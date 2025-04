松田実桜主演！映画『LIBERTY DANCE』キャスト解禁！

有限会社アルファープロデュース音楽著作権の壁に挑む高校生たちの青春ダンスムービー『LIBERTY DANCE』

映画『LIBERTYDANCE』の出演キャストをお知らせいたします。

主演にはミスマガジン2023の松田実桜を迎え、”ばってん少女隊”水色担当の柳美舞、”Girls be bad”のりんかが出演。さらに、井上愛満、井上燦、蒼井りるあ(ばってん少女隊)も加わり、音楽著作権の壁に挑む高校生たちの青春ダンスムービーを描きます。

INTRODUCTION

主演・ミスマガジン2023の松田実桜”ばってん少女隊”水色担当の柳美舞”Girls be bad”のりんか井上愛満井上燦蒼井りるあ(ばってん少女隊)

「自由に踊りたい。ただ、それだけなのに。」

音楽著作権の壁にぶつかった高校ダンス同好会の、自由と音楽を取り戻すまでを描く本作。

今や、いつでもどこでも音楽が聴ける時代。

しかし、その”著作権”について、考えたことはありますか?

そんなちょっと難しそうなテーマを、もっとたくさんの人たちに楽しく・リアルに知ってもらおうと、城所岩生による漫画『音楽を取りもどせ!』(みらいパブリッシング刊)を原作に映画化が決定!

監督はYes We Cannes Global Film Competition 2024でカンヌ上映枠にノミネートされた小田憲和。

脚本を担当するのは、『ギャルと恐竜』などで知られる漫画家の森もり子。

舞台は全編オール福岡!そして、次世代を担うフレッシュなキャスト陣にも注目!

ダンスに情熱を注ぐ女子高生を演じるのは、富沢花奈役にミスマガジン2023の松田実桜。

宮島文役に”ばってん少女隊”水色担当の柳美舞、水木晴子役に”Girls be bad”のりんか。

彼女たちの仲間として、井上愛満、井上燦、蒼井りるあ(ばってん少女隊)が共に踊ります。

また、宝塚歌劇団出身の秋永麗が劇中アーティスト「RINAO」として映画主題歌に初挑戦。

難しそうだった“著作権”のことが、ちょっと身近になる青春ダンスムービー。

STORY

青春×ダンス×著作権!?

音楽を取りもどせ──

左から水木晴子役のりんか、富沢花奈役の松田実桜、宮島文役の柳美舞

福岡・旭女子高校のダンス同好会。

卒業公演のために、三年生の花奈・晴子・文の三人は、

特別な一曲『Euphoria』にすべてをかけていた。

世界を魅了した日本人アーティスト「RINAO」の楽曲に乗せ、最高のステージを─。

公演当日、突然の中止宣告

しかし、公演当日、突然の中止宣告。

「楽曲の使用料が払われていません。これは違法です」

信じられない。踊れない? どうして?

著作権って、誰のもの? 音楽は誰のもの?

戸惑う彼女たちに突きつけられたのは、厳しい著作権制度の現実だった。

旭女子高校のダンス同好会

音楽の自由を、ダンスの情熱を、このまま失うわけにはいかない。

青春と音楽の未来をかけた、 少女たちの最後のステージが始まる。

CAST

松田実桜(まつだみお) ─富沢 花奈 役松田 実桜(まつだみお) ─富沢 花奈 役

2005年9月13日生まれ。福岡県出身。小田憲和監督の映画「気まぐれのドッペルゲンガー」(22年)で役者デビュー。同作品は「FUKUOKA 48 Hour Film Project2022」Best Film賞を受賞。その後、CX「モンスター」(24年)、CX「アイシー~瞬間記憶捜査・柊班」(25年)、TNC「キキミミメシ」(25年)、映画『代々木ジョニーの憂鬱な放課後』(25年)などに出演。

他にも、ミスマガジン2023、スカパー「鷹BAKA軍団」二代目鷹BAKAガールに選出。ドラマや映画をはじめ、バラエティやモデル活動など多様な分野で活躍中。

柳美舞(やなぎ みゆ) ─ 宮島 文 役柳 美舞(やなぎ みゆ) ─ 宮島 文 役

2007年5月10日生まれ。福岡県出身。スターダストプロモーション所属。2021年、アイドルグループ「ばってん少女隊」に最年少メンバーとして加入。メンバーカラーは水色。2024年5月には、音楽プロジェクト『月刊偶像』の第三弾として、ソロ楽曲「CITY feat. 柳美舞」をリリース。

りんか ─水木 晴子 役りんか ─水木 晴子 役

2004年8月19 日生まれ。福岡県出身。6歳から18歳まで地元のミュージカル劇団で活動。劇団卒業後は「しゃーSHE彼女3」(23年)、「GIRLS TALK TO THE END vol.5 in福岡」(23年)、「ダンスライン」(24年)、「ちょい前の演劇、令和だと犯罪だよね」(24年)、「流れ星」(24年)、「それでも夢は見ている~こりゃもてんばい~」(24年)などに出演。現在は音楽プロデューサー松隈ケンタプロデュースのガールズグルーブ「Girls be bad」として活動中。

井上愛満(いのうえあまん) ─大谷 詩音井上 愛満(いのうえあまん) ─大谷 詩音

2007年3月9日生まれ。山口県出身。「ツインズの応援日記」(25年/宗大介監督)に出演。TGC WAKAYAMA2023に出演。本作で役者デビュー。

井上燦(いのうえきらり) ─大谷 美音 役井上 燦(いのうえきらり) ─大谷 美音 役

2008年10月2日生まれ。山口県出身。「ツインズの応援日記」(25年/宗大介監督)に出演。本作で役者デビュー。

蒼井りるあ(あおい りるあ) ─ 佐倉 瞳 役蒼井 りるあ(あおい りるあ) ─ 佐倉 瞳 役

2006年12月10日生まれ。福岡県出身。 スターダストプロモーション所属。 2021年、アイドルグループ「ばってん少女隊」に新メンバーとして加入。 メンバーカラーはピンク。 特技はダンス。 趣味は映画鑑賞。 福岡ソフトバンクホークスの応援歌『いざゆけ若鷹軍団』を完璧に踊ることができる。 2023年には、初のソロコンサート「りるわーるど」を開催し、ファンとの交流を深めた。。

STAFF

監督:小田憲和監督:小田憲和

1988年福岡県生まれ。九州大学大学院卒。大学在学中より映画制作を開始。制作当初より、短編を中心に、数多くの映画祭で入選・公式上映。FUKUOKA 48 Hour Film Project 2022にて、グランプリ、監督賞など多数受賞。2022年公開の「青空コンチェルト」は、14の海外の映画祭で受賞と選出。 2023年にはLGBTQを題材に「路地裏のコスモス」を監督し、17の海外の映画祭で受賞と選出。Yes We Cannes Global Film Competition2024で「原丈雄に復讐する会」がベスト15となり、観客賞受賞。

脚本:森もり子脚本:森もり子

九州大学芸術工学部・同大学院卒。2015年に「さよなら、ハイスクール」で漫画家デビュー。同作は2022年にHuluオリジナルドラマとして実写化された。原作者として「ギャルと恐竜」を手がけ、2020年にアニメ&実写W映像化。2023年には週刊ヤングジャンプにて「セーフセックス」を連載。映像分野では、短編映画「ぐるぐるした夜に」で脚本を担当し、FUKUOKA 48 Hour Film Project 2023にて脚本賞にノミネートされた。雑誌・WEBなどさまざまなメディアで活動中。

原作者:城所岩生原作者:城所岩生

東京大学法学部卒。ニューヨーク大学にて経営学および法学の修士号を取得。米国ニューヨーク州およびワシントンD.C.の弁護士資格を有し、NTTアメリカ上席副社長、成蹊大学法学部教授、サンタクララ大学客員研究員などを歴任。現在は国際大学GLOCOM客員教授。情報法に精通した国際IT弁護士として幅広く活動しており、著書に『国破れて著作権法あり ~誰がWinnyと日本の未来を葬ったのか』 や 『フェアユースは経済を救う~デジタル覇権戦争に負けない著作権法』、本映画の原作となる『音楽を取りもどせ!』などがある。

CREDIT

松田実桜 柳美舞(ばってん少女隊) りんか(Girls be bad)

井上愛満 井上燦 蒼井りるあ(ばってん少女隊)

徳永玲子 万丈 向野章太郎 中村豪志 白川りさ

秋永麗 関岡マーク にこにこぶんぶん 佐藤蒼 みちる

米岡誠一(友情出演)

監督:小田憲和 脚本:森もり子

原作:城所岩生「音楽を取りもどせ」(みらいパブリッシング刊)

協力:いちのみや薬局 制作:プロダクションアルファープロデュース

配給:LUDIQUE/2025年/カラー/シネマスコープ/51分

(C)みらいパブリッシング/アルファープロデュース

OFFICIAL SITE

