会議の“ネ申”「サチネ申さま」(さちがみさま)となった小林幸子、“宮田ニキ”ことKis-My-Ft2・宮田俊哉、『創聖のアクエリオン』リリース20周年当日を迎えたAKINO from bless4など、超豪華アーティストが次々に登場しました。大歓声に惹かれて駆け付けたユーザーたちは自然と体を揺らし、踊りの輪に流れるように参加。振付師・孝藤右近がその場でレクチャーするオリジナル振付では、肩を組んだり、ハイタッチを交わす場面も見られました。「好き」の垣根を超えて一体感が生まれ、超会議に集ったユーザーたちがより強くつながれる、新たな文化の芽生えを感じさせる記念すべき年となりました。

【超ニコニコ盆踊りの様子】

このほかにも多彩な企画が展開されました。ニコニコ定番のコンテンツ「歌ってみた」「踊ってみた」ステージは、常に歓声と熱気に包まれ、ライブステージ「Collection THE LIVE ~踊ってみた×歌ってみた~」では、小林幸子の出演パートにGENERATIONS from EXILE TRIBEがサプライズ登場し、客席を大いに沸かせました。

ラスボスこと小林幸子は、ニコニコ超会議の“ネ申”「サチネ申さま」(さちがみさま)として、「超ニコニコ盆踊り」にも登場。やぐら風の巨大衣装をまとい、『千本桜』などを歌唱しながら、讃え踊るユーザーたちを前に圧巻のパフォーマンスを披露しました。

また、早期受付満了となったユーザー出展企画「クリエイタークロス」では、バリエーション豊かな出展ジャンルに来場者が驚き、「来年は私も出してみたい」との声も上がるなど、お互いの「好き」が刺激し合う様子がうかがえました。

年々クオリティが高まる「コスプレ」や「演奏してみた」、イベントホールを熱狂させた「超ボカニコ」、さらには「ゲーム」「VTuber」など、進化の止まらない各ブースは終始ユーザーの熱気と興奮に包まれ、イベントは大盛況のまま幕を閉じました。

【イベントの様子】

|「ニコニコ超会議2025」開催概要

幕張メッセの様子幕張メッセの様子幕張メッセの様子踊ってみた「超会議のネ申」サチネ申さまクリエイタークロスコスプレ超ボカニコ Supported by 東武トップツアーズ超VTuberのあそびばステージ

ニコニコ超会議2025

【日時】 2025年4月26日(土)・27日(日)

【主催】 ニコニコ超会議実行委員会

【会場】幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール・イベントホール

【公式サイト】 https://chokaigi.jp/

【X(旧twitter)公式アカウント】 https://twitter.com/chokaigi_PR

