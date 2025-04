【サンエックス】ニコニコ超会議2025イベントレポート　タレントで女優の“山之内すずさん”がスペシャルステージに登場！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、2025年4月26日(土)・27日(日)に幕張メッセで開催されたサブカルチャーの祭典「ニコニコ超会議2025」に出展し、様々なステージの開催やオリジナルグッズの販売など超史上初!なコンテンツを多数お届けしました。当日は、サンエックス初!サンエックスキャラクターのベストユニットを決める“ファン参加型企画”「サンエックス ユニットふぇすた」のアンバサダーに就任したタレントで女優の山之内すずさんが、「サンエックス ユニットふぇすたステージ」に登壇しました!イベントのことから気になるキャラクターについてなど語っていただきましたので、事後レポートを配信いたします。

サンエックスとして初めてキャラクター同士の垣根を超え、サンエックスキャラクターのベストユニットを決めるファン参加型企画の「サンエックス ユニットふぇすた」のアンバサダーとして「サンエックス ユニットふぇすたステージ」に山之内すずさんが、当日「リラックマ」をイメージしたお団子ヘアで登場してくれました。「教えちゃうよ!山之内すずさんにおすすめなキャラクター」コーナーでは、MCより山之内さんにおすすめのサンエックスキャラクターとして、「リラックマ」、「えびてんのしっぽ」 、「いしよわちゃん」を紹介すると、山之内さんは「よくお家で自炊しますが一人で食べるのは寂しいので、リラックマにぜひうちへ居候してほしいです!リラックマうちに来ていいよ~」と、特にリラックマへの想いを語ってくれました。

「サンエックス ユニットふぇすた」の最終投票に残った上位5組が発表されると、山之内さんは、「どのユニットも、組み合わせを考えた方からの愛を感じます!特に、『あしたは晴れるかも』のユニットが、今のような季節の変わり目の気分のモヤモヤや、大人の癒しになると思い気になりました。」と気になるユニットについてもコメント。

そして、「ベストユニット賞」の最終候補ユニットに、しろくま・シャッポの「はんでぃくらふと」、コリラックマ・ほねチキンの「ん。」の2組が決定!最終候補の2組が実際に登場すると、山之内さんは「登場から最後まで尊さと癒しが増します!キャラクター同士が“頑張ろうね!”と目を見合いながら一生懸命な姿にとても癒されます!」と語りました。

そして、山之内さんにはベストユニットに選ばれた2組のキャラたちと一緒にTikTokで流行中のCUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」、AiScReam「愛(ハート)スクリ~ム!」の躍ってみたを披露していただきました。特に、「愛(ハート)スクリ~ム!」の掛け声ではそれぞれ、ほねチキン・コリラックマ・山之内さんの順に流行のフレーズを特別にアレンジしたスペシャルバージョンをお届けしてくれました。

そして最後には、山之内さんお気に入りのコリラックマの楽曲「ベリーぎゅっとコリラックマ」を全員でダンス。「最後までキャラクターやお客さんと一緒に盛り上がることができてとても楽しかったです!踊っているキャラクターの皆もすごくキュートでした!」と笑顔で話していただき、和やかな様子で1日目のステージは終幕しました。

2日目のステージが始まり、山之内さんから「昨日はかわいいキャラクターに会えてとても楽しかったです!そして今日もキャラクターたちに会えることがすごく嬉しいです!」と、元気いっぱいの笑顔で今日の意気込みを話してくれました。そして1日目に紹介した「リラックマ」、「えびてんのしっぽ」、「いしよわちゃん」が登場し、CUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか?」の躍ってみたに挑戦。キャラクターたちと息ぴったりのキュートなダンスを披露してくれました。

また、ベストユニット賞発表を前に山之内さんの中でのサンエックスキャラのベストユニットを聞くと、「ナマケモノがとても好きなので、だいじょーぶさん×できるもんの組み合わせにしたいです!ゆったりとした空間ができあがり癒しが倍増しそうです!」と山之内さんのベストユニットも教えてくれました。

そしてついに、ベストユニット賞が発表!なんと、ベストユニットはコリラックマとほねチキンの「ん。」に決定しました!「ん。」のベストユニット賞受賞に山之内さんは、「コリラックマとほねチキンの組み合わせは、ふたりがいるだけで会場が和んでお客さんの笑顔が増えるので、とっても愛されているキャラクターだと実感します!」と笑顔で祝福コメント。そして山之内さんから「ん。」のふたりに表彰状が贈られました。また、惜しくも2位となりながらも“とってもお似合いで賞”を受賞した「はんでぃくらふと」のふたりに対しても山之内さんは、「良かった!良かったよ!」と励ましの言葉を投げかけてくれました。

そして、ステージのラストには、「ベリーぎゅっとコリラックマ」を「ん。」のふたりに、リラックマ・えびてんのしっぽ・いしよわちゃんも加わり全員でダンス。山之内さんは「最近この曲を口ずさんでいるぐらいお気に入りの1曲なので、皆とダンスすることができてとても嬉しいです!お客さんも一緒に踊ってくれていて楽しかったです!そしてこの2日間、サンエックスのキャラクターのことをもっともっと好きになりました。」と話し、終始幸せそうな様子でステージは終幕しました。

2日間のステージ終了後、山之内すずさんに直撃し、特別インタビューをさせていただきました。

山之内さんは2日間のステージについて、「ステージに立った瞬間、サンエックスキャラクターが好きな皆さん(お客さん)の笑顔を見ることができて嬉しかった。キャラクターたちの動きがとっても可愛くて、癒しとはこういうことか!と感じました。ニコニコ超会議自体にも小さい頃から憧れていたので今回参加できて、とっても楽しい2日間でした!」と感想を語ってくれました。そして、今回一緒にステージに登場したキャラクターの中では、2日間山之内さんの隣でたくさんアピールしてきてくれた「しろくま」に特にメロメロになってしまったとか…。

そして、「もしサンエックスキャラクターと今後何かできるのであれば、涼しい季節の草原の上で、皆で円になって天を仰ぎながら空を見たいですね。癒されたい!」と語ってくれました。さらに、癒されるキャラクターも多いサンエックスキャラクターに絡めて、最近癒されたエピソードを聞くと、「自宅で植物を10つほど育てているのですが、冬の時期には元気がなかったんです。けれど、最近春になって元気を取り戻したことに癒しと感動を感じています。」と植物に対して親心を抱く山之内さんの心温まるエピソードを話してくれました。また、サンエックスキャラクターは子供の頃を思い出すきっかけになることも多いことから、山之内さんの子供の頃について聞くと、「山と海に囲まれていた地元で、学校の帰り道はいつも鬼ごっこしているような子供でした。なので、真冬でもタンクトップと短パンで過ごすことも多く、先生から心配されることもありました。そして、今でも暑がり体質は変わらないです!」と驚きのエピソードも教えてくれました。

そして、今回のサンエックスステージのキーワードでもあった“超史上初!”にかけて最近の初めての〇〇を聞くと、「メディアに出るようになって初めてオン眉にしました!もう3年も髪の毛を伸ばしているのですが、雰囲気を変えたくて前髪をカットしました!視界が良好になりました!」と話してくれました。

最後に、今回のステージ「サンエックス ユニットふぇすた」にかけて、山之内さんが選ぶベストな相棒的存在を聞くと、「マネジャーさん!」と即答。お仕事以外のお休みも一緒に旅行に行くほどずっと一緒に過ごしているそうで、仕事の垣根を超えた素敵なベストユニットのお話を聞くことができました。

<『ニコニコ超会議2025』開催概要>

【日時】2025/4/26(土) 10:00~18:00(最終入場17:30)

2025/4/27(日) 10:00~17:00(最終入場16:30)

【主催】 ニコニコ超会議実行委員会

【会場】 幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール・イベントホール

【ニコニコ超会議 公式サイト】https://chokaigi.jp/

【X(旧Twitter)公式アカウント】https://twitter.com/chokaigi_PR

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックス公式HP:https://www.san-x.co.jp/

