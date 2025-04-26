神戸夜を彩るネオンロックバンド＜猫背のネイビーセゾン＞最新曲「ウェイティン!!」がテレ東『ゴッドタン』5月度エンディングテーマに決定！＆MV公開！

The Orchard Japan

2025年、日本全国のライブハウスシーンで人気＆話題沸騰中、神戸のネオンロックバンド＜猫背のネイビーセゾン＞。4月23日にデジタルリリースしたばかりのシングル「ウェイティン!!＞がテレビ東京系「ゴッドタン」5月度エンディングテーマに決定した。OAは5月3日より、毎週土曜日深夜1時50分からスタートする。

以下、＜猫背のネイビーセゾン＞Vo.井上直也のコメント

「5月度「ゴッドタン」エンディングテーマに「ウェイティン!!︎」が選ばれました！中学生の頃に「キス我慢選手権 THE MOVIE」を見にいくくらい大好きなゴッドタンの歴史に自分たちの楽曲が刻まれる事、すごく光栄です。我々の新曲「ウェイティン!!︎」は5/3に初O.A!!ぜひ皆様、番組のお供にお楽しみください！」

＜猫背のネイビーセゾン＞が送る猛毒キラーチューン「ウェイティン!!」のセンセーショナルなMVも公開中。

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※テレビ東京系 「ゴッドタン」5月度エンディングテーマ

放送日時：毎週土曜日 深夜1時50分～ *OA時間他は変更の可能性有り

HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/god/

※ウェイティン!! Music Video

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=b3d5nHIdLbk ]

※ウェイティン!! 配信リンク：https://orcd.co/waitin(https://orcd.co/waitin)

※猫背のネイビーセゾン pre. ONEMAN LIVE TOUR「究☆極☆体NEOS!!」（読み：アルティメットネオス）

・6月27日(金) 大阪 大阪Music Club JANUS

Info. キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日・土曜11:00-18:00) 日・祝休み

http://kyodo-osaka.co.jp

・7月4日(金) 愛知 名古屋ell.FITS ALL

Info. サンデーフォークプロモーション ：052-320-9100 [12:00～18:00]

http://www.sundayfolk.com

・7月10日(木) 東京shibuya eggman

Info. shibuya eggman ：03-3496-1561

http://eggman.jp

■全公演: 開場18:30 / 開演 19:00

■チケット料金 スタンディング 3,600円 (Drink代別・整理番号付き)

■チケット一般発売中 チケット購入URL：https://eplus.jp/nekosezo/

＜猫背のネイビーセゾン＞ Short Profile

2019年、港町・神戸で結成。夜を彩るネオンロックバンド「猫背のネイビーセゾン」。

井上直也(Vo./Gt.)、おかともき(Ba.)、横山大成(Gt.)、石坂圭介(Dr.) の同郷4人組。

多様なジャンルを昇華しながら、懐かしさを感じる煌びやかなサウンドと、耳に絡む秀逸なワードセンスが魅力。個性豊かなメンバーによる鮮烈なライブパフォーマンスでステージを極彩色に染める。

関西のライブハウスを中心に活動中。

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