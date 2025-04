『スタリラ』の6年間の歩みを詰め込んだ公式メモリアルブック『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- OFFICIAL MEMORIAL BOOK』本日4月28日(月)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:新福恭平)は、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- OFFICIAL MEMORIAL BOOK』が本日4月28日(月)より発売することをご案内致します。

『スタリラ』の6年間の歩みを詰め込んだ公式メモリアルブックが登場!

惜しまれつつも2024年9月でサービス終了を迎えた、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』。

作中に登場した舞台少女やメモワールのビジュアルに加え、舞台少女たちが紡いできた様々な物語を、600ページ越えの大ボリュームでお届けします!

この本があればいつでも『スタリラ』の世界を振り返ることができる、舞台創造科必携のアイテムです!

※コラボイベント等、一部未収録の内容がございます。

■商品概要

商品名:少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- OFFICIAL MEMORIAL BOOK

仕様:A4判(縦型)/608P/三方背BOX付

価格:14,300円(10%税込)

発行・発売:株式会社ブシロードワークス

発売日:2025年4月28日(月)

商品ページURL:https://gekkan-bushi.com/topics/starlightrelive_memorialbook/

■店舗特典

対象店舗でのご購入で、下記の特典がついてきます!

・国内店舗

【ゲーマーズ有償特典 『超』限定版】タペストリー&缶バッジ6個セット

【ゲーマーズ有償特典 限定版】缶バッジ6個セット

【ゲーマーズ無償特典】A4クリアファイル

【メロンブックス無償特典】B2ポスター

【ブシロードオンラインストア無償特典】L判ブロマイド

【Amazon無償特典】スクエア缶バッジ

・海外店舗

【三日月無償特典】金箔押しスクエアスタンド缶バッジ

※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)Project Revue Starlight (C) 2025 Ateam Entertainment Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)BUSHIROAD WORKS