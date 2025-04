Solvvy株式会社『Neuro Switch for ウェルネス』の店頭展示を開始

Solvvy株式会社

アフターサービスを起点としたストックビジネスコンサルティングを展開するSolvvy株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:安達慶高、以下「当社」)の100%子会社である株式会社メディアシークは、脳トレーニング商品『Neuro Switch for ウェルネス』を、シニアケア・介護に役立つストア「MySCUE(マイスキュー)」イオンスタイル品川シーサイド店にて店頭展示を開始いたします。

『Neuro Switch for ウェルネス』は、認知症予防や身体の痛みの緩和、日々のストレス軽減を目的として、脳を最適な状態に整えるトレーニングを行うための製品です。脳波計測デバイスとニューロフィードバック実践ガイドブックがセットになっており、複数の臨床研究論文が国際学術誌に掲載されています(※1)。

この度の店頭展示は、シニアの方々を日々サポートしているご家族や支援者の悩みや課題を解決することを目的として創設されたプラットフォーム「MySCUE」の実店舗であるイオンスタイル品川シーサイド店内で行われます。展示期間中は、『Neuro Switch for ウェルネス』の実機をご覧いただけるほか、製品の詳細や使用方法についてもご案内いたします。

当社は、本展示を通じて、多くの方々に『Neuro Switch for ウェルネス』の魅力を直接体験していただき、脳の健康維持に関する意識向上と、より良い生活のサポートに貢献できることを期待しております。

■展示概要

場所 : MySCUEイオンスタイル品川シーサイド店

展示内容:『Neuro Switch for ウェルネス』の実機展示および製品説明

■『Neuro Switch for ウェルネス』商品概要

価格 : 198,000円(税込)

パッケージ内容 :「Neuro Switch」アプリ1年間使い放題

脳波計測デバイスMuse S 1台(1年間の製品保証付き)

ニューロフィードバック実践ガイドブック

詳細については、商品ウェブサイト(https://neuro-switch.jp/wellness/)をご参照ください。

※1:Neuro Switchは、メディアシークが独自開発したニューロフィードバックエンジンを搭載し、α波を高めるトレーニングを効率的に行うことができるシステムとして、東京大学医学部脳神経外科の研究論文(短期記憶向上)1)や、千葉大学医学部附属病院痛みセンターの研究論文(慢性疼痛の緩和 / 精神的な安定)2)で採用された他、プロスポーツチームでのパフォーマンス向上や接骨院が提供するプログラムなどで採用された実績があります。

1) Musical Auditory Alpha Wave Neurofeedback: Validation and Cognitive Perspectives

https://link.springer.com/article/10.1007/s10484-021-09507-1

2) New treatment strategy for chronic low back pain with alpha wave neurofeedback

https://www.nature.com/articles/s41598-022-18931-0

※本プレスリリースに記載の会社名および商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリース記載の情報は発表日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

■イオンMySCUEとは

MySCUE(マイスキュー)は、主にシニアの方々を日々サポートしている、ご家族や身近な人たちの悩みや課題の解決を目的に創られたプラットフォームです。このプラットフォームでは、悩みや課題の解決に不可欠な「情報」を提供するだけでなく、それをサポートする「商品」や「サービス」を紹介していきます。

2024年9月に初の実店舗をイオンスタイル品川シーサイドにオープンしました。

■株式会社メディアシークについて

メディアシークは、システムコンサルティング事業をはじめ、教育分野、脳神経科学、画像解析など、ITによる新しい価値創造を通じて、幅広い分野でお客様の成功を支援してまいります。

2024年11月1日、経営統合によりSolvvyグループとして始動しました。

■ Solvvy株式会社について

Solvvyは、独自のSAaaS(Smart Assurance as a Service)メソッドを用いて企業が抱える課題を解決するストックビジネスコンサルティング企業です。様々な課題に対応する豊富なアイデアで、ともに考え、ともに解決する共創パートナーとして、企業の事業拡大に貢献します。

<事業について>

住宅・不動産領域にサービスを提供する「HomeworthTech事業」、再エネ・教育ICT領域にサービスを提供する「ExtendTech事業」、その他の領域に対してサービスを提供する「LifeTech事業」、金融領域のサービスを提供する「FinTech事業」の4事業を展開しております。

<Solvvy株式会社>

本社 : 東京都新宿区

設立 : 2009年3月

代表者 : 代表取締役社長 安達慶高

事業内容 : HomeworthTech事業 / ExtendTech事業 / LifeTech事業 / FinTech事業

会社HP : https://solvvy.co.jp

<取材等 お問合せ先>

経営本部 広報担当

mail :strategic-management@solvvy.co.jp